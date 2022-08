عارضة أزياء أمريكية تفضح علاقتها العاطفية مع كريم بنزيما (صور)

وطن – نشرت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة جوردان أوزونا 32 عاماً، بعد نشر صورها مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني عبر حسابها الشخصي على موقع الانستغرام.

وأكدت الأمريكية أوزونا حقيقة الشائعات عن ارتباطها العاطفي مع نجم ريال مدريد بنزيما، بعد تداول العديد من الصور معاً. خلال قضاء إجازة العطلة الصيفية الشهر الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت صحيفة (آس) الإسبانية، قد نشرت في وقت سابق، عن علاقة عاطفية تربط الفرنسي بنزيما لاعب الفريق الملكي مع عارضة أزياء أمريكية (جوردان أوزونا)، إلى جانب نشر العديد من الصور مع بعضها خلال عطلته الصيفية.

لكن الأمريكية أوزونا، نشرت عدداً من الصور عبر خاصية (الستوري) على موقع (الانستغرام)، وهي تعانق لاعب ريال مدريد بنزيما، وأخرى وهي تتبادل الحديث معه. على عكس اللاعب الذي لم يكشف عن علاقته العاطفية معها حتى الآن.

كما ويتابع صديقة النجم الفرنسي الجديدة عبر حسابها الخاص، أكثر من 349 ألف متابع. بينما تتابع هي نحو 595 شخص.

رغم علاقة الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بنزيما الغرامية مع عارضة الأزياء الأميركية أوزونا، إلا أنه متزوح من مواطنته عارضة الأزياء الفرنسية كورا غوتييه، كما ورزق منها اثنين من الأبناء وهما إبراهيم وميليا.

جوردان أوزونا، عارضة أزياء أمريكية، من مواليد الأول من شهر يناير/ كانون الثاني عام 1990، داخل ولاية ماريلاند الواقعة في منطقة الأطلسي الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية.

Karim Benzema may have found love. He spent his vacation with his probable new partner Jordan Ozuna, a 32-year-old American model. @diarioas #rmlive ❤️ pic.twitter.com/YtNw9SUGXy

— Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) July 2, 2022