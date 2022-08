ميسي يُنقذ طفل من رجال الأمن من أجل التقاط السيلفي معه (فيديو)

وطن – أنقذ البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مشجع (طفل) صغير، خلال محاولة رجال الأمن إبعاد الأخير عن اللاعب في لفتة إنسانية جميلة.

وظهر في الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة طفل مشجع الذهاب إلى البرغوث ميسي، عقب المباراة الماضية أمام نانت الفرنسي في نهائي كأس السوبر الفرنسي لعام 2022، إلا رجال الأمن قاموا بالامساك به.

وأوضح مقطع الفيديو، توقف ميسي وطلبه من رجال الأمن ترك الطفل الذي وقف هاتف المحمول على الأرض، من أجل السماح له بالالتقاط السليفي معه ومعانقته، خلال خروجه خارج أرضية ملعب المباراة. في لفتة جميلة من الجوهرة الأرجنتينية.

This young fan was being taken away by security but Messi stopped them so the boy take a selfie with him ❤️ pic.twitter.com/MHNfpSs2O0

