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مفتي سلطنة عمان يناصر إمام الحرم صالح بن حميد بعد الهجوم الإسرائيلي عليه..ماذا قال؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مفتي سلطنة عمان و إمام الحرم صالح بن حميد watanserb.com
مفتي سلطنة عمان و إمام الحرم صالح بن حميد
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وطن- أصدر مفتي سلطنة عمان الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي بيانا مقتضبا يؤيد فيه إمام الحرم المكي الشيخ صالح بن حميد بعد الحملة التي شنها عليه مغردون ومواقع إسرائيلية عقب تداول فيديو له يدعو فيه على اليهود.

وقال مفتي سلطنة عمان في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لقد أثلج صدورنا الدعاء الذي دعاه إمام الحرم الشريف أخونا سماحة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد لنصرة الحق ودحر الباطل”.

وأضاف “الخليلي” إنه “مهما كان غليان الحاقدين فإن الله معه وصالح المؤمنين، (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز)”.

إمام الحرم صالح بن حميد يدعو على اليهود

وكان إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، قد تعرض لهجوم إسرائيلي واسع بسبب خطبة الجمعة الأخيرة له، بالمسجد الحرام والتي دعا فيها على اليهود وإسرائيل، ودعم فلسطين وشعبها.
خطبة صالح بن حميد والدعاء على اليهود
وكان الشيخ صالح بن حميد، قد قال في دعاء خطبته التي بدت مكتوبة: “اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك.”
وتابع: “اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.. اللهم ندرأ بك في نحورهم.. ونعوذ بك من شرورهم.”

غضب إسرائيلي من خطبة إمام الحرم صالح بن حميد

وأثار هذا الدعاء غضب الإسرائيليين على شبكات التواصل، وهاجموا الشيخ صالح بن حميد في مجموعة من التغريدات، لدرجة مطالبة ولي العهد محمد بن سلمان بعزله، مستندين إلى تصريحات ابن سلمان السابقة المغازلة لإسرائيل.
الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، طالب في هذا السياق باعتقال صالح بن حميد، ووصف خطبته الأخيرة بأنها تحتوي على “كراهية”.

كما انتقد مغردون إسرائيليون آخرون يكتبون بالعربية إمام الحرم المكي.
وقال “جاي معيان” أن إرسال خطيب لكي يوزع الكراهية والعنصرية على قناة حكومية في بث مباشر لا يشير إلى التسامح الديني بل إلى العكس.
وتابع: “نحن اليهود لن ننسى اللاساميين ومن يعمل على توزيع العقائد اللاسامية كما لن ننسى من سكت تجاه هذه العنصرية.”

“كلنا الشيخ بن حميد”

هذا وأطلق مغرِّدون على موقع “تويتر”، حملة تضامن واسعة مع إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، ضد الهجوم الإسرائيلي عليه.
وتصدر هاشتاغ “كلناالشيخبن_حميد” قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة، ووصل عدد التغريدات عبر هذا الهاشتاغ إلى أكثر من 50 ألف تغريدة حتى الآن.

خطبة صالح بن حميد إمام الحرم تستنفر إسرائيل.. هل يعزله ابن سلمان؟

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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