بيلوسي في تايوان.. “ناقة البسوس” التي قد تشعل حربا صينية أمريكية

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وطن-ردود أفعال كثيرة أثيرت على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، والتي قابلتها بتصعيد خطير، إذ لم تكتفِ بوصفها استفزازية، لكنها أعلنت عن تحركات عسكرية، أنذرت بشكل واضح بالخوف من حرب عالمية ثالثة.

فردا على الزيارة، أجرى الجيش الصيني تدريبات عسكرية بالقرب من مضيق تايوان، حيث استعرض الجيش جانبا من قدراته العسكرية وآلياته في مقاطعة فوجيان الجنوبية المطلة على مضيق تايوان.

كما أعلنت وزارة الدفاع الصينية، إطلاق مناورات عسكرية بدءا من يوم الخميس حتى الأحد المقبلين في 6 مناطق بحرية تحيط بجزيرة تايوان، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية.

تحذيرات الصين قوبلت بمخاوف كبيرة من قِبل الكثيرين بأن حربا عالمية قد تندلع في الفترة المقبلة بين الصين والولايات المتحدة، بما يزج بالعالم في أتون أزمات لن تكون محتملة.

تغريدات النشطاء على هذا الوضع تضمنت وصف نانسي بيلوسي بـ”ناقة البسوس” لبني بكر التي قتلها كليب بن ربيعة التغلبي، والتي اندلعت بسببها حرب استمرت 40 عامًا.

وحرب البسوس هي حرب اندلعت بين قبيلة تغلب بن وائل وأحلافها ضد بني شيبان وأحلافها من قبيلة بكر بن وائل، بعد قتل جساس بن مرة الشيباني البكري لكليب بن ربيعة التغلبي ثأرا لخالته البسوس بنت منقذ وهي من قبيلة بني تميم بعد أن قتل كليب ناقة كانت لجارها سعد بن شمس الجرمي.

وقال “النفيعي” في تغريدة عبر “تويتر”: “حرب البسوس نشبت بين قبيلةً بكر و قبيلة تغلب ابنا وائل ودامت أربعين عاماً.. هذا ما يخشاه العالم في ظل وجود امثال/ بيلوسي (اليسوس)”.

وأضاف: “تسعر الحرب بين التنين الصيني والعم سام في عهد الديموغايين بزعامة الغابر اوباما والنعسان و هاريس الذين تزعموا كل شاذ بحجة الحريات داخل امريكا وخارجها”.

حرب البسوس نشبت بين قبيلةً بكر و قبيلة تغلب ابنا وائل ودامت أربعين عاماً.

هذا ما يخشاه العالم في ظل وجود امثال/ بيلوسي (اليسوس)

تسعر الحرب بين التنين الصيني🇨🇳والعم سام في عهد الديموغايين بزعامة الغابر اوباما والنعسان و هاريس الذين تزعموا كل شاذ بحجة الحريات داخل امريكا وخارجها — د النفيعي Dr Al Nofai (@dr_nofai) August 3, 2022

وذكر حساب باسم “كوكتيل شوو”: “أكيد زمان سمعتوا عن حرب البسوس ..أهي بيلوسي هيا البسوس في الزمن دا!!”.

وغرد “ماجد اللميع”: “حطت البسوس ( بيلوسي ) ناقتها اقصد طائرتها في مضارب بني تايوان ، والجميع ينتظر و يترقب رد الصين .. اللهم اضرب الضالين بالظالمين و اخرجنا منهم سالمين”.

#بس_اقول #حرب_البسوس #بيلوسي_امريكا#تايوان_الصين

حطت البسوس ( بيلوسي ) ناقتها اقصد طائرتها في مضارب بني تايوان ، والجميع ينتظر و يترقب رد الصين .

اللهم اضرب الضالين بالظالمين و اخرجنا منهم سالمين .

🙏🕊 — 💙🇸🇦 ‏ 𓅓 ﮼ماجد﮼ ﮼اللميّع﮼ ‏𓅓 🇸🇦💛 (@mzr3256) August 3, 2022

وكتب “حمزة الشرعبي”: “حرب على ذكر حرب البسوس .. بيلوسي .. هل تكون حرب الصين وأمريكا.. حرب بيلوسي”.

حرب

على ذكر حرب البسوس

بيلوس

هل تكون حرب الصين وامريكاء

حرب بيلوسي https://t.co/TRIRGIhqIV — Hmza Alshrrapy حمزه الشرعبي (@AlsofyHmza) August 2, 2022

وقال “فهد عايض الدهاس”: “بيلوسي أشعلت حرب البسوس ولي عجوز ن همها فا القرقعه لا هدينا جات بالوجه العبوس يا مال فرقى العين جتك مصرقعه كنها تملي على الناس الدروس للردى تمشي وهي مستمتعه ماحسبت للنار والحرب الضروس قامت تقود اهوالها مستجمعه..!”.

#الحرب_العالميه_الثالثه

بيلوسي أشعلت حرب البسوس

ولي عجوز ن همها فا القرقعه

لا هدينا جات بالوجه العبوس

يا مال فرقى العين جتك مصرقعه

كنها تملي على الناس الدروس

للردى تمشي وهي مستمتعه

ماحسبت للنار والحرب الضروس

قامت تقود اهوالها مستجمعه..! pic.twitter.com/g0yGRB9vsa — فهد عايض الدهاس (@fdahas) August 2, 2022

وذكر “Abdulrahim”: “حرب البسوس ،، سببها امرأه .. حرب العالميه الثالثه سببها نانسي بيلوسي”.

وهبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في مطار تايبيه، في زيارة مهمة لدعم تايوان على الرغم من تهديدات الصين بالانتقام وإعلانها مؤخراً عن عملية وشيكة قرب الجزيرة خلال الساعات المقبلة.

وتعد زيارة بيلوسي إلى تايبيه هي الأولى التي يزور فيها رئيس مجلس النواب الأمريكي تايوان منذ 25 عاما، وسط أجواء مشحونة بين واشنطن وبكين.

عسكريا، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الجيش سيشن عمليات عسكرية ردّاً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، مشيرةً إلى أنه سينشر قوات بشكل متناسب مع تهديدات العدو، حسب وصفها.

دبلوماسيا، قالت وزارة الخارجية الصينية، تعقيباً على الزيارة، إن “النهاية لن تكون جيدة للأمريكيين”، واصفةً تحركات الولايات المتحدة بـ”البلطجة”، وذلك بعدما استدعت السفير الأمريكي لديها.

وتايوان دائما ما كانت نقطة خلاف حاد بين الولايات المتحدة والصين، إذ ترى بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ منها، فيما ترى واشنطن العكس وتدعم الحكومة هناك.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، قد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من “اللعب بالنار” بخصوص جزيرة تايوان التي حكمها نظام مناهض لبكين منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

وقالت بكين إن الرئيس شي طلب من بايدن التزام مبدأ “الصين الواحدة”، محذراً إياه من أن “من يلعب بالنار سيحترق بها”.

ومنذ سنوات، عادت الصين للحديث عن ضرورة ضم تايوان إليها ضرورة لأمنها القومي ولصيانة وحدتها، الأمر الذي تكرر أكثر من مرة في مناسبات عديدة على لسان قادتها ومسؤوليها.