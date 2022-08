تلسكوب “جيمس ويب” يفجر مفاجأة بصور جديدة أرسلها من الفضاء (شاهد)

وطن – كشفت “وكالة ناسا” الأمريكية لأبحاث الفضاء، عن أول خمس صور كاملة الألوان وبيانات طيفية من أقوى تلسكوب فضائي في العالم، وهو تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، لإحدى المجرات الكونية الشهيرة والتي تبعد عن الأرض بنحو 500 سنة ضوئية.

وتأتي الصور الأحدث بعد مرور نحو أسبوعين على إرسال التلسكوب، الصورة الأعمق والأوضح للأشعة تحت الحمراء عن الكون البعيد حتى الآن.

والتلسكوب “جيمس ويب”، هو التلسكوب الأقوى في العالم وقامت بتصنيعه على نحو مشترك وكالات فضاء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

وذكرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على حسابها الرسمي في “تويتر” أن التلسكوب الفضائي جيمس ويب، وهو شراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية ESA أرسل صورة جديدة عن مجرة “كارت ويل” التي تبعد نحو 500 سنة ضوئية عن الأرض.

Time to reinvent the wheel.

Here’s the Cartwheel Galaxy in a whole new light — as a composite image from 2 instruments on the Webb telescope. Webb uniquely offers not just a snapshot of the galaxy’s current state, but also a peek into its past & future: https://t.co/QdXPwAwwac pic.twitter.com/SJD3wTxwRP

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 2, 2022