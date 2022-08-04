تنتظر موافقة سلطنة عمان.. السعودية تفتح أجوائها رسميا أمام الطائرات الإسرائيلية

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وطن- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شركة الطيران الإسرائيلية الحكومية “إلعال” تلقت إذنًا رسميًا من المملكة العربية السعودية بالتحليق فوق أراضيها.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد دخلت الموافقة حيز التنفيذ أمس الأربعاء ، وسوف تقصر بشكل كبير مدة الرحلات المتجهة شرقا، مؤكدة أن شركة “إلعال” تنتظر الحصول على إذن فني من سلطنة عمان لبدء تشغيل الرحلات الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تنخفض مدة الرحلات الجوية إلى تايلاند بداية من الأسبوع المقبل إلى ثماني ساعات ونصف الساعة ، وستختصر رحلات شركة أركيا إلى مومباي وجوا إلى ما يقرب من خمس ساعات وخمس عشرة دقيقة.

وفي هذا السياق، ذكرت شركة “طيران سيشل” الأفريقية، حصولها على موافقة سعودية رسمية بمرور إحدى طائراتها المتجهة من مطار اللد “تل أبيب” فوق الأجواء السعودية.

وانطلقت الرحلة الأربعاء من المطار الذي يطلق عليها أيضا “بن غوريون”، لتعبر فوق الأجواء السعودية وتستكمل طريقها نحو جمهورية جزر سيشل.

واحتفى الإعلام الإسرائيلي بأن قرار السعودية من شأنه تقليل مدة العديد من الرحلات التي كانت تضطر لتغيير مسارها تجنبا للمرور فوق الأجواء السعودية.

السعودية تعلن فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية

يشار إلى انه في الشهر الماضي ، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط ، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستفتح مجالها الجوي لجميع شركات الطيران.

وردا على الإعلان ، طلبت شركتا العال واركيا الإسرائيليتان من المملكة العربية السعودية السماح لهما بالتحليق فوق مجالها الجوي على الفور. ومع ذلك ، لم تستجب المملكة العربية السعودية على الفور لطلب شركات الطيران.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر ، أعلنت شركة العال أنها ستبدأ تسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى أستراليا ، وأن الشركة ستجدد خططها لتشغيل رحلات مباشرة إلى طوكيو باليابان ، شريطة أن توافق السعودية على مرور الرحلات عبر مجالها الجوي.

إذن خاص لعبور طائرة إلعال إلى الإمارات

وفي أغسطس 2020 ، قامت شركة العال بتشغيل أول رحلة تجارية إسرائيلية على الإطلاق فوق المملكة العربية السعودية ، بعد أن حصلت على إذن خاص للقيام بذلك، حيث كانت تلك الرحلة متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة ، ومنحتها المملكة العربية السعودية المرور بسبب حقيقة أن كبار المسؤولين الأمريكيين كانوا على متنها.

وأعلنت السعودية منتصف تموز/ يوليو الماضي، فتح أجوائها رسميا أمام جميع الطائرات بما فيها الإسرائيلية، بعد عقود من تمسكها بقرار منع عبور الطيران الإسرائيلي فوق أراضي المملكة.