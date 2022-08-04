سفينة الحبوب المسروقة.. أوكرانيا توجه دعوة للسلطات اللبنانية

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وطن- وجهت أوكرانيا، الخميس، دعوة للسلطات اللبنانية للتراجع عن قرار أصدرته محكمة في طرابلس يسمح بمغادرة سفينة سورية محتجزة تحمل ما تقول كييف إنه حبوب أوكرانية مسروقة.

وزارة الخارجية الأوكرانية قالت في بيان لها، إنها تشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة بالسماح للسفينة لاوديكيا التي ترفع العلم السوري بالمغادرة، وذكرت أن موقف كييف لم يؤخذ في الاعتبار.

سلطات النقل اللبنانية كانت قد سمحت للسفينة بالمغادرة، وذلك رغم مطالبة السفارة الأوكرانية لبيروت بإعادة فتح تحقيق في الأمر بعد تقديم ما قالت إنه دليل جديد.

رصدت الأقمار الصناعية صوراً جديدة تظهر سفينة شحن روسية تحمل نحو 30 ألف طن من الحبوب الأوكرانية المسروقة، وصلت إلى ميناء #اللاذقية على الساحل السوري وذلك للمرة الثانية في أقل من شهر.#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/gPLZQ6nm47 — تلفزيون سوريا (@syr_television) May 30, 2022

وقال وزير النقل اللبناني، علي حمية، إن سلطات ميناء طرابلس سمحت للسفينة بالإبحار.

وأضاف: “وفقا للأصول القانونية اللبنانية، انطلاقا من سيادتنا على برنا وبحرنا وجونا”.

وأمس الأربعاء، طلبت أوكرانيا من المدعي العام اللبناني إعادة فتح تحقيق حول السفينة لاوديكيا التي ترفع العلم السوري والتي تقول كييف إنها تحمل نحو عشرة آلاف طن من الدقيق (الطحين) والشعير الذي سرقته روسيا بعد الغزو في فبراير الماضي.

وصرح سفير أوكرانيا لدى لبنان إيهور أوستاش، في مؤتمر صحفي في السفارة بالقرب من بيروت، بأن طلب إجراء مزيد من التحقيقات يستند إلى أدلة جديدة جمعها قاض أوكراني وسلمها إلى لبنان يوم الاثنين.

ورفع المدعي العام اللبناني غسان عويدات، أمر الحجز الأول للسفينة لاوديكيا الذي كان قد أصدره في الأسبوع الماضي بعد أن تبين له عدم وجود شبهة جنائية.

السفارة الأوكرانية في #بيروت تكشف رسو سفينة سورية تحمل حبوباً سرقتها #روسيا من #أوكرانيا إلى #لبنان.. والسفير الأوكراني في #بيروت يقول لـ عون: "واردات الحبوب المسروقة قد تضر بالعلاقات الثنائية"#الحدث pic.twitter.com/YmdiaPfn5c — ا لـحـدث (@AlHadath) July 28, 2022

وقال قاض في طرابلس، إن أمر احتجاز ثانيا لمدة 72 ساعة صدر يوم الاثنين لم يعد ساريا وإن بوسع السفينة المغادرة الآن.

وكانت موسكو في السابق، قد نفت تهمة سرقة الحبوب، وقالت السفارة الروسية في لبنان إنها ليس لديها معلومات عن السفينة أو الشحنة.

ونفى مسؤول في الشركة المالكة للشحنة سرقتها وقال إن السفينة ستبحر إلى سوريا.

وتقول السلطات الأوكرانية إن لاوديكيا سافرت إلى ميناء مغلق أمام حركة الشحن الدولية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وإنها نقلت شحنة من هناك قبل أن تبحر إلى لبنان.

#بي_بي_سي_ترندينغ: رصد شحنة من الحبوب الأوكرانية "المسروقة" على متن سفينة روسية في ميناء اللاذقية السوريhttps://t.co/lopUsRJUBJ — BBC News عربي (@BBCArabic) May 13, 2022

وعرضت أوكرانيا، بيع شحنة السفينة كاملة للبنان بنحو نصف سعرها العالمي إذا صادرها لبنان.

وأضاف أن سفينة تحمل 26 ألف طن من الذرة ستصل إلى لبنان في غضون أربعة إلى خمسة أيام.

وهذه هي أول سفينة تحمل حبوبا من أوكرانيا وتغادر موانئها على البحر الأسود متجهة للأسواق الدولية منذ الغزو الروسي