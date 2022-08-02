ميسي يُنقذ طفل من رجال الأمن من أجل التقاط السيلفي معه (فيديو)

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وطن – أنقذ البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مشجع (طفل) صغير، خلال محاولة رجال الأمن إبعاد الأخير عن اللاعب في لفتة إنسانية جميلة.

وظهر في الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة طفل مشجع الذهاب إلى البرغوث ميسي، عقب المباراة الماضية أمام نانت الفرنسي في نهائي كأس السوبر الفرنسي لعام 2022، إلا رجال الأمن قاموا بالامساك به.

ميسي وإنقاذ طفل مشجع من رجال الأمن

وأوضح مقطع الفيديو، توقف ميسي وطلبه من رجال الأمن ترك الطفل الذي وقف هاتف المحمول على الأرض، من أجل السماح له بالالتقاط السليفي معه ومعانقته، خلال خروجه خارج أرضية ملعب المباراة. في لفتة جميلة من الجوهرة الأرجنتينية.

This young fan was being taken away by security but Messi stopped them so the boy take a selfie with him ❤️ pic.twitter.com/MHNfpSs2O0 — R  (@Lionel30i) July 31, 2022

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كما وحقق الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من 3 مليون مشاهدة، وإعجاب 61 ألف متابع. وإعادة مشاركة من قبل المتابعين لأكثر من 6 ألف متابع.

🎉 فرحة لاعبينا عقب التتويج بكأس الأبطال على حساب نانت (4-0)! 🏆❤️💙

pic.twitter.com/MqEJ13XjjJ — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 31, 2022

وانضم البرغوث ميسي إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، قادماً من نادي برشلونة الإسباني، بصفقة لمدة موسمين كاملين. أي حتى صيف 2023، كما مع خيار التمديد لعام إضافي آخر.

الأسطورة ميسي مع احد الاطفال بالأمس ❤️ pic.twitter.com/ChR3GqjA7x — ميسي | Golden (@Gold10_Messi) August 1, 2022

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باريس سان جيرمان وكأس السوبر الفرنسي

وحقق باريس سان جيرمان ( البي أس جي) في غياب الفرنسي كيليان مبابي، كأس السوبر الفرنسي للمرة ال11 في تاريخ مسيرته، بعد فوزه على نانت برباعية نظيفة دون مقابل.

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كما وسجل رباعية أهداف النادي البارسي في المباراة، كلاً من: ليونيل ميسي، ونيمار جونيور. وسيرخيو راموس.

كما ويستعد باريس سان جيرمان حامل اللقب الموسم المنصرم، لخوض أول مباراة له في الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الجديد، أمام نظيره كليرمونت، السبت، ال6 من شهر أغسطس/ آب الجاري.

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