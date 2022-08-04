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سمية الخشاب تضع محافظ الإسكندرية في ورطة خطيرة بعد انتشار هذه الصور (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
سمية الخشاب تضع محافظ الإسكندرية في ورطة خطيرة بعد انتشار هذه الصور (شاهد) watanserb.com
تساءل عضو مجلس نواب عن سبب تكريم سمية الخشاب
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وطن– تسببت الفنانة المصرية سمية الخشاب، بجدل واسع وأزمة لمحافظ الاسكندرية محمد الشريف.

العيد القومي

جاء ذلك بعدما نشرت سمية الخشاب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً توثق تكريم محافظ الاسكندرية لها في احتفالية العيد القومي الـ70 للمحافظة.

وكتبت سمية: ” عيد الميلاد الـ70 لعروس البحر المتوسط ومسقط رأسي الإسكندرية.. كل الشكر والتقدير لمعالي الوزير محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف علي تكريمي بدرع المحافظة”.

وتابعت: “كل الحب لأهلي وجمهوري اللي استقبلوني وفرحوا بيا من قلبهم كل سنة وأنتم طيبين”.

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سمية الخشاب

طلب إحاطة

وأثار تكريم سمية حالة من الغضب والجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عما قدمته الفنانة المصرية ليتم تكريمها.

وتقدم عضو مجلس النواب النائب محمد سعد الصمودي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي. لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لمساءلة محافظ الإسكندرية عن السبب وراء تكريم الفنانة سمية الخشاب في العيد القومي للمحافظة.

واستنكر عضو مجلس النواب تكريم الفنانة. وقال في طلب الإحاطة: “بدلا من أن يقوم المحافظ بتكريم أبناء المحافظة الذين ساهموا في رفع اسمها واسم وطنهم عاليا في المحافل الدولية. قام بتكريم الفنانة سمية الخشاب ومنحها درع المحافظة”.

سمية الخشاب

شخصيات ونماذج أولى

وتابع الصمودي: “نكن كل الاحترام للفنانة ولدور الفن. لكن كان من الأولى تكريم الشخصيات التي قدمت إسهامات علمية ومجتمعية جليلة للمحافظة، ويوجد الكثير من النماذج الجديرة بالتكريم”.

وأردف: ” لدى المحافظة بطلات شرفن مصر كلها بإنجازات عالمية مثل: بسنت حميدة ورنيم الوليلي ونور الشربيني”.

وأشار الصمودي إلى أن سمية الخشاب لم تقدم شيئا يعود بالنفع على أهالي الإسكندرية، كإسهامات مجتمعية في بناء مستشفى خيري. أو تحقيق إنجازات تستحق عليها التكريم حتى يتم منحها درع المحافظة.

وأكد الصمودي أن هناك قامات علمية وأصحاب رسالة من أبناء الإسكندرية أوفوا العطاء وكانوا أولى بهذا التكريم.​

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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