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من هو الرجل الذي خرجت معه محامية جوني ديب كاميل فاسكيز في موعد؟ (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
watanserb.com
كاميل فاسكيز وماريو لوبيز
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وطن- نشرت مجلة ‘Hola” صورا حديثة لمحامية جوني ديب، كاميل فاسكيز، وهي رفقة الممثل والناشط التلفزيوني الأمريكي ماريو لوبيز وهما يخرجان من مطعم”Catch Steak” الموجود في لوس أنجلوس.

وفي هذه المناسبة، ارتدت المحامية ملابس متطابقة من اللون الأسود مع كعب عالي. وفي المقابل، إرتدى لوبيز بنطالًا وقميصًا سميكا وحذاءًا أسود.

لوبيز معجب بكاميل

رغم أنه من غير المعروف ما إذا كان لقاء لوبيز وفاسكيز للعمل أو لشي آخر. إلا أن لوبيز قد أعرب في السابق علنا عن إعجابه بكاميل.

حيث قال في صورة، تجمعه مع فاسكينز، نشرها على الإنستغرام بعد صدور الحكم النهائي في قضية التشهير  “نساء مثل كاميل ملهمات وذكيات ويمهدن الطريق للجيل القادم من اللاتينيات للتألق على الشاشة الكبيرة.”

في الشهر الماضي، حضرت فاسكينز  حفل كان يحييه جوني ديب في براغ. علاوة على ذلك، التقت به في الكواليس وقبل صعوده المسرح وعرفته خلال ذلك الوقت على حبيبها إدوارد أوين.

نجمة الفريق القانوني

والجدير بالذكر، أن فاسكيز ساعدت جوني ديب على الفوز في قضية التشهير  التي رفعها ضد زوجته السابقة  آمبر هيرد. وهي قضية حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.

وبهذا، أصبحت المحامية من أصل إسباني، والتي أطلق عليها لقب “ملكة الاستجواب”، عضوا حيويا في فريق التقاضي الذي أنهى المحاكمة بحكم هيئة محلفين لصالح ديب.

المصدرHola، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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