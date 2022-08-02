الثلاثاء, أغسطس 2, 2022
الرئيسيةالهدهدقتل أيمن الظواهري.. تفاصيل دقيقة جدا عن استهداف زعيم القاعدة والشرفة التي...
الهدهد

قتل أيمن الظواهري.. تفاصيل دقيقة جدا عن استهداف زعيم القاعدة والشرفة التي أنهت القصة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مقتل الظواهري watanserb.com
مقتل الظواهري
- Advertisement -

وطن- كُشف النقاب عن المزيد من المعلومات بخصوص عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة “أيمن الظواهري”.

وتحدّث مسؤول أمريكي، عن المعلومات التي ساعدت على تحديد مكان الظواهري والنقاشات التي قادها الرئيس “جو بايدن” بشأن طريقة تنفيذ عملية اغتياله.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر هويته، إن الحكومة الأمريكية كانت لسنوات عديدة، على علم بشبكة تدعم “الظواهري”، وعلى مدار العام الماضي بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، كان المسؤولون يراقبون المؤشرات على وجود “القاعدة” في البلاد.

وأضاف: “هذا العام، حدد المسؤولون أن عائلة الظواهري (زوجته وابنته وأطفالها) انتقلوا إلى منزل آمن بالعاصمة كابل قبل أن يحددوا أن الظواهري في المكان نفسه”، كما نقلت عنه وكالة “رويترز”.

المسؤول أوضح كذلك أنه على مدى عدة أشهر، ازدادت ثقة مسؤولي المخابرات في أنهم حددوا هوية “الظواهري” بشكل صحيح في المنزل الآمن بكابل، وأوائل أبريل الماضي بدأوا في إطلاع كبار مسؤولي الإدارة، وبعد ذلك أطلع مستشار الأمن القومي “جيك سوليفان” الرئيس “بايدن” بالأمر.

وتمكن الفريق من تحديد نمط حياة “الظواهري” من خلال مصادر معلومات مستقلة متعددة لتوجيه العملية، وفق المصدر نفسه.

وأردف المسؤول: “بمجرد وصول الظواهري إلى المنزل الآمن في كابل، لم يصل إلى علم المسؤولين أنه غادره وقد رصدوه في شرفته بمناسبات عدة، إلى أن تم استهدافه أخيرا”.

وأشار إلى أن المسؤولين حققوا في طريقة بناء المنزل الآمن وطبيعته، ودققوا في قاطنيه للتأكد من أن الولايات المتحدة يمكن أن تنفذ بثقة عملية لقتل “الظواهري” دون تهديد سلامة المبنى وتقليل المخاطر على المدنيين وعائلة “الظواهري”.

وقال المسؤول: “في الأسابيع القليلة الماضية، عقد الرئيس اجتماعات مع كبار المستشارين وأعضاء الإدارة لفحص معلومات المخابرات وتقييم أفضل مسار للعمل”.

وفي مطلع يوليو الماضي، أطلع أعضاء الإدارة، ومن بينهم “وليام بيرنز” مدير وكالة المخابرات المركزية “سي آي إيه” (CIA) “بايدن” على عملية مقترحة في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

وأضاف المسؤول: “بايدن طرح أسئلة تفصيلية عما عرفناه وكيف عرفناه وفحص عن كثب نموذجا للمنزل الآمن الذي أعده مجتمع المخابرات وأحضره إلى الاجتماع”.

وأشار إلى أن الرئيس سأل عن الإضاءة والطقس ومواد البناء وعوامل أخرى قد تؤثر على نجاح العملية، كما طلب تحليل التداعيات المحتملة لضربة في كابل.

ومضى قائلا: “عمدت مجموعة منتقاة من كبار المحامين المشتركين بين الوكالات إلى فحص تقارير المخابرات، وأكدوا أن الظواهري هدف قانوني بناء على قيادته المستمرة للقاعدة”.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن “بايدن” دعا في 25 يوليو الماضي أعضاء إدارته الرئيسيين ومستشاريه لتلقي إحاطة أخيرة ومناقشة كيف سيؤثر قتل “الظواهري” على علاقة أمريكا مع حركة “طالبان”، من بين أمور أخرى.

واستطرد، أنه بعد التماس آراء الآخرين في الغرفة، أذن الرئيس “بضربة جوية دقيقة” بشرط أن تقلل من خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأعلن بايدن، قبل ساعات، رسميا مقتل زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، بغارة أمريكية نفذت في أفغانستان، وقال إنها “خططت بعناية لتجنب سقوط مدنيين”.

وتولى الظواهري زعامة القاعدة عام 2011 بعد مقتل، أسامة بن لادن، الذي يعد العقل المدبر لهجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف مدني.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الظواهري قتل بغارة من طائرة مسيرة “من دون وجود قوات أمريكية على الأرض”، مضيفا أن العملية “تم الإعداد لها وتنفيذها بدقة عالية”.

قتل أيمن الظواهري.. أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر: حاسبوا السعوديين

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

استقطاب سياسي وتحرك عسكري.. هل تشعل زيارة بيلوسي لتايوان صداما صينيا أمريكيا؟

الهدهد

قتل أيمن الظواهري.. أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر: حاسبوا السعوديين

الهدهد

قتل أيمن الظواهري.. ماذا قال أوباما عن استهداف زعيم القاعدة في غارة أمريكية؟

الهدهد

صور من عملية اغتيال أيمن الظواهري وتدمير منزله بأفغانستان (شاهد)

الهدهد

آخر ظهور لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة قبل مقتله (شاهد)

تقارير

تفاصيل مقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية بأفغانستان بعد 11 عاما من اغتيال بن لادن

حياتنا

معروف بارتداء مجوهرات باهظة.. سرقة قس أمريكي وزوجته أثناء خطبة بالكنيسة

تقارير

بايدن يتحدث عن إصابته بالسرطان وتوضيح عاجل من البيت الأبيض

الهدهد

اعتقال 17 عضوا بالكونجرس الأمريكي بينهم إلهان عمر ورشيدة طليب.. والسبب؟!

الهدهد

قتلى وجرحى في إطلاق نار بمركز تجاري أمريكي.. و”هذا” مصير المهاجم (فيديو)

الهدهد

سر “السجادة البنفسجية” في استقبال ابن سلمان لبايدن بقمة جدة!

الهدهد

كاتب سعودي: “فيلق الإبل” السعودي ساعد أبراهام لينكولن في توحيد أمريكا!!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

علامة على الأذن يمكن أن تتنبأ بالنوبة القلبية قبل حدوثها

استقطاب سياسي وتحرك عسكري.. هل تشعل زيارة بيلوسي لتايوان صداما صينيا أمريكيا؟

جماهير اليونايتد غاضبة من تصرف رونالدو .. ماذا فعل؟!

مضيفة طيران تكشف: لو كانت مكان المسافرين لن أفعل هذه الأمور في الطائرة!

شاهد.. نجم “سان جيرمان” إدريسا غاي يزور المسجد الأقصى ويعلق: “هنا السيطرة لله وحده”

أجمل 10 جزر في العالم عليك زيارتها (صور)

شقيقة آمبر هيرد صرخت في مقر عملها حين علمت بهذا الأمر.. مفاجأة جديدة تكشفها الوثائق!

تحذير أممي غير مسبوق: العالم على بعد خطوة من حرب نووية مدمرة

“حميدتي” يعترف: انقلابنا فشل والسودان يسير نحو الأسوأ

ما التلوث الضوئي وكيف يؤثر على البيئة والبشر؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC