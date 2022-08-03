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صحيفة تكشف عمن أفتى “أمير المؤمنين” محمد السادس بأن التطبيع “حلال”

باسل النجار
كتب باسل النجار
محمد السادس watanserb.com
ملك المغرب محمد السادس
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وطن – شنت صحيفة “الشروق” الجزائرية هجوما عنيفا على عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي “الإسلامي”، ورئيس حكومة المغرب السابق، متهمة إياه بأنه هو من أفتى ملك المغرب محمد السادس، بأن التطبيع “حلال”.

عبد الإله بنكيران وتحليل التطبيع لأمير المؤمنين محمد السادس

وأعاد المغرب تطبيع علاقاته مع إسرائيل في العام 2020، بدعم إماراتي وبعد صفقة اعترف فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها مع جبهة “البوليساريو”.

محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس

وكان عبد الإله بنكيران يتولى رئاسة الحكومة المغربية آنذاك، كما كان سعد الدين العثماني، خليفة “بن كيران” على رأس حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي، هو من وقع على اتفاق ” التطبيع ” مع الاحتلال وقتها.

وقالت الصحيفة الجزائرية المحلية، إن “بن كيران”، كان هو من وفّر للمخزن ـ لقب تطلقه وسائل الإعلام الجزائرية على النظام المغربي ـ غطاء دينيا للتطبيع مع الاحتلال، مشيرة إلى أنه قرّر الآن التفرغ لإلقاء المواعظ الدينية عبر صفحاته بمواقع التواصل.

وذكر التقرير أنه يوم 6 ديسمبر 2021، عاد بن كيران لتبرير خطوات النظام المغربي بالذهاب بعيدا في التطبيع مع الاحتلال لدرجة التنسيق العسكري، معتبرا ذلك له أسبابه المنطقية.

وفي كلمة أمام قيادات حزب العدالة والتنمية آنذاك، زعم أن حزبه مع القضية الفلسطينية، لكنه لن يعارض قرارات الملك لأن له مبررات لإقامة علاقات مع إسرائيل.

عبد الإله بنكيران

وبحسب بن كيران فمملكة محمد السادس “شريفة” وظلت تدعم القضية الفلسطينية، ليتناقض مع نفسه بأن مسألة التطبيع قديمة بالنسبة للمغرب، تقول “الشروق”.

وحاليا ينشر بن كيران ـ بحسب الشروق ـ مقاطع صوتية على صفحته في فيسبوك، يسمّيها “آية استوقفتني”، حيث يتحدث في كلّ مرة عن “فهمه” لآية من آيات القرآن الكريم.

توفير الغطاء الديني لقرار الملك بالتطبيع

وبحسب التقرير الذي رصدته (وطن)، يعيب متابعون للشأن المغربي، على الحزب ذو التوجّه الإسلامي، تورّطه في دعم قرار الملك محمد السادس بالتطبيع مع الاحتلال.

واستنكروا توفير الغطاء الديني للسياسة الدبلوماسية الجديدة لـ”أمير المؤمنين” كما يسمي نفسه مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، والتي جعلت الرباط تدير ظهرها لحقوق الشعب الفلسطيني.

وزعم تقرير الصحيفة الجزائرية أن “بن كيران” نفسه ضحية لنظام المخزن المغربي، الذي استغله وحزبه كواقي صدمات ضد موجة الربيع العربي وغليان الشارع بداية من عام 2011، ثم انقلب عليه بتوظيف صديقه سعد الدين العثماني، قبل أن يغلف اتفاقية التطبيع بغطائهم الاسلامي، ويطردهم جميعا خارج أسواره.”

كما كشفت “الشروق” الجزائرية أن “بن كيران” لا يتيح للجمهور إمكانية التعليق على فيديوهاته خوفا من الهجوم.

لكن عددا كبيرا من المتابعين يتفاعلون مع المحتوى الذي يقدّمه بن كيران بالرمز “أضحكني”، في دلالة على السخرية من الرجل الذي أفتى لملك المغرب بأن التطبيع “حلال”.

وتساءل ناشطون أيضا عن تزامن مواعظ عبد الإله بن كيران، مع الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب، في ظل أزمة ارتفاع الأسعار، وغياب الملك المغربي عن الساحة.

وبحسب التقرير “قد يكون في تصريح سابق لبن كيران شيئ من الإجابة على هذه التساؤلات. حيث حذّر “المفتي” عبد الإله، في كلمة ألقاها أمام حزبه الشهر الماضي من “شيئ مجهول لا يعلمه إلا الله، يقبل عليه المغاربة (بسبب المطالبات الاجتماعية)”، حسبه.

وجاءت هذه التصريحات لبن كيران، على سبيل حثّ مواطنيه على “الاصطفاف حول الملك”.

وتابع تقرير “الشروق” أن بن كيران، الذي أفتى لملك المغرب بجواز التطبيع مقابل المصلحة السياسية، بدل توجيه مواعظه للقصر من أجل الكف عن هذه السياسات العدوانية. راح يروج له كحمل وديع تعرض للظلم.

إسرائيل تعلن بناء سفارتها في المغرب

ويشار إلى أنه أمس، الثلاثاء، وفي خطوة فجرت موجة غضب على مواقع التواصل، كُشف عن تطور جديد في تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بالإعلان عن بناء سفارة دائمة لتل أبيب في الرباط.

وفي هذا السياق قال رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المغرب “دافيد غوفرين“، أمس، إنه تم توقيع عقد بناء مقر السفارة الإسرائيلية الدائمة في الرباط. وذلك بعد أن كان التواجد الإسرائيلي في المغرب يقتصر على مكتب اتصال في العاصمة المغربية.

وفي تغريدة له على حسابه في تويتر غرد “غوفرين”: “إنني سعيد جدا بمشاركة معكم هذه الصورة، التي تشهد إحدى اللحظات التاريخية التي عشتها مع فريق عملي”.

وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي، أن “‏توقيع العقد تم مع مهندسين وشركة بناء مغربية”.

وأردف غوفرين: “بهذا سنبدأ بإذن الله عهداً جديداً، نرسخ فيه علاقاتنا المتميزة بالمغرب”.

“يعقوب شبتاي” رئيس شرطة إسرائيل في المغرب

ويأتي ذلك أيضا بعد زيارة قام بها المفوّض العام للشرطة إسرائيلية يعقوب شبتاي، إلى المغرب، بدأت الاثنين وتستمر 5 أيام، تناقش تعزيز التعاون الميداني والاستخباراتي بين شرطة البلدين.

وكان المغرب أنشأ مكتب اتصال في تل أبيب في فبراير 2021، عندما افتتحت إسرائيل مكتبها في العاصمة المغربية، في أغسطس من العام نفسه، في حي الرياض، وهو حي سكني وتجاري في الرباط.

المصدرالشروق
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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