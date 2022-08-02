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والد إيلون ماسك يقول إنه ليس فخورا بابنه الملياردير (صور)

أثنى إيرول على شقيق إيلون الأصغر، كيمبال وقال إنه مصدر "فخري وسعادتي"

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
والد إيلون ماسك يقول إنه ليس فخورا بابنه الملياردير (صور) watanserb.com
إيرول ماسك
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وطنتحدث إيرول ماسك، والد أغنى رجل في العالم الملياردير إيلون ماسك، عن إبنه خلال حديث لبرنامج “The Kyle and Jackie O Show” الأسترالي وكشف أنه ليس فخورا بإنجازاته، وفي المقابل قال ان ابنه الثاني يشكل مصدر “فخره وسعادته”.

كيمبال، شقيق إيلون ماسك

إيرول يقلل من إنجازات ابنه

قلل إيرول، البالغ من العمر 76 عامًا، من حجم إنجازات ابنه. مؤكداً أن العائلة كلها ساهمت في العديد من الأعمال الناجحة “عبر فترة طويلة من الزمن” وليس إيلون وحده.

وعندما سأله مقدم البرنامج عما إذا كان فخوراً بإيلون، قال إيرول: “لا، حسنًا، كما تعلم، أعني، نحن عائلة تقوم بالكثير من الأشياء منذ فترة طويلة. ليس الأمر كما لو أننا بدأنا فجأة في فعل شيء ما”.

كما تحدث إيلون عن بقية أفراد العائلة، بما في ذلك شقيق إيلون الأصغر كيمبال.

بالإضافة إلى ذلك، أخبر إيرول البرنامج الإذاعي أن أطفاله من زوجته الأولى ماي موسك – إيلون وتوسكا وكيمبال – سافروا معه منذ صغرهم إلى أماكن مثل الصين والأمازون.

كيمبال، ماي، إيلون وتوسكا

وأضاف: “لقد رأوا الكثير من الأشياء، وقمنا بالكثير من الأشياء معا.”

كما قال خلال المقابلة، إنه لا يزال يعتبر ابنه الملياردير صبيا صغيرا، على الرغم من أنه تجاوزه سن الخمسين.

كيمبال هو مصدر “فخري وسعادتي”

بالإضافة إلى ذلك، أشاد إيرول ماسك بابنه الثاني كيمبال، البالغ من العمر 49 عامًا، شقيق إيلون الأصغر، وقال إنه مصدر “فخره وسعادته”.

وقال أيضًا لمضيف البرنامج الإذاعي إن كيمبال كان محظوظًا في زواجه من كريستيانا ويلي لأنهما يقضيان الكثير من الوقت معًا.

والجدير بالذكر أن إيلون لديه تسعة أطفال من أربع نساء ولكنه حاليًا أعزب وصرح إيرول في هذا السياق”على إيلون أن يجد امرأة وهو ليس بالأمر السهل.”

إيرول يتحدث عن مظهر إبنه الاخير

في المقابلة التي استغرقت حوالي 20 دقيقة، تحدث إيرول عن الصور الأخيرة لإبنه من رحلته إلى اليونان والتي ظهر فيها عاري الصدر على متن يخت، حيث قال إيرول: “إيلون يمتلك بنية قوية لكنه يأكل بشكل سيء.”
واقترح على إيلون تناول حبوب الحمية.

وفي الأخير، عندما سأله مضيف البرنامج الحواري عما إذا كان يقود سيارة تيسلا، اعترف إيرول أن سياراته الفاخرة لا تحتوي على إحدى سيارات ابنه الكهربائية.
وكشف أنه يمتلك بدلاً من ذلك سيارات بنتلي ورولز رويس، ومرسيدس، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.
المصدرموقع "ndtv". ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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