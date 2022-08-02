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رياضة

هدف عالمي من شيكابالا في الدوري المصري (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نجم الزمالك شيكابالا في الدوري المصري watanserb.com
نجم الزمالك شيكابالا في الدوري المصري
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وطن – رغم كبر سن نجم الزمالك محمود عبد الرازق الشهير بلقب (شيكابالا)، صاحب 36 عاماً، إلا أنه ما زال يقدم المستوى والمهارات العالية مع القلعة البيضاء المتربع على عرش صدارة جدول الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

هدف شيكابالا العالمي

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، هدف قائد فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق (شيكابالا)، في المباراة الماضية. أمام نظيره بيراميدز في منافسات الدوري الممتاز.

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ويظهر مقطع الفيديو، مراوغة شيكابالا أحد مدافعي فريق بيراميدز، قبل أن يضعها من مسافة بعيدة في زاوية صعبة على يمين حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي ببراعية ومهارة عالية.

كما وينتهي عقد شيكابالا الذي انضم إلى صفوف نادي الزمالك عام 2015 للمرة الثانية، قادماً من صفوف سبورتينغ لشبونة البرتغالي في صيف 2023-2024.

مباراة الزمالك وبيراميدز

وتمكن فريق الزمالك ( الفارس الأبيض) من تحقيق الفوز النظيف على منافسه الوصيف بيراميدز، بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل في منافسات الجولة ال28.

وجاء الهدف الأول مبكراً بعد حصول فريق الزمالك على ركلة جزاء، ليحرزها هداف الفريق والدوري المصري أحمد سيد زيزو داخل مرمى الخصم ببراعة في الدقيقة الثانية على بداية المباراة.

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كما وسجل التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة ال24. ليختم محمود عبد الرازق (شيكابالا)، بهدف ثالث عالمي في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل على نهاية اللقاء.

الزمالك وصدارة الدوري المصري 

ورغم خسارة بيراميدز في المباراة، إلا أنه كان الأكثر تسديداً واستحواذاً طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 73%. على عكس الفائز فريق الزمالك. الذي وصل تسديداته إلى 6 تسديدات فقط واستحواذ بنسبة 27%.

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ويحافظ فريق الزمالك البيضاوي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 66 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن أقرب المنافسين بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، والأهلي المتراجع في ثالث الترتيب برصيد 55 نقطة حتى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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