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رياضة

ميسي يُنقذ طفل من رجال الأمن من أجل التقاط السيلفي معه (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ليونيل ميسي والتقاط صورة سيلفي مع طفل مشجع watanserb.com
ليونيل ميسي والتقاط صورة سيلفي مع طفل مشجع
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وطن – أنقذ البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مشجع (طفل) صغير، خلال محاولة رجال الأمن إبعاد الأخير عن اللاعب في لفتة إنسانية جميلة.

وظهر في الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة طفل مشجع الذهاب إلى البرغوث ميسي، عقب المباراة الماضية أمام نانت الفرنسي في نهائي كأس السوبر الفرنسي لعام 2022، إلا رجال الأمن قاموا بالامساك به.

ميسي وإنقاذ طفل مشجع من رجال الأمن

وأوضح مقطع الفيديو، توقف ميسي وطلبه من رجال الأمن ترك الطفل الذي وقف هاتف المحمول على الأرض، من أجل السماح له بالالتقاط السليفي معه ومعانقته، خلال خروجه خارج أرضية ملعب المباراة. في لفتة جميلة من الجوهرة الأرجنتينية.

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كما وحقق الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من 3 مليون مشاهدة، وإعجاب 61 ألف متابع. وإعادة مشاركة من قبل المتابعين لأكثر من 6 ألف متابع.

وانضم البرغوث ميسي إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، قادماً من نادي برشلونة الإسباني، بصفقة لمدة موسمين كاملين. أي حتى صيف 2023، كما مع خيار التمديد لعام إضافي آخر.

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باريس سان جيرمان وكأس السوبر الفرنسي

وحقق باريس سان جيرمان ( البي أس جي) في غياب الفرنسي كيليان مبابي، كأس السوبر الفرنسي للمرة ال11 في تاريخ مسيرته، بعد فوزه على نانت برباعية نظيفة دون مقابل.

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كما وسجل رباعية أهداف النادي البارسي في المباراة، كلاً من: ليونيل ميسي، ونيمار جونيور. وسيرخيو راموس.

كما ويستعد باريس سان جيرمان حامل اللقب الموسم المنصرم، لخوض أول مباراة له في الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الجديد، أمام نظيره كليرمونت، السبت، ال6 من شهر أغسطس/ آب الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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