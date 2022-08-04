الرئيسيةالهدهدتنتظر موافقة سلطنة عمان.. السعودية تفتح أجوائها رسميا أمام الطائرات الإسرائيلية
الهدهد

تنتظر موافقة سلطنة عمان.. السعودية تفتح أجوائها رسميا أمام الطائرات الإسرائيلية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
السعودية والطيران الاسرائيلي watanserb.com
السعودية والطيران الاسرائيلي
- Advertisement -

وطن- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شركة الطيران الإسرائيلية الحكومية “إلعال” تلقت إذنًا رسميًا من المملكة العربية السعودية بالتحليق فوق أراضيها.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد دخلت الموافقة حيز التنفيذ أمس الأربعاء ، وسوف تقصر بشكل كبير مدة الرحلات المتجهة شرقا، مؤكدة أن شركة “إلعال” تنتظر الحصول على إذن فني من سلطنة عمان لبدء تشغيل الرحلات الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تنخفض مدة الرحلات الجوية إلى تايلاند بداية من الأسبوع المقبل إلى ثماني ساعات ونصف الساعة ، وستختصر رحلات شركة أركيا إلى مومباي وجوا إلى ما يقرب من خمس ساعات وخمس عشرة دقيقة.
وفي هذا السياق، ذكرت شركة “طيران سيشل” الأفريقية، حصولها على موافقة سعودية رسمية بمرور إحدى طائراتها المتجهة من مطار اللد “تل أبيب” فوق الأجواء السعودية.

وانطلقت الرحلة الأربعاء من المطار الذي يطلق عليها أيضا “بن غوريون”، لتعبر فوق الأجواء السعودية وتستكمل طريقها نحو جمهورية جزر سيشل.

واحتفى الإعلام الإسرائيلي بأن قرار السعودية من شأنه تقليل مدة العديد من الرحلات التي كانت تضطر لتغيير مسارها تجنبا للمرور فوق الأجواء السعودية.

السعودية تعلن فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية

يشار إلى انه في الشهر الماضي ، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط ، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستفتح مجالها الجوي لجميع شركات الطيران.

وردا على الإعلان ، طلبت شركتا العال واركيا الإسرائيليتان من المملكة العربية السعودية السماح لهما بالتحليق فوق مجالها الجوي على الفور. ومع ذلك ، لم تستجب المملكة العربية السعودية على الفور لطلب شركات الطيران.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر ، أعلنت شركة العال أنها ستبدأ تسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى أستراليا ، وأن الشركة ستجدد خططها لتشغيل رحلات مباشرة إلى طوكيو باليابان ، شريطة أن توافق السعودية على مرور الرحلات عبر مجالها الجوي.

إذن خاص لعبور طائرة إلعال إلى الإمارات

وفي أغسطس 2020 ، قامت شركة العال بتشغيل أول رحلة تجارية إسرائيلية على الإطلاق فوق المملكة العربية السعودية ، بعد أن حصلت على إذن خاص للقيام بذلك، حيث كانت تلك الرحلة متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة ، ومنحتها المملكة العربية السعودية المرور بسبب حقيقة أن كبار المسؤولين الأمريكيين كانوا على متنها.

وأعلنت السعودية منتصف تموز/ يوليو الماضي، فتح أجوائها رسميا أمام جميع الطائرات بما فيها الإسرائيلية، بعد عقود من تمسكها بقرار منع عبور الطيران الإسرائيلي فوق أراضي المملكة.

تطبيع أمني بين السعودية وإسرائيل.. كاميرات مراقبة بدل قوات حفظ السلام في مضيق تيران

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

مفتي سلطنة عمان يناصر إمام الحرم صالح بن حميد بعد الهجوم الإسرائيلي عليه..ماذا قال؟!

الهدهد

مصالح وتحولات.. كيف تبدو العلاقات السعودية – الروسية؟ (تقرير)

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 4 أغسطس 2022.. ارتفاع طفيف

الهدهد

مفقود نجران.. آخر تفاصيل عمليات البحث عن الطفل السعودي رائد آل جعرة

الهدهد

فيديو مؤثر جدا.. شاب يبكي في أذان الوداع بأحد مساجد السعودية

الهدهد

شيماء البقمي .. قصة شابة سعودية اختفت بعد تعذيب أسرتها لها!

الهدهد

ما هو سر غياب الأمير خالد بن سلمان عن المشهد السياسي الحالي؟!

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022.. انخفاض طفيف

الهدهد

نهاية مأساوية لطفلة عمانية ابتلعها السيل وتحذير هام جدا لكل الأُسر (شاهد)

تقارير

السجن 17 عاما للأمير تركي بن عبدالله نجل ملك السعودية الراحل

الهدهد

بين تأييد وسخرية.. مبادرة لنشر رسائل إيجابية على طرق عمان تثير جدلا واسعا

الهدهد

المنخفض المداري في عمان.. السيول تحاصر سيدات وتجرف سيارات (فيديوهات مرعبة)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا