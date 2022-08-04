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مصر: تحرك جديد ضد الطبيب المتهم في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

باسل النجار
كتب باسل النجار
طبيب وائل الإبراشي watanserb.com
طبيب وائل الإبراشي
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وطن- أفاد مصدر طبي مصري، بإجراء تحقيق مع الدكتور شريف عباس طبيب الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بالنقابة العامة للأطباء، وذلك بعد إحالته للمحاكمة التأديبية لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

المصدر قال إنه سيتم التحقيق مع الطبيب شريف عباس، بلجنة التحقيقات في النقابة في غضون الأسبوع المقبل للاستماع إلى أقواله في ما هو منسوب إليه من مخالفته بروتوكول وزارة الصحة المُتبع في علاج فيروس كورونا أثناء علاجه لحالة الإبراشي، حسبما نقلت عنه موقع “القاهرة 24″.

النيابة العامة المصرية كانت قد استبعدت شُبهة جريمتي الإهمال الطبي ومُخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

كما قررت اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المُتبّع في علاج فيروس كورونا.

وكانت أسرة الإعلامى وائل الإبراشي قد قدمت شكوى لنقابة الأطباء، التي فتحت بدورها تحقيقًا حول الواقعة، إلى جانب بلاغ قدمتها الأسرة للنيابة العامة.

وبحسب نقابة الأطباء، فإن التحقيق في الجانب التأديبي بالواقعة مُستمر ومُتواجد بالنقابة، وقال أحمد حسين عضو مجلس النقابة: “نحن نحترم أحكام النيابة والقضاء، ولا يجب أن نصدر أحكامًا مسبقة”.

وأضاف: “النيابة العامة أجرت تحقيقًا، بناءً على بلاغ من أسرة الإعلامي الراحل، والنيابة أرسلت للنقابة لتبدأ في إجراءات الجانب التأديبي مع الطبيب المعالج”.

وأصدرت النقابة بيانا في وقت سابق، قالت فيه إن المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب؛ لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا

وعلقت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي على بيان نقابة الأطباء، وقالت إن بيان النقابة أحزنها هي وابنتها.

وأضافت أن البيان يؤكد سابق اتهامها للطبيب خاصة جملة “مع مراعاة اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا”.

وأوضحت أن هذا يدعم ويؤكد سابق اتهامها للطبيب، بمخالفته بروتوكول العلاج.

وأشارت إلى أن البيان الصادر عن النقابة يؤكد نفس البلاغ الذي تقدمت به للمستشار حمادة الصاوي النائب العام.

ولفتت إلى أنها مازالت تنتظر بيان النيابة العامة الجهة التي لجأت إليها لتقديم بلاغ ضد الطبيب لحفظ حقها وحق ابنتها.

وتوفي الإعلامي المصري وائل الإبراشي، في 9 يناير من العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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المصدرالقاهرة 24 ،توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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