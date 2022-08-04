الخميس, أغسطس 4, 2022
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رياضة

عارضة أزياء أمريكية تفضح علاقتها العاطفية مع كريم بنزيما (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عارضة أزياء أمريكية تفضح علاقتها العاطفية مع كريم بنزيما watanserb.com
عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة جوردان أوزونا مع كريم بنزيما
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وطن – نشرت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة جوردان أوزونا 32 عاماً، بعد نشر صورها مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني عبر حسابها الشخصي على موقع الانستغرام.

وأكدت الأمريكية أوزونا حقيقة الشائعات عن ارتباطها العاطفي مع نجم ريال مدريد بنزيما، بعد تداول العديد من الصور معاً. خلال قضاء إجازة العطلة الصيفية الشهر الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية.

عارضة الأزياء الأمريكية أوزونا وبنزيما

وكانت صحيفة (آس) الإسبانية، قد نشرت في وقت سابق، عن علاقة عاطفية تربط الفرنسي بنزيما لاعب الفريق الملكي مع عارضة أزياء أمريكية (جوردان أوزونا)، إلى جانب نشر العديد من الصور مع بعضها خلال عطلته الصيفية.

كريم بنزيما وعارضة الأزياء جوردان أوزونا
كريم بنزيما وعارضة الأزياء جوردان أوزونا

لكن الأمريكية أوزونا، نشرت عدداً من الصور عبر خاصية (الستوري) على موقع (الانستغرام)، وهي تعانق لاعب ريال مدريد بنزيما، وأخرى وهي تتبادل الحديث معه. على عكس اللاعب الذي لم يكشف عن علاقته العاطفية معها حتى الآن.

كما ويتابع صديقة النجم الفرنسي الجديدة عبر حسابها الخاص، أكثر من 349 ألف متابع. بينما تتابع هي نحو 595 شخص.

بنزيما وزواج كورا غوتييه

رغم علاقة الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بنزيما الغرامية مع عارضة الأزياء الأميركية أوزونا، إلا أنه متزوح من مواطنته عارضة الأزياء الفرنسية كورا غوتييه، كما ورزق منها اثنين من الأبناء وهما إبراهيم وميليا.

عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا والحديث مع بنزيما
عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا والحديث مع بنزيما

من هي الأمريكية أوزونا التي خطفت قلب بنزيما؟!

جوردان أوزونا، عارضة أزياء أمريكية، من مواليد الأول من شهر يناير/ كانون الثاني عام 1990، داخل ولاية ماريلاند الواقعة في منطقة الأطلسي الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ودخلت عالم الأزياء والموضة في سن مبكر، لكنها عملت كنادلة داخل أحد الملاهي الليلية في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر، بأن الفرنسي بنزيما يعد من أكثر المرشحين هذا العام لنيل جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، بعد موسم استثنائي على صعيد الألقاب الفردية والجماعية مع ريال مدريد.

المصدروطن + أس + صفحة جوردان أوزونا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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