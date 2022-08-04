مصر: تحرك جديد ضد الطبيب المتهم في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

- Advertisement -

وطن- أفاد مصدر طبي مصري، بإجراء تحقيق مع الدكتور شريف عباس طبيب الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بالنقابة العامة للأطباء، وذلك بعد إحالته للمحاكمة التأديبية لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

المصدر قال إنه سيتم التحقيق مع الطبيب شريف عباس، بلجنة التحقيقات في النقابة في غضون الأسبوع المقبل للاستماع إلى أقواله في ما هو منسوب إليه من مخالفته بروتوكول وزارة الصحة المُتبع في علاج فيروس كورونا أثناء علاجه لحالة الإبراشي، حسبما نقلت عنه موقع “القاهرة 24″.

النيابة العامة المصرية كانت قد استبعدت شُبهة جريمتي الإهمال الطبي ومُخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

اليوم تمت براءة الدكتور قاتل وائل الابراشي

مات القضاء المصري ودفن حسبنا الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/L7SpZy8ihK — hamod a (@hamoda96693249) August 1, 2022

كما قررت اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المُتبّع في علاج فيروس كورونا.

وكانت أسرة الإعلامى وائل الإبراشي قد قدمت شكوى لنقابة الأطباء، التي فتحت بدورها تحقيقًا حول الواقعة، إلى جانب بلاغ قدمتها الأسرة للنيابة العامة.

وبحسب نقابة الأطباء، فإن التحقيق في الجانب التأديبي بالواقعة مُستمر ومُتواجد بالنقابة، وقال أحمد حسين عضو مجلس النقابة: “نحن نحترم أحكام النيابة والقضاء، ولا يجب أن نصدر أحكامًا مسبقة”.

خالد منتصر جهول من بني جهلان بن الجاهل، لا يخفى على الجميع ٱرائه التي يخرجها من مؤخرته، أحد تلك الٱراء أن الطبيب الذي أشرف على حالة المرحوم وائل الإبراشي إخوانجي وقد تسبب في مقتله، تحقيقات النيابة العامة برأت طبيب الإبراشي.. pic.twitter.com/B7jeFhLaOO — العراب The Godfather (@zogbaralneny) August 4, 2022

وأضاف: “النيابة العامة أجرت تحقيقًا، بناءً على بلاغ من أسرة الإعلامي الراحل، والنيابة أرسلت للنقابة لتبدأ في إجراءات الجانب التأديبي مع الطبيب المعالج”.

وأصدرت النقابة بيانا في وقت سابق، قالت فيه إن المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب؛ لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا

وعلقت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي على بيان نقابة الأطباء، وقالت إن بيان النقابة أحزنها هي وابنتها.

نقابة الأطباء: النيابة العامة استبعدت شبهة الإهمال الطبي فى وفاة الإعلامي وائل الإبراشي .. وطلبت من النقابة إجراء تحقيق تأديبي مع الطبيب المعالج#صدى_البلد #على_مسئوليتي pic.twitter.com/zqAX9J1jxP — صدى البلد (@baladtv) August 1, 2022

وأضافت أن البيان يؤكد سابق اتهامها للطبيب خاصة جملة “مع مراعاة اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا”.

وأوضحت أن هذا يدعم ويؤكد سابق اتهامها للطبيب، بمخالفته بروتوكول العلاج.

وأشارت إلى أن البيان الصادر عن النقابة يؤكد نفس البلاغ الذي تقدمت به للمستشار حمادة الصاوي النائب العام.

ولفتت إلى أنها مازالت تنتظر بيان النيابة العامة الجهة التي لجأت إليها لتقديم بلاغ ضد الطبيب لحفظ حقها وحق ابنتها.

وتوفي الإعلامي المصري وائل الإبراشي، في 9 يناير من العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.