والد إيلون ماسك يقول إنه ليس فخورا بابنه الملياردير (صور)

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وطن– تحدث إيرول ماسك، والد أغنى رجل في العالم الملياردير إيلون ماسك، عن إبنه خلال حديث لبرنامج “The Kyle and Jackie O Show” الأسترالي وكشف أنه ليس فخورا بإنجازاته، وفي المقابل قال ان ابنه الثاني يشكل مصدر “فخره وسعادته”.

إيرول يقلل من إنجازات ابنه

قلل إيرول، البالغ من العمر 76 عامًا، من حجم إنجازات ابنه. مؤكداً أن العائلة كلها ساهمت في العديد من الأعمال الناجحة “عبر فترة طويلة من الزمن” وليس إيلون وحده.

وعندما سأله مقدم البرنامج عما إذا كان فخوراً بإيلون، قال إيرول: “لا، حسنًا، كما تعلم، أعني، نحن عائلة تقوم بالكثير من الأشياء منذ فترة طويلة. ليس الأمر كما لو أننا بدأنا فجأة في فعل شيء ما”.

كما تحدث إيلون عن بقية أفراد العائلة، بما في ذلك شقيق إيلون الأصغر كيمبال.

بالإضافة إلى ذلك، أخبر إيرول البرنامج الإذاعي أن أطفاله من زوجته الأولى ماي موسك – إيلون وتوسكا وكيمبال – سافروا معه منذ صغرهم إلى أماكن مثل الصين والأمازون.



وأضاف: “لقد رأوا الكثير من الأشياء، وقمنا بالكثير من الأشياء معا.”

كما قال خلال المقابلة، إنه لا يزال يعتبر ابنه الملياردير صبيا صغيرا، على الرغم من أنه تجاوزه سن الخمسين.



كيمبال هو مصدر “فخري وسعادتي”

بالإضافة إلى ذلك، أشاد إيرول ماسك بابنه الثاني كيمبال، البالغ من العمر 49 عامًا، شقيق إيلون الأصغر، وقال إنه مصدر “فخره وسعادته”.

وقال أيضًا لمضيف البرنامج الإذاعي إن كيمبال كان محظوظًا في زواجه من كريستيانا ويلي لأنهما يقضيان الكثير من الوقت معًا.

والجدير بالذكر أن إيلون لديه تسعة أطفال من أربع نساء ولكنه حاليًا أعزب وصرح إيرول في هذا السياق”على إيلون أن يجد امرأة وهو ليس بالأمر السهل.”

إيرول يتحدث عن مظهر إبنه الاخير

في المقابلة التي استغرقت حوالي 20 دقيقة، تحدث إيرول عن الصور الأخيرة لإبنه من رحلته إلى اليونان والتي ظهر فيها عاري الصدر على متن يخت، حيث قال إيرول: “إيلون يمتلك بنية قوية لكنه يأكل بشكل سيء.” واقترح على إيلون تناول حبوب الحمية.

وفي الأخير، عندما سأله مضيف البرنامج الحواري عما إذا كان يقود سيارة تيسلا، اعترف إيرول أن سياراته الفاخرة لا تحتوي على إحدى سيارات ابنه الكهربائية.