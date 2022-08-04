من هو المهدي مبارك الذي فشل الزمالك في التوقيع معه؟!

- Advertisement -

وطن- تصدر النجم المغربي الشاب مهدي مبارك محرك التريند، بعد إعلان نادي العين الإماراتي في التعاقد مع اللاعب هذا الصيف، بعد ارتباط اسمه في الانتقال بوقت سابق إلى صفوف نادي الزمالك المصري.

وقال نادي العين الإماراتي في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، ” يعلن نادي العين عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الفتح الرياضي المغربي، لانتقال اللاعب المهدي مبارك إلى صفوف الزعيم”.

العين الإماراتي والتوقيع مع المهدي مبارك

وكان نادي الفتح الرياضي المغربي، قد تلقى العديد من العروض للتعاقد مع نجمه المغربي الشاب المهدي مبارك صاحب ال21 عاماً، من قبل العديد من الأندية في تركيا وفرنسا، بالإضافة إلى دخول نادي الزمالك للتنافس على تلك الصفقة.

أعلن نادي العين عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفتح الرياضي المغربي لانتقال اللاعب المهدي مبارك إلى صفوف "الزعيم"#نادي_العين 🟣⚫️ pic.twitter.com/bWvjBdRNnK — نادي العين (@alainfcae) August 3, 2022

اقرأ أيضاً:

ولكن نادي العين الإماراتي قد حسم صفقة التعاقد بشكل مبدئي مع إدارة نادي الفتح الرياضي، لإتمام صفقة التعاقد مع اللاعب المهدي مبارك للانتقال إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي #العين يعلن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي #الفتح_الرياضي المغربي لانتقال اللاعب #المهدي_مبارك إلى صفوف "الزعيم" pic.twitter.com/JhmXt43Mvi — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 3, 2022

كما وشارك المغربي مبارك منذ قدومه عام 2020 إلى صفوف الفتح الرياضي، 23 مباراة في كافة البطولات المختلفة.

من هو المهدي مبارك؟!

المهدي مبارك لاعب مغربي واعد، من مواليد ال22 من شهر يناير عام 2001، بدأ مسيرته الكروية مع نادي الفتح الرياضي. حيث كان الظهور الأول مع الفريق الأول في شهر يناير/ كانون الثاني الموسم الماضي.

اقرأ أيضاً:

كما ويعد من أبرز اللاعبين البارزين مع منتخب المغرب ( أسود الأطلس) للشباب، الذي ودع البطولة العربية من دور الربع النهائي من كأس العرب للشباب لعام 2022.

نهائي كأس العرب للشباب 2022

كما ونجح منتخب مصر والسعودية حامل اللقب، من الصعود إلى الدور النهائي، على حساب الجزائر وفلسطين، حيث من المقرر خوض المباراة النهائية الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضاً:

وسجل المهدي مبارك مع أسود الأطلس المغربي للشباب، الذي شارك معه في 7 مباريات دولية كان آخرها البطولة العربية للشباب. سجل من خلالها هدفين فقط حتى الآن.

📊| اللاعب المهدي مبارك 🇲🇦

( CM – DM ) 👤| العمر : 21 سنة

💵| قيمته السوقية : 550Th يورو 🏟| لعب 50

⚽️| سجل 0 هدف

👟| صنع 0 هدف

⚽️👟| ساهم 0 هدف pic.twitter.com/AkB91T6JVE — FCA World (@FCA_Worlds) August 3, 2022

يذكر بأن اللاعب مبارك تم اختياره في التشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا للشباب تحت سن 20 عاماً، العام المنصرم خلال مشاركته مع منتخب المغرب. عقب وصول الأخير إلى دور الربع النهائي من البطولة الأفريقية السمراء.

قد يهمك أيضاً: