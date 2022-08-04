حبيبة جوني ديب السابقة تفضحه: “هذا ما فعله أول مرة مارسنا الجنس”! (فيديو)

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وطن– قالت الممثلة الأمريكية إيلين باركين إنه كان هناك “عالم من العنف” حول حبيبها السابق جوني ديب في شهادتها التي لم يتم بثها في محاكمة التشهير ضد آمبر هيرد.

وصف مساعده بالخنزير!

وقالت الممثلة في شهادتها التي عرضتها “ديلي ميل” إن ديب ينظر بازدراء إلى الأشخاص الذين يعتقد أنهم أقل منه، ووصف ذات مرة مساعده بـ”الخنزير”.

وأكدت باركين أن نجم قراصنة الكاريبي، قد يكون ساحراً، لذلك من السهل أن يقنع أن الآخرين هم المسيئين.

كما زعمت باركين أنه في المرة الأولى التي مارسوا فيها الجنس ، أعطاها ديب مخدراً وسألها إذا كانت ترغب في ممارسة الجنس.

تم الكشف عن هذه الادعاءات في وثائق تم الكشف عنها حديثًا من قضية جوني وآمبر ، والتي انتهت بمنح هيئة محلفين ديب 8.35 مليون دولار صافيًا لزوجته السابقة التي شوهت سمعته في مقال عام 2018 في صحيفة واشنطن بوست.

زجاجة نبيذ مجدداً

وقالت باركين ، 68 سنة ، إنها قابلت ديب عام 1990 وبقيت قريبة منه لمدة 10 سنوات. وانتهت علاقتهما عندما ألقى زجاجة نبيذ عليها في فندق في مدينة سين.

بينما شاهدت هيئة المحلفين بعضًا من تسجيلات فيديو باركين، تم الكشف عن نص الباقي هذا الأسبوع.

في النص ، سُئلت باركين عما إذا كان ديب يمكن أن يكون “ساحرًا بشكل لا يصدق”. فأجابت: “معظم المسيئين كذلك”.

وعندما سئلت عن التوضيح قالت: “قصدت المصطلح الشامل للمسيئين”.

بالحديث عن الحادثة التي ألقى فيها ديب زجاجة نبيذ عليها ، قالت باركين إنها “لم تتفاجأ” لأنه “كان هناك دائمًا جو من العنف من حوله”.

قالت: “إنه يصرخ ، إنه مسيء لفظيًا. وتلك الأشياء التي يمكنك رؤيتها.

وفقا لباركين ، كان هناك “الكثير من الصراخ” عندما كان ديب في حياتها.

ولدى سؤالها عمن يصرخ تحديداَ ، قال باركين: مساعده. الأشخاص الذين يعملون على الفيلم. هناك فقط عالم من العنف”.

قال باركين إن هناك مثالاً آخر هو وصف أحد مساعديه بـ “خنزير”.

علاقة جنسية

وقالت باركين إن معاملة ديب لها كانت سيئة للغاية لدرجة أن شقيقها رفض بعد أن انفصلا السماح له بالجلوس على طاولتهم عندما تقابلوا في ممر في مطعم.

في شهادتها أمام هيئة المحلفين أثناء المحاكمة ، قدمت باركين مزيدًا من التفاصيل حول الوقت الذي قضته مع ديب.

وعند سؤالها عما إذا كانت علاقتهما أصبحت “رومانسية” ، قالت باركين بابتسامة إن ذلك حدث في عام 1994 تقريبًا عندما “انتقلت إلى هوليوود وقام بتبديل الأزرار”.

قال باركين إن الصداقة انتقلت من “الصداقة الأفلاطونية البحتة إلى الرومانسية” ، ثم طلبت تصحيح الشهادة وقال: “هل يمكنك تغيير ذلك إلى جنسية؟ شكرًا لك’.

وفقًا لباركين، استمرت العلاقة عدة أشهر وكانت تذهب إلى منزل ديب أو يأتي إلى منزلها ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع.

مخموراً طوال الوقت

قالت باركين إنها كانت “تدرك دائمًا” أن ديب يشرب كثيرًا. كان مخمورًا طوال الوقت ، معظم الوقت. وكان ديب يشرب النبيذ الأحمر.”.

وتابعت: “رأيته يتعاطى الكوكايين والماريجوانا والعقاقير المهلوسة”.

وعندما سألها القاضي عن عدد المرات التي حدث فيها هذا، قالت باركين: “لا أستطيع حتى تحديد العدد. كان دائما يشرب أو يدخن سيجارة”.

وسأل أحد محاميي هيرد: “هل تصرف معك السيد ديب بطريقة خارجة عن نطاق السيطرة معك؟”

وأجابت: “نعم. ألقى السيد ديب زجاجة نبيذ عبر غرفة الفندق مرة واحدة في لاس فيجاس أثناء تصوير فيلم Fear and Loathing. كان هناك شجار بين جوني ديب وأصدقائه في الغرفة”.

ولم تتذكر باركين ما إذا كانت الزجاجة ممتلئة. ولم تصطدم بها أو تصيب أي شخص آخر.

الكثير من الغيرة والتحكم

وقالت إنه خلال علاقتهما كان هناك “الكثير من الغيرة”.

وتابعت: “إنه مجرد رجل غيور ، يتحكم بي ، إلى أين أنت ذاهبة ، مع من ستذهبين؟ ماذا فعلتي الليلة الماضية. لقد أصبت بخدش على ظهري ذات مرة مما جعله غاضبًا جدًا جدًا لأنه أصر على أنها جاءت من ممارسة الجنس مع شخص ليس هو”.