هاجر أحمد تفاجئ متابعيها بملابس البحر وسعرها صدمهم! (شاهد)

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وطن– تصدر اسم الفنانة المصرية هاجر أحمد، محركات البحث، بعد ظهورها ببوركيني مميز على البحر.

الجمال الداخلي

ونشرت هاجر أحمد صورتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي بوركيني باللونين الأصفر والوردي.

وكتبت هاجر على الصورة: “الجمال الداخلي لا يحتاج مساحيق تجميل”.

وأثنى الجمهور على جمال هاجر أحمد الطبيعي، وتخليها عن ارتداء المايوه ولجوءها إلى البوركيني الذي تبين أنه من تصميم البلوجر الشهيرة هادية غالب.

ويصل سعر بوركيني هاجر أحمد إلى 200 دولار (3750 ألف جنيه مصري (.

ومؤخراً، اتجهت عدد من النجمات أيضا لارتداء البوركيني مثل منة عرفة وياسمين العلواني.

الذكرى الأولى

وفي سياق آخر، احتفلت هاجر بذكرى زواجها الأولى من أحمد الحداد.

ونشرت هاجر مجموعة صور تجمعها بزوجها، معقبة: “يوم زواج سعيد حبيبي.. أنت تكفي ألف مرة بما فيه الكفاية.. أحبك أحمد”.

View this post on Instagram A post shared by هاجر احمد️️ (@hagerahmed_official)

كما شاركت هاجر صورة لباقة الورد التي قدمها لها زوجها، مرفقةً الصورة برموز تعبيرية لقلوب حمراء.

“زومبي”

وعلى الصعيد الفني، كان فيلم “زومبي” آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها هاجر، والذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي. وهو من تأليف أمين جمال، و وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي .

وتعاونت هاجر من خلاله مع على ربيع، وحمدى الميرغنى، وأشرف عبد الباقى، وكريم عفيفي، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.

من هي هاجر احمد؟

يشار إلى أن هاجر احمد (28 عاماً)، درست في كلية الآداب قسم علم نفس ولكن حبها للفن والتمثيل دفعها للاتحاق بمعهد الفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل.

تخرجت هاجر في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث قدمت العديد من المسرحيات على خشبة المسرح وأشهرها مسرحية (كاسك ياوطن).

وشاركت بعدها في مسلسل (ألف سلامة) عام 2013، وكانت هذه أول أعمالها الدرامية، وتوالت بعدها المشاركات، حيث مثلت في مسلسل (كيد الحموات) في موسم رمضان الدرامي عام 2014 وتلقى نجاحا كبيرا.

كما شاركت هاجر في العديد من الأعمال التلفزيونية بعدها أبرزها المغني، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومي، وكانت إنطلاقتها الحقيقية من خلال مشاركتها في مسلسلات منها نصيبي وقسمتك٣ وهوجان مع الفنان محمد إمام.