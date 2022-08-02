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فيديو نيرة أشرف في المشرحة بعد ذبحها يهزّ مصر .. ممرضة سرّبته فما السبب!

أثار المقطع غضباً واسعاً وردوداً ساخطة من العائلة ومحاميها

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
فيديو نيرة أشرف في المشرحة watanserb.com
نيرة أشرف قتلت ذبحاً في محيط جامعة المنصورة
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وطن – في تطوّر غير متوقع، صدم الرأي العام المصري، نشر مقطع فيديو للطالبة المصرية المغدورة نيرة أشرف وهي ملقاة على سرير الموت في المشرحة.

وظهرت الجثة -حيث تعتذر “وطن” عن نشر الفيديو لاعتبارات إنسانية- في حالة سيئة نتيجة الطعنات العديدة التي أصابتها، فضلا عن رقبتها المذبوحة.

نيرة أشرف watanserb.com
نيرة أشرف

وقتلت نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل، في محيط جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية ذبحا يوم 20 حزيران/يونيو الماضي، في جريمةٍ مروّعة هزّت الشارع المصري خاصةً والعربي بشكل عام.

نيرة أشرف watanserb.com
قاتل نيرة أشرف في الجلسة الأولى من المحاكمة

واثار تداول فيديو نيرة أشرف في المشرحة بعد قتلها، غضباً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل، الذين طالبوا بمحاسبة من سرّب ونشر المقطع المُسيء لحرمة المتوفية.

مدير مستشفى المنصورة يعلق

تعقيباً على تداول فيديو نيرة أشرف في المشرحة، تبرّأ د.أحمد حشيش مدير مستشفى المنصورة الدولي، من الفيديو المسرب، مؤكداً أن الفيديو لم يتم تصويره داخل مشرحة المستشفى. وفق موقع “أهل مصر” المحلي

وأضاف أن الواقعة كانت توافق يوم الإثنين، حيث كان استقبال الجثة في المستشفى العام. ومن ثم توجهت بعد ذلك لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وأوضح أن “المشرحة لا يوجد بها أي تروللى، كما أنه لا تعمل بها أي ممرضة داخل المشرحة، وأن جميع العاملين بها رجال فقط”.

محامي نيرة أشرف: المتهم بتصوير الجثة ممرضة

أما محامي نيرة أشرف، خالد عبد الرحمن فقد أكد أن الفيديو المسرب حقيقي، ومؤلم، وانتشر بعد الواقعة بـ24 ساعة، وتم تحذير مدير المستشفى، وأن هذا الفيديو لا يقبله أحد.

وأضاف في تصريحات متلفزة، أن المتهم بتصوير نيرة، ممرضة من المستشفى التي استقبلت الراحلة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفتت إلى أن الفيديو يوضح أن نيرة قتلت من الخلف، وهناك خلع لـ فقرات بالجسم.

شقيقة نيرة أشرف تتوعد بملاحقة المشرحة قانونياً

من جهتهت، توعدت  شروق أشرف، شقيقة نيرة، بملاحقة مشرحة المستشفى الدولي في مدينة المنصورة بالملاحقة القانونية على تسريب فيديو شقيقتها.

وكتبت عبر حسابها على “فيسبوك”،:  “بلاغ إلى النائب العام ورئيس الجمهورية ضد مشرحة المستشفى الدولي في المنصورة بسبب تسريب الفيديو”.

وهاجمت شقيقة الطالبة المغدورة العاملين في المشرحة والأطباء الذين عملوا يوم الجريمة، بتوجيه بعض السباب والتوعد بالملاحقة القانونية.

كما وجهت شروق أشرف، رسالة للنشطاء الذين يتداولون الفيديو ويساعدون على انتشاره بالقول: “بالنسبة للناس اللي بتشير وبتبعت الفيديو، انتو سبتو أيه معملتهوش“

وتابعت: ”صورتوا وقت الحادثة ومحدش دافع عنها ونجدها، طلعتوا صور ليها وهي عايشة وأساؤوا لسمعتها وطعنتوا في شرفها رغم أن النيابة برأتها من كل حاجة. كفرتوها وهي مسلمة موحدة بالله ونطقت الشهادة فوق ده كله تصورها في المشرحة وتطلعوا الفيديو يامعدومي الإحساس والضمير!”.

وأبدت شقيقة الطالبة المغدورة استغرابها من توقيت تداول الفيديو بعد مرور أكثر من 40 يوما على الجريمة.

وتساءلت: “عندي سؤال الفيديو ده مطلعش وقتها ليه؟. في خطة ممنهجة ضدنا، أيه سببها وهدفها؟”.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، أصدت حكمها قاتل نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا.

المصدرأهل مصر - مواقع التواصل - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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