“حمالة صدر حمراء” تعزل مسؤول مصري.. تفاصيل صادمة!

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وطن– تسبب العثور على “حمالة صدر” داخل حمام رجال، بعزل مسؤول مصري في محافظة قنا جنوب البلاد.

حمالة صدر حمراء

وقال مصدر مسؤول في ديوان عام محافظة قنا، إنه تم عزل مدير الأمن الإداري بالديوان، على خلفية العثور على حمالة صدر داخل حمام الرجال بالديوان العام.

وأوضح المصدر في تصريحات لصحيفة “القاهرة 24”، أن الواقعة بدأت بعثور مدير شؤون العاملين، على حمالة صدر حمراء، داخل حمام الرجال. وذلك بالطابق الأول في ديوان عام المحافظة.

وأبلغ مدير شؤون العاملين على الفور محافظ قنا، والذي بدوره كلف السكرتير العام بفحص كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة. إلا أنه تبين تعطلها.

تحقيق عاجل

وبناءً على ذلك، تقرر فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وعزل مدير الأمن الإداري بالديوان العام، وتعيين شاذلي مهران بدلا منه.

كما جرى تحرير محضر إداري بالواقعة، وتحريز حمالة الصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واقيات ذكرية مستعملة!

وأعادت الواقعة للأذهان ما فجرته النائبة اللبنانية سينتيا زرازير، بعدما تحدثت عن تعرضها للتحرش تحت قبة البرلمان، وعن اكتشافها واقيات ذكرية مستخدمة ومجلات “بلاي بوي” في المكتب الذي تم تسليمها إياه.

النائبة تحدثت في حينها لـ”الحرة” عما أسمته عدم احترامها منذ عضويتها بمجلس النواب، قائلة إنها لم تتلقَ أي احترام يدل على أن من تتواجد معهم لـ4 سنوات “هم بشر أولًا وأناس محترمين ثانيا.

وتحدثت النائبة عن المجلات الإباحية والواقيات الذكرية.التي عثرت عليها في مكتب المجلس. قائلة: “يتم اتهامي بأني أوجه اللوم إلى النائب الذي كان يشغل المكتب سابقاً. وهو أمر غير صحيح كوني لم أستلمه منه بل من مجلس النواب”.

وأضافت: “عندما دخلت المكتب فوجئت بمدى القذارة والعفن.. الواقيات الذكرية مستعملة ومرمية أرضاً. لا أعلم من وضعها وما هو السبب، لكن المؤكد أنه لا يعقل أن يسلم المجلس النيابي نائبة جديدة هكذا مكتب”.

تحرش لفظي ومجلات إباحية وسخرية من لقبها.. النائبة اللبنانية سينتيا زرازير تكشف عن وقائع صادمة تحت قبة البرلمان#العربية_360#لبنان#العربية pic.twitter.com/tyTmAQVWkl — العربية (@AlArabiya) July 27, 2022

وشرحت النائبة كيفية التحرش بها من قبل النواب: “كلما مررت من أمامهم أسمع (تلطيشاً) من قبل زعران الحي الذين لم يتخلصوا من هذه العقلية. كما تحصل الكثير من الممارسات السيئة. والتنمر على اسم عائلتي بمنادتي صراصير وزرزور. وهو ما يثبت أنه ليس لديهم أي أمر مبدئي يتنمرون عليّ به، وأنا أفهم موقعهم الضعيف”.