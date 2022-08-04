الخميس, أغسطس 4, 2022
الرئيسيةحياتنافي مصر.. أم باعت رضيعتها لأجنبية بمبلغ زهيد وهذا ما حدث قبل...
حياتنا

في مصر.. أم باعت رضيعتها لأجنبية بمبلغ زهيد وهذا ما حدث قبل تهريبها للخارج!

باسل النجار
كتب باسل النجار
مصرية تبيع رضيعتها watanserb.com
أم مصرية تبيع رضيعتها لأجنبية مقابل مبلغ زهيد
- Advertisement -

وطن – شهدت مواقع التواصل في مصر موجة جدل واسعة، عقب الكشف عن تفاصيل جريمة صادمة لأم في محافظة الدقهلية، أقدمت ـ بقلب قاس ـ على بيع رضيعتها مقابل مبلغ مالي زهيد.

أم مصرية تبيع رضيعتها

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام مصرية، فإن القصة بدأت ببلاغ تقدمت به الأم، وهي سيدة متسولة، للشرطة تتهم فيه سايس ـ من يعمل في موقف السيارات ـ بخطف رضيعتها.

إلا أن تحريات الشرطة عقب القبض عن السايس، كشفت عن مفاجأة صادمة غير متوقعة.

حيث اتضح أن السيدة المستولة باعت رضيعتها بمحض إرادتها، لسيدة سودانية تحمل الجنسية الأسترالية، مقابل 7 آلاف جنيه مصري، وهو ما يوازي 368 دولارا.

واخترعت السيدة المستولة قصة خطف طفلتها، حتى لا يغضب زوجها إذا علم الحقيقة، لكن اعترافات السايس فضحتها حيث اتضح تنسيقها معه وأنه كان الوسيط لبيع الطفلة.

وبحسب ما ذكر موقع (صدى البلد) المحلي، فإن السايس يدعى “محمد.ع.ع” 45 عامًا، وسبق اتهامه فى 18 قضية “سرقة، مشاجرة، ضرب”.

واتهمته الأم المتسولة بخطف نجلتها “ماسة.م.ص” 5 أشهر حال حملها لنجلتها للتسول بها بأحد شوارع المنصورة.

وبالانتقال والفحص تمكنت القوات الأمنية من ضبط المذكور وبمناقشته نفى ذلك.

تفاصيل الجريمة

وأقر السايس بسابقة تعرفه على المبلغة، حال تسولها بأحد الشوارع واتفاقهما على بيع الطفلة لسيدة سودانية الجنسية غير معلومة له من خلال وسيطة تدعى “أسما.ط.ع”، 56 ربة منزل.

وبمواجهة الأم المتسولة أيدت ما جاء في أقوال السايس.

هذا وتمكنت الشرطة المصرية من ضبط الوسيطة وبمواجهتها اعترفت بصحة الواقعة وقررت بارتباطها بعلاقة معرفة بسيدة سـودانية الجنسية تحمـل الجنسية الأسترالية تدعى”لينـا”.

حيث حضرت لينا إليها وأقامت بأحد الفنادق بمدينة المنصورة، وطلبت منها تسهيل شراء طفلة.

وأوضحت أنه نظـرًا لمعرفتهـا بالسايس والمبلغة اتفقت معهما على شراء نجلة المبلغة، نظير 7 آلاف جنيه قامت بإعطائه للسـايس وأم الطفلة، وتحصلت هي على 2000 جنيـه نظير الوساطة وقامت بتسليمها الطفلة.

وأسفرت جهود البحث من قبل السلطات عن تحديد شخصية السيدة السودانية التى تدعى “لينا.ع.د” سـودانية وتحمل الجنسية الأسترالية، وتحمل جواز سفر إستراليًا “ساريًا” وتعمل بمركز لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بأستراليا.

وتم ضبط المتهمة والطفلة وبمواجهتها أقرت أنها لجأت لشراء الطفلة؛ لعدم قـدرتها على الإنجاب.

وقالت إنها حضرت للبحث عن شراء طفلة وأنها تعرفت على الوسيطة مـن أحد أصدقائها المصريين المقيمين في لبنان.

المصدرصدى البلد
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مصر: تحرك جديد ضد الطبيب المتهم في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

حياتنا

مصر.. فشل في معاشرة زوجته ليلة الدخلة فاستعان بوالدته!

حياتنا

ما فعلته عروس مصرية مع زوجها بعد قطعه أذنها وطعنها 20 مرة لا يُصدق!

الهدهد

“إيمي تاتو” ومقاطع مثيرة.. جدل جديد بمصر وجهة سيادية توقف برنامجها على “الشمس”

حياتنا

فيديو نيرة أشرف بالمشرحة.. ضبط الممرضة وكشف هويتها وعقوبة مغلظة بانتظارها

الهدهد

شعبية جارفة في الجيش.. وثائق بريطانية تكشف تقييما استخباراتيا لنفوذ الجماعة بعد 23 يوليو

اقتصاد

الجنيه المصري يواصل الانهيار في تعاملات الأربعاء داخل البنوك الخاصة والحكومية

الهدهد

زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو.. مصطفى بكري يتغنى بالسيسي

الهدهد

عزل مسؤول مصري بسبب حمالة صدر حمراء في حمام رجالي.. ما القصة؟

اقتصاد

مفاجأة.. سعر الدولار في مصر سيقفز لرقم كبير بحسب خبير مصرفي بارز

حياتنا

القبض على نجل إعلامي مصري شهير بتهمة حيازة المخدرات برفقة فتاة

الهدهد

بعد سماحها لإسرائيليين.. مصر تمنع مطربة فلسطينية من دخول أراضيها لإحياء حفل في الأوبرا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

فوضى وإطلاق نار بين قيادات البوليساريو في تندوف بالجزائر وإبراهيم غالي يهرب

اعتداء وحشي على سيدة “مُحجبة” في ألمانيا يفجر موجة غضب (شاهد)

ارتفاع كبير.. توقعات سعر الدولار في السودان الأسبوع المقبل بالسوق السوداء

لماذا يحقد محمد بن سلمان بشدة على أبناء عمه الملك عبدالله تحديدا؟

في سوريا.. سرقت الذهب بحيلة شيطانية في لمح البصر (فيديو)

“كرتونة كبيرة” في منزل الظواهري تكشف أسرار زعيم تنظيم القاعدة الراحل

وزير جزائري سابق فقد ذاكرته داخل السجن.. ما علاقة “مدام مايا”؟ (شاهد)

تلسكوب “جيمس ويب” يفجر مفاجأة بصور جديدة أرسلها من الفضاء (شاهد)

تعرف على أخطر 10 مطلوبين في العالم (صور)

وظائف في أنطاليا .. والراتب 15 ألف ليرة تركية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC