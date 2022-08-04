مفتي سلطنة عمان يناصر إمام الحرم صالح بن حميد بعد الهجوم الإسرائيلي عليه..ماذا قال؟!

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وطن- أصدر مفتي سلطنة عمان الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي بيانا مقتضبا يؤيد فيه إمام الحرم المكي الشيخ صالح بن حميد بعد الحملة التي شنها عليه مغردون ومواقع إسرائيلية عقب تداول فيديو له يدعو فيه على اليهود.

وقال مفتي سلطنة عمان في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لقد أثلج صدورنا الدعاء الذي دعاه إمام الحرم الشريف أخونا سماحة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد لنصرة الحق ودحر الباطل”.

وأضاف “الخليلي” إنه “مهما كان غليان الحاقدين فإن الله معه وصالح المؤمنين، (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز)”.

لقد أثلج صدورنا الدعاء الذي دعاه إمام الحرم الشريف أخونا سماحة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد لنصرة الحق ودحر الباطل، ومهما كان غليان الحاقدين فإن الله معه وصالح المؤمنين، (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) pic.twitter.com/czIuTtXGnD — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 4, 2022

إمام الحرم صالح بن حميد يدعو على اليهود

وكان إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، قد تعرض لهجوم إسرائيلي واسع بسبب خطبة الجمعة الأخيرة له، بالمسجد الحرام والتي دعا فيها على اليهود وإسرائيل، ودعم فلسطين وشعبها.

خطبة صالح بن حميد والدعاء على اليهود

وكان الشيخ صالح بن حميد، قد قال في دعاء خطبته التي بدت مكتوبة: “اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك.”

وتابع: “اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.. اللهم ندرأ بك في نحورهم.. ونعوذ بك من شرورهم.”

غضب إسرائيلي من خطبة إمام الحرم صالح بن حميد

وأثار هذا الدعاء غضب الإسرائيليين على شبكات التواصل، وهاجموا الشيخ صالح بن حميد في مجموعة من التغريدات، لدرجة مطالبة ولي العهد محمد بن سلمان بعزله، مستندين إلى تصريحات ابن سلمان السابقة المغازلة لإسرائيل.

الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، طالب في هذا السياق باعتقال صالح بن حميد، ووصف خطبته الأخيرة بأنها تحتوي على “كراهية”.

لن نقبل اقل من اعتذار رسمي سعودي وفصل الكائن صالح بن عبدالله بن الحميد من إلقاء الخطب . — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 2, 2022

كما انتقد مغردون إسرائيليون آخرون يكتبون بالعربية إمام الحرم المكي.

وقال “جاي معيان” أن إرسال خطيب لكي يوزع الكراهية والعنصرية على قناة حكومية في بث مباشر لا يشير إلى التسامح الديني بل إلى العكس.

وتابع: “نحن اليهود لن ننسى اللاساميين ومن يعمل على توزيع العقائد اللاسامية كما لن ننسى من سكت تجاه هذه العنصرية.”

أيها الأخوة السعوديين 🇸🇦

إرسال خطيب لكي يوزع الكراهية والعنصرية على قناة حكومية في بث مباشر لا يشير إلى التسامح الديني بل إلى العكس.

نحن اليهود لن ننسى اللاسميين ومن يعمل على توزيع العقائد اللاسمية كما لن ننسى من سكت تجاه هذه العنصرية. https://t.co/eYZK4JddVf — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) August 2, 2022

“كلنا الشيخ بن حميد”

هذا وأطلق مغرِّدون على موقع “تويتر”، حملة تضامن واسعة مع إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، ضد الهجوم الإسرائيلي عليه.

وتصدر هاشتاغ “كلناالشيخبن_حميد” قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة، ووصل عدد التغريدات عبر هذا الهاشتاغ إلى أكثر من 50 ألف تغريدة حتى الآن.