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وزير جزائري سابق فقد ذاكرته داخل السجن.. ما علاقة “مدام مايا”؟ (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
الوزير محمد الغازي watanserb.com
الوزير الجزائري "محمد الغازي" المتهم في قضية ابنة بوتفليقة المزعومة "مدام مايا"
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وطن – كشف محامي الوزير الجزائري “محمد الغازي” المتهم في قضية ابنة بوتفليقة المزعومة “مدام مايا“، أنه فقد الذاكرة تماماً ولم يعد قادراً على تذكر شيء بعد أن ساءت حالته مع تطور داء “باركنسون” الذي أصيب به.

فقد الذاكرة تمامًا

وقال المحامي “سليم ديراش حجوطي” في تصريح لصحيفة “الشروق” الجزائرية، إن موكله أصيب باضطراب تنكسي استفحل ببطء ووصل إلى دماغه، مما جعله يفقد ذاكرته تماما، حسب الملف الطبي الذي قدم أمام مجلس قضاء الجزائر.

والذي حوّل إلى وزارة العدل التي وافقت بدورها على منح الإفراج المشروط باعتبار أن الحكم الصادر ضد الغازي في قضية المدعوة نيشناش زوليخة أو “مدام مايا” نهائي.

وأكد محامي الدفاع عن الوزير السابق للعمل، لـلمصدر ذاته أن وضع موكله لا يسمح له بالمكوث ولو لدقيقة واحدة في السجن، فهو “عليل ومريض جدا، وحالته متقدمة بعد أن فقد الذاكرة تماما”.

اتهامات بالجملة

واتهمت” مادام مايا” أو زليخة التي كانت تقدم نفسها أنها ابنة بوتفليقة السرية، بقضايا فساد وتمتعت بنفوذ كبير لدرجة أنها كانت وراء ترقية ” عبد الغاني زعلان” و”محمد الغازي”، إلى وزيرين كما كانت مقربة من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق.

وأشار تقرير مصور لموقع “أوراس” أن محكمة الشراقة أجلت قضية زليخة إلى 30 سبتمبر القادم ومن ضمن ملف القضية ابنتا مايا وزعلان والغازي.

وتتعلق التهم الموجهة لهم بـ” تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”تبديد المال العام”. و”تحريض عون حكومي على منح امتيازات غير مستحقة” إضافة إلى “تهريب العملة الصعبة إلى الخارج”.

أملاك وأرصدة مالية خارج البلاد

وقدم لها مسؤولون بارزون سابقون امتيازات خاصة بكبار المسؤولين فقط، حيث كانت تمر بـ”القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة خلال كل رحلة سفر لها إلى الخارج”.

ليتضح الأمر بأنه “حيلة تمويه لتهريب ملايين الدولارات واليورو للخارج دون المرور عبر إجراءات التفتيش في المطار”.

وأكدت التحقيقات الجديدة امتلاك “مدام مايا” عقارات وأرصدة مالية في بنوك خارج البلاد، تضمنت 6 فيلات وشقتين و3 عقارات أخرى في إسبانيا.

الإفراج عن مدانين في قضايا فساد

وفي السياق ذاته أثارت جهات، قبل عدة أيام، ضجة كبيرة حول إطلاق سراح بعض الأشخاص الذين أدينوا في قضايا فساد، حتى تداولت بعض الأطراف أنباء باطلة عن خروج أفراد من “العصابة” زنزاناتهم، بعد إخلاء سبيل وزراء وإطارات دولة سابقين.

على غرار خليدة تومي، محمد الغازي، بوجمعة طلعي، يوسف يوسفي، والأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى رحيال، حيث أعطت تلك الأطراف تفسيرا سياسيا مغرضا لهذه الإجراءات، رغم أنها ناتجة عن التطبيق الصحيح للقانون.

إفراج مؤقت

وأخذ إطلاق سراح الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي حيزا كبيرا من الضجة غير المبررة، وتوجيه انتقادات غير مؤسسة لجهاز العدالة، رغم أن خروجها كان ضمن إجراء الإفراج المؤقت، ما دام أن حكمها ليس نهائيّا.

ويمكن أن تعود “خليدة تومي” في أي لحظة إلى السجن في حالة تأييد الحكم الصادر ضدها من طرف الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، والقاضي بإدانتها بـ4 سنوات حبسا نافذا.

وقال بوجمعة غشير، محامي الدفاع عن الوزيرة السابقة إن موكلته غادرت السجن وفقا لإجراء الإفراج المؤقت، طبقا للمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية، باعتبار أن الحكم ليس نهائيا.

وذلك لأن المعنية طعنت في القرار لدى المحكمة العليا، كونها متابعة بجنح، والحبس المؤقت في مثل هذه الحالات يجب ألا يتجاوز 8 أشهر، وهي قضت 33 شهراً.

المصدرالشروق
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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