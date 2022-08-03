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هاجر أحمد تفاجئ متابعيها بملابس البحر وسعرها صدمهم! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
هاجر أحمد تفاجئ متابعيها بملابس البحر وسعرها صدمهم! (شاهد) watanserb.com
هاجر أحمد
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وطن– تصدر اسم الفنانة المصرية هاجر أحمد، محركات البحث، بعد ظهورها ببوركيني مميز على البحر.

الجمال الداخلي

ونشرت هاجر أحمد صورتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي بوركيني باللونين الأصفر والوردي.

وكتبت هاجر على الصورة: “الجمال الداخلي لا يحتاج مساحيق تجميل”.

وأثنى الجمهور على جمال هاجر أحمد الطبيعي، وتخليها عن ارتداء المايوه ولجوءها إلى البوركيني الذي تبين أنه من تصميم البلوجر الشهيرة هادية غالب.

ويصل سعر بوركيني هاجر أحمد إلى 200 دولار (3750 ألف جنيه مصري (.

ومؤخراً، اتجهت عدد من النجمات أيضا لارتداء البوركيني مثل منة عرفة وياسمين العلواني.

الذكرى الأولى

وفي سياق آخر، احتفلت هاجر  بذكرى زواجها الأولى من أحمد الحداد.

ونشرت هاجر مجموعة صور تجمعها بزوجها، معقبة: “يوم زواج سعيد حبيبي.. أنت تكفي ألف مرة بما فيه الكفاية.. أحبك أحمد”.

كما شاركت هاجر صورة لباقة الورد التي قدمها لها زوجها، مرفقةً الصورة برموز تعبيرية لقلوب حمراء.

“زومبي”

وعلى الصعيد الفني، كان فيلم “زومبي” آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها هاجر، والذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي. وهو من تأليف أمين جمال، و وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي .

هاجر أحمد هاجر أحمد

وتعاونت هاجر من خلاله مع على ربيع، وحمدى الميرغنى، وأشرف عبد الباقى، وكريم عفيفي، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.

من هي هاجر احمد؟

يشار إلى أن هاجر احمد (28 عاماً)، درست في كلية الآداب قسم علم نفس ولكن حبها للفن والتمثيل دفعها للاتحاق  بمعهد الفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل.

تخرجت هاجر في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث قدمت العديد من المسرحيات على خشبة المسرح وأشهرها مسرحية (كاسك ياوطن).

هاجر أحمد

وشاركت بعدها في مسلسل (ألف سلامة) عام 2013، وكانت هذه أول أعمالها الدرامية، وتوالت بعدها المشاركات، حيث مثلت في مسلسل (كيد الحموات) في موسم رمضان الدرامي عام 2014 وتلقى نجاحا كبيرا.

كما شاركت هاجر في العديد من الأعمال التلفزيونية بعدها أبرزها المغني، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومي، وكانت إنطلاقتها الحقيقية من خلال مشاركتها في مسلسلات منها نصيبي وقسمتك٣ وهوجان مع الفنان محمد إمام.

هاجر أحمد في العناية المركزة بعد إصابتها بهذا المرض! (شاهد)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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