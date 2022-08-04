في مصر.. أم باعت رضيعتها لأجنبية بمبلغ زهيد وهذا ما حدث قبل تهريبها للخارج!

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وطن – شهدت مواقع التواصل في مصر موجة جدل واسعة، عقب الكشف عن تفاصيل جريمة صادمة لأم في محافظة الدقهلية، أقدمت ـ بقلب قاس ـ على بيع رضيعتها مقابل مبلغ مالي زهيد.

أم مصرية تبيع رضيعتها

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام مصرية، فإن القصة بدأت ببلاغ تقدمت به الأم، وهي سيدة متسولة، للشرطة تتهم فيه سايس ـ من يعمل في موقف السيارات ـ بخطف رضيعتها.

إلا أن تحريات الشرطة عقب القبض عن السايس، كشفت عن مفاجأة صادمة غير متوقعة.

حيث اتضح أن السيدة المستولة باعت رضيعتها بمحض إرادتها، لسيدة سودانية تحمل الجنسية الأسترالية، مقابل 7 آلاف جنيه مصري، وهو ما يوازي 368 دولارا.

واخترعت السيدة المستولة قصة خطف طفلتها، حتى لا يغضب زوجها إذا علم الحقيقة، لكن اعترافات السايس فضحتها حيث اتضح تنسيقها معه وأنه كان الوسيط لبيع الطفلة.

وبحسب ما ذكر موقع (صدى البلد) المحلي، فإن السايس يدعى “محمد.ع.ع” 45 عامًا، وسبق اتهامه فى 18 قضية “سرقة، مشاجرة، ضرب”.

واتهمته الأم المتسولة بخطف نجلتها “ماسة.م.ص” 5 أشهر حال حملها لنجلتها للتسول بها بأحد شوارع المنصورة.

وبالانتقال والفحص تمكنت القوات الأمنية من ضبط المذكور وبمناقشته نفى ذلك.

تفاصيل الجريمة

وأقر السايس بسابقة تعرفه على المبلغة، حال تسولها بأحد الشوارع واتفاقهما على بيع الطفلة لسيدة سودانية الجنسية غير معلومة له من خلال وسيطة تدعى “أسما.ط.ع”، 56 ربة منزل.

وبمواجهة الأم المتسولة أيدت ما جاء في أقوال السايس.

هذا وتمكنت الشرطة المصرية من ضبط الوسيطة وبمواجهتها اعترفت بصحة الواقعة وقررت بارتباطها بعلاقة معرفة بسيدة سـودانية الجنسية تحمـل الجنسية الأسترالية تدعى”لينـا”.

حيث حضرت لينا إليها وأقامت بأحد الفنادق بمدينة المنصورة، وطلبت منها تسهيل شراء طفلة.

وأوضحت أنه نظـرًا لمعرفتهـا بالسايس والمبلغة اتفقت معهما على شراء نجلة المبلغة، نظير 7 آلاف جنيه قامت بإعطائه للسـايس وأم الطفلة، وتحصلت هي على 2000 جنيـه نظير الوساطة وقامت بتسليمها الطفلة.

وأسفرت جهود البحث من قبل السلطات عن تحديد شخصية السيدة السودانية التى تدعى “لينا.ع.د” سـودانية وتحمل الجنسية الأسترالية، وتحمل جواز سفر إستراليًا “ساريًا” وتعمل بمركز لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بأستراليا.

وتم ضبط المتهمة والطفلة وبمواجهتها أقرت أنها لجأت لشراء الطفلة؛ لعدم قـدرتها على الإنجاب.

وقالت إنها حضرت للبحث عن شراء طفلة وأنها تعرفت على الوسيطة مـن أحد أصدقائها المصريين المقيمين في لبنان.