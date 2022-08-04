الرئيسيةحياتناتلسكوب "جيمس ويب" يفجر مفاجأة بصور جديدة أرسلها من الفضاء (شاهد)
حياتنا

تلسكوب “جيمس ويب” يفجر مفاجأة بصور جديدة أرسلها من الفضاء (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
تلسكوب جيمس ويب watanserb.com
تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي الذي أطلقته وكالة ناسا لاستكشاف المجرات
- Advertisement -

وطن – كشفت “وكالة ناسا” الأمريكية لأبحاث الفضاء، عن أول خمس صور كاملة الألوان وبيانات طيفية من أقوى تلسكوب فضائي في العالم، وهو تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، لإحدى المجرات الكونية الشهيرة والتي تبعد عن الأرض بنحو 500 سنة ضوئية.

“جيمس ويب” التلسكوب الأقوى في العالم

وتأتي الصور الأحدث بعد مرور نحو أسبوعين على إرسال التلسكوب، الصورة الأعمق والأوضح للأشعة تحت الحمراء عن الكون البعيد حتى الآن.

والتلسكوب “جيمس ويب”، هو التلسكوب الأقوى في العالم وقامت بتصنيعه على نحو مشترك وكالات فضاء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

وذكرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على حسابها الرسمي في “تويتر” أن التلسكوب الفضائي جيمس ويب، وهو شراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية ESA أرسل صورة جديدة عن مجرة “كارت ويل” التي تبعد نحو 500 سنة ضوئية عن الأرض.

وتتكون المجرة من حلقتين، وهما حلقة داخلية مضيئة تحتوي على كمية هائلة من الغبار الساخن وحلقة ملونة محيطة بها. وقالت ناسا إن هذه الصورة تظهر أن المجرة في مرحلة انتقالية للغاية وسوف تواصل التحول.

غموض يكتنف المجرة كارت ويل

وقال البيان إن تلسكوبات أخرى، بما في ذلك التلسكوب هابل الفضائي، قامت في السابق برصد مجرة كارت ويل.

المجرة كارت ويل

وأضاف البيان: “ولكن الغموض يكتنف المجرة المثيرة، ربما بسبب كمية الغبار الذي يحجب عملية الرصد”.

وبحسب المصدر فإن تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي التابع لناسا كشف عن تفاصيل جديدة حول تكوين النجوم والثقب الأسود المركزي للمجرة.

وبواسطة الأشعة تحت الحمراء أمكن التوصل إلى صورة تفصيلية لمجرة “Cartwheel”.

 

المجرة كارت ويل

المجرة الحلقية

ولفت التقرير الذي ترجمت “وطن” مقتطفات منه، إلى أن اصطدام المجرات أثر بشكل ملحوظ على شكل مجرة Cartwheel وهيكلها.

وتحتوي المجرة على حلقتين: حلقة داخلية مشرقة وحلقة ملونة تحيط بها. وتتمدد هاتان الحلقتان إلى الخارج من مركز الاصطدام ، مثل تموجات في بركة ماء بعد رمي حجر فيها.

وبسبب هذه السمات المميزة ، يسميها علماء الفلك “المجرة الحلقية” وهي بنية أقل شيوعًا من المجرات الحلزونية مثل مجرتنا درب التبانة.

وتكشف المنطقة المغبرة بين الحلقتين عن العديد من النجوم والعناقيد النجمية المرقطة.

غبار ساخن

ويحتوي اللب اللامع على كمية هائلة من الغبار الساخن مع كون المناطق الأكثر سطوعًا هي موطن مجموعات النجوم الشابة العملاقة.

من ناحية أخرى، فإن الحلقة الخارجية، التي امتدت لنحو 440 مليون سنة، يهيمن عليها تشكل النجوم والمستعرات الأعظمية. وعندما تتوسع هذه الحلقة، فإنها تدخل الغاز المحيط وتؤدي إلى تكون النجوم.

وبرغم الغموض الذي يحيط بالمجرة Cartwheel بسبب الغبار الذي يحجب الرؤية عنها إلا تلسكوب “جيمس ويب” تمكن بواسطة الأشعة تحت الحمراء من الكشف عن رؤى جديدة للمجرة.

وكشفت الأشعة تحت الحمراء عن مناطق داخل مجرة Cartwheel غنية بالهيدروكربونات والمركبات الكيميائية الأخرى ، وكذلك غبار السيليكات، مثل الكثير من الغبار على الأرض.

غبار كثيف في اللب

وبحسب الدراسة ذاتها كشفت الأشعة تحت الحمراء القريبة NIRCam أيضًا عن الاختلاف بين التوزيع السلس أو شكل مجموعات النجوم الأكبر سناً والغبار الكثيف في اللب مقارنة بالأشكال المتكتلة المرتبطة بمجموعات النجوم الأصغر سنًا خارجها.

وتؤكد ملاحظات ويب أن مجرة الكارتويل كانت مجرة حلزونية عادية مثل مجرة درب التبانة قبل اصطدامها، وبينما يعطينا “تليسكوب ويب” لمحة سريعة عن الحالة الحالية للمجرة، فإنه يوفر أيضًا نظرة ثاقبة لما حدث لهذه المجرة في الماضي وكيف ستتطور في المستقبل.

تلسكوب هابل

وكان قد تم إطلاق التلسكوب في 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي على متن الصاروخ ماريان، من قاعدة كورو لإطلاق المركبات الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

واستغرق تطوير التلسكوب “جيمس ويب” نحو 30 عاماً وتكلف نحو عشرة مليارات دولار، وهذا التليسكوب هو خليفة لتليسكوب “هابل” المستخدم منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

تلسكوب هابل
المصدرناسا
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا