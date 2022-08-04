حفيظ دراجي يرد على دعوة محمد السادس لإعادة العلاقات بين بلاده والجزائر

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وطن- علق الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” حفيظ دراجي على صمت الجزائر وعدم ردها على خطاب الملك المغربي محمد السادس بعيد العرش وإعلانه بأن يده ممدودة للجزائر لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”صمت الجزائر يحمل في طياته ردا صريحا وواضحا، إذ لا يمكن الحديث عن تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب في ظل التطبيع مع إسرائيل”.

وأكد على هذا الصمت سيبقى “مادامت الأسباب التي أدت إلى قطع العلاقات وغلق الحدود والمجال الجوي قائما”.

كما وجه “دراجي” التحية للشعب المغربي مؤكدا له بأنه سيجد الشعب الجزائري بجانبه عند الضرورة، وفق قوله.

صمت الجزائر يحمل في طياته ردا صريحا و واضحا، إذ لا يمكن الحديث عن تطبيع العلاقات بين الجزائر 🇩🇿 والمغرب 🇲🇦 في ظل التطبيع مع إسرائيل، و مادامت الأسباب التي أدت إلى قطع العلاقات وغلق الحدود و المجال الجوي قائمة.

مع تمنياتنا بكل الخير للشعب المغربي الذي سيجدنا إلى جانبه عند الضرورة pic.twitter.com/Qtse7ZIvEr — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) August 3, 2022

ملك المغرب: لن نسمح بالإساءة للجزائر

يشار إلى أنه وفي رسائل هامة للجارة الجزائر ذكر ملك المغرب محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، أن “الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.”

وتابع موضحا: ”بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى.”

وأهاب الملك في خطابه بالمغاربة “التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.”

“إشعال نار الفتنة” بين المغرب والجزائر

واستطرد الملك: ”أما فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين.”

وتابع أن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، “غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا.”

وأكمل الملك: ”وبالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين.

كما شدد ملك المغرب على تطلعه للعمل مع الرئاسة الجزائرية “لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.

مصدر رسمي جزائري يعلق على دعوة محمد السادس

يشار إلى أنه في أول موقف رسمي على ما أعلنه الملك المغربي محمد السادس حول يده الممدودة للجزائر اعتبر مصدر جزائري رسمي قريب من ملف العلاقات بين البلدين بأن خطاب الملك المغربي لم يغير من الواقع شيء.

وردا على سؤال لموقع “الشروق أون لاين”، حول موقف الجزائر من خطاب العاهل المغربي محمد السادس الأخير، اكتفى المصدر بالتعليق الجاف قائلا: “لا يمكننا التعليق على لا حدث “.

يشار إلى أنه كان لافتا أن الإعلام الرسمي الجزائري لم يتناول ما جاء في خطاب العاهل المغربي ولم يعلق عليه إطلاقا على غير المعتاد.