من هو الرجل الذي خرجت معه محامية جوني ديب كاميل فاسكيز في موعد؟ (صور)

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وطن- نشرت مجلة ‘Hola” صورا حديثة لمحامية جوني ديب، كاميل فاسكيز، وهي رفقة الممثل والناشط التلفزيوني الأمريكي ماريو لوبيز وهما يخرجان من مطعم”Catch Steak” الموجود في لوس أنجلوس.

وفي هذه المناسبة، ارتدت المحامية ملابس متطابقة من اللون الأسود مع كعب عالي. وفي المقابل، إرتدى لوبيز بنطالًا وقميصًا سميكا وحذاءًا أسود.

لوبيز معجب بكاميل

رغم أنه من غير المعروف ما إذا كان لقاء لوبيز وفاسكيز للعمل أو لشي آخر. إلا أن لوبيز قد أعرب في السابق علنا عن إعجابه بكاميل.

حيث قال في صورة، تجمعه مع فاسكينز، نشرها على الإنستغرام بعد صدور الحكم النهائي في قضية التشهير “نساء مثل كاميل ملهمات وذكيات ويمهدن الطريق للجيل القادم من اللاتينيات للتألق على الشاشة الكبيرة.”

في الشهر الماضي، حضرت فاسكينز حفل كان يحييه جوني ديب في براغ. علاوة على ذلك، التقت به في الكواليس وقبل صعوده المسرح وعرفته خلال ذلك الوقت على حبيبها إدوارد أوين.

نجمة الفريق القانوني

والجدير بالذكر، أن فاسكيز ساعدت جوني ديب على الفوز في قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد. وهي قضية حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.

وبهذا، أصبحت المحامية من أصل إسباني، والتي أطلق عليها لقب “ملكة الاستجواب”، عضوا حيويا في فريق التقاضي الذي أنهى المحاكمة بحكم هيئة محلفين لصالح ديب.