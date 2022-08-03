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القضية متورط فيها ممثلون.. قرار جديد للنيابة الجزائرية في “قضية المؤثرين”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
قضية المؤثرين في الجزائر watanserb.com
قضية المؤثرين في الجزائر
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وطن- التمست النيابة الجزائرية، تغليظ العقوبة على المتورطين بقضية المؤثرين، وذلك بعدما استأنف المتهمون الحكم الصادر بحقهم من محكمة الدار البيضاء، والقاضي بسجنهم ما بين سنة إلى 8 سنوات.

وأثارت هذه القضية ضجة كبيرة منذ أشهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تزال تأثيراته قوية على الوسط الفني نظرا لتورط عدة وجوه معروفة في القضية وبينهم ممثلون.

وطلب النائب العام الجزائري، حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون دينار جزائري لرزاقي أسامة مدير الشركتين، بوابة فوتري vyklyk.dz، فيما التمس 3 سنوات خبسا و500 ألف دينار جزائري غرامة على المؤثرين نوميديا ​​لازول، وريفكا، “بوجملين فاروق” وستانلي “أمداو محمد أبركان” و12 متهما آخرين.

ووجهت للمتهمين جنحة غسل الأموال باستخدام التسهيلات الممنوحة من خلال نشاط أقيم في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة مخالفة تشريعات وأنظمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

كما تم توجيه إليهم جنحة التزوير والتزوير في المستندات المصرفية والجنح والتزوير واستخدام التزوير في الأوراق الإدارية.

ووجهت النيابة أيضا للمؤثرين نوميديا ​​لازول وريفكا، وستانلي وإيناس العبدلي والمتهمين ر. باديس، س. هشام وب. محمد أمين، جنحة الاشتراك في الاحتيال على الجمهور، وجنحة المشاركة في غسيل الأموال باستخدام التسهيلات الممنوحة من نشاط أقيم في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة المشاركة في انتهاك تشريعات ولوائح الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وكانت محكمة جزائرية، قد قضت بالسجن عاما لثلاثة مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حكمت على المتهم الرئيسي بـ7 سنوات مع الغرامة، بعد إدانتهم في قضية النصب والاحتيال على الطلبة.

وأدانت محكمة الجنح بالدار البيضاء كلا من “نوميديا لزول” و”فاروق بوجملين” (الملقب “ريفكا”)، ومحمد أبركان (ستانلي)، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.

فيما أدانت المتهم الرئيسي رزاقي أسامة بـ 7 سنوات حبسا نافذا ومليون درهم جزائري غرامة، وذلك بتهمة الاحتيال بعدما حصلوا على أموال من طلبة، من أجل الدراسة في أوكرانيا.

كما أدانت المحكمة نائبة سابقة في برلمان البلاد، ووالدة المتهم الرئيسي، بالحبس عاما، وغرامة قدرها 100 ألف دينار، فيما تراوحت الأحكام بحق بقية المتهمين بين عقوبة عام حبسا والبراءة.

واستجوبت المحكمة المتهمين في ملف الاحتيال على الطلبة، وسط حضور قوي لوجوه فنية معروفة ومؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي.

واستمع القاضي لأقوال المتهم الرئيسي الذي أكد أن شركته “لم تروج أبدا للنصب على الطلبة”.

“ريفكا وستنالي ونوميديا” .. لماذا تمّ حبس 3 من أشهر المؤثرين في الجزائر؟!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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