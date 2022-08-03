والد إيلون ماسك يُصرّ على فضح ابنه الملياردير .. وهذا ما كشفه عنه

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وطن – قال والد إيلون ماسك، إيرول ماسك، إنه لم يحصل على المال من ابنه.

وأجرى والد الملياردير إيلون ماسك مقابلة لمدة 20 دقيقة مع برنامج “The Kyle and Jackie O Show” الأسترالي، يوم الإثنين، يستعرض الشؤون الحالية لعائلة ماسك.

وقال إيرول موسك (76 عاما) إن إيلون “تجاوز علامة” النجاح.

ومع ذلك، ذكر إيرول أن عائلة ماسك هي “عائلة تقوم بالكثير من الأشياء لفترة طويلة، وليس الأمر كما لو أننا بدأنا فجأة في فعل شيء ما”.

واعترف أن أبنائه يقومون بأشياء متنوعة مثيرة للاهتمام. ومع ذلك، لم يسأل إيلون أبدًا عن أي شيء.

وقال: “لم أتلق صدقة واحدة من ابني الملياردير وشقيقه الأصغر”، وهو مليونير أيضًا.

بالنسبة لإيرول ماسك، فإنّ “كيمبال” ، الشقيق الأصغر لإيلون ماسك هو “فخره وسعادته”.

كيمبال( 49 عامًا) “طاهٍ وصاحب مطعم يدير The Kitchen Restaurant Group في الولايات المتحدة” ، ويبلغ صافي ثروته 700 مليون دولار.

خلال المقابلة، علق إيرول ماسك أن إحساسه كأب لا يخرج أبدًا على الرغم من أن ابنه بالفعل بالغ متباين.

وقال” “أعلم أن الأمر يبدو جنونيًا ، لكننا نميل إلى التفكير بهذه الطريقة كعائلة. يبلغ من العمر 50 عامًا الآن وما زلت أفكر فيه كطفل صغير. لكنه يبلغ من العمر 50 عامًا ، أعني أنه رجل عجوز.”

قال إيرول عن ابنه إيلون: “أنا قلق عليه”.

إيرول ليس من محبي تسلا

بعد أن اشترى ابنه سيارة تسلا، يمكن أن يعتقد الرأي العام أن والده سيقود سيارة تسلا.

ومع ذلك، يفضل إيرول العلامات التجارية الأوروبية الكلاسيكية الفاخرة.كما نقلت “ماركا”

كما قال: “أنا أقود سيارات مرسيدس بنز ورولز رويس وبنتلي، ولا أذهب مع أي سيارة تسلا”.