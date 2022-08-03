القضية متورط فيها ممثلون.. قرار جديد للنيابة الجزائرية في “قضية المؤثرين”

- Advertisement -

وطن- التمست النيابة الجزائرية، تغليظ العقوبة على المتورطين بقضية المؤثرين، وذلك بعدما استأنف المتهمون الحكم الصادر بحقهم من محكمة الدار البيضاء، والقاضي بسجنهم ما بين سنة إلى 8 سنوات.

وأثارت هذه القضية ضجة كبيرة منذ أشهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تزال تأثيراته قوية على الوسط الفني نظرا لتورط عدة وجوه معروفة في القضية وبينهم ممثلون.

وطلب النائب العام الجزائري، حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون دينار جزائري لرزاقي أسامة مدير الشركتين، بوابة فوتري vyklyk.dz، فيما التمس 3 سنوات خبسا و500 ألف دينار جزائري غرامة على المؤثرين نوميديا ​​لازول، وريفكا، “بوجملين فاروق” وستانلي “أمداو محمد أبركان” و12 متهما آخرين.

ووجهت للمتهمين جنحة غسل الأموال باستخدام التسهيلات الممنوحة من خلال نشاط أقيم في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة مخالفة تشريعات وأنظمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

ثلاثة من أبرز المؤثرين في #الجزائر يتواجدون خلف جدران السجن، محمد أبركان "ستانلي".. نوميديا لزول، وفاروق بوجملين "ريفكا" بسبب قضية احتيال ونصب هي الأولى من نوعها في الجزائر. محامي محمد أبركان المدعو بـ "ستانلي" خصّ #أخبار_الآن بآخر تطورات القضية. pic.twitter.com/YZOoNMhGSS — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) February 6, 2022

كما تم توجيه إليهم جنحة التزوير والتزوير في المستندات المصرفية والجنح والتزوير واستخدام التزوير في الأوراق الإدارية.

ووجهت النيابة أيضا للمؤثرين نوميديا ​​لازول وريفكا، وستانلي وإيناس العبدلي والمتهمين ر. باديس، س. هشام وب. محمد أمين، جنحة الاشتراك في الاحتيال على الجمهور، وجنحة المشاركة في غسيل الأموال باستخدام التسهيلات الممنوحة من نشاط أقيم في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة المشاركة في انتهاك تشريعات ولوائح الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وكانت محكمة جزائرية، قد قضت بالسجن عاما لثلاثة مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حكمت على المتهم الرئيسي بـ7 سنوات مع الغرامة، بعد إدانتهم في قضية النصب والاحتيال على الطلبة.

وأدانت محكمة الجنح بالدار البيضاء كلا من “نوميديا لزول” و”فاروق بوجملين” (الملقب “ريفكا”)، ومحمد أبركان (ستانلي)، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.

فيما أدانت المتهم الرئيسي رزاقي أسامة بـ 7 سنوات حبسا نافذا ومليون درهم جزائري غرامة، وذلك بتهمة الاحتيال بعدما حصلوا على أموال من طلبة، من أجل الدراسة في أوكرانيا.

قضية النصب والاحتيال على الطلاب التي كان أبطالها مجموعة ممن يعرف بـ"المؤثرين" في #الجزائر، تدفع السلطات إلى التفكير في تقنين نشاط هؤلاء الذي باتوا يسيطرون على مواقع التواصل الاجتماعي وتتهافت عليهم الشركات من أجل الترويج للسلع والمنتوجات#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/uDw31t256G — Independent عربية (@IndyArabia) June 1, 2022

كما أدانت المحكمة نائبة سابقة في برلمان البلاد، ووالدة المتهم الرئيسي، بالحبس عاما، وغرامة قدرها 100 ألف دينار، فيما تراوحت الأحكام بحق بقية المتهمين بين عقوبة عام حبسا والبراءة.

واستجوبت المحكمة المتهمين في ملف الاحتيال على الطلبة، وسط حضور قوي لوجوه فنية معروفة ومؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي.

بالتزامن مع جدل قضية النصب والاحتيال لبعض"المؤثرين"في #الجزائر ،قاد اليوتيوبر #ابوفله حملة تبرعات لجمع 10ملايين دولار لدعم اللاجئين في فصل الشتاء فحقق رقمين قياسيين: أطول مدة بث مباشر متواصل وأكبر عدد مشاهدات مباشرة في لحظة واحدة لحملة إنسانية عبر يوتيوب(غينيس للأرقام القياسية) pic.twitter.com/9yPSpZSR76 — karima Ziada كريمة زيادة (@karimaziada) January 19, 2022

واستمع القاضي لأقوال المتهم الرئيسي الذي أكد أن شركته “لم تروج أبدا للنصب على الطلبة”.