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عالم فيزيائي إسباني كبير يدعو لغزو الجزائر.. الغاز مقابل الديمقراطية!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
عالم فيزيائي إسباني و غزو الجزائر watanserb.com
عالم فيزيائي إسباني و غزو الجزائر
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وطن- في تصريح صادم، دعا العالم الفيزيائي الإسباني والخبير في معهد التخليق الكيميائي CSIC الألماني أنطونيو توريل إلى غزو الجزائر في حال أرادت أوروبا تعويض الغاز الذي فقدته من روسيا بفعل الحرب على أوكرانيا.

وفي حوار أجرته معه صحيفة “دياريو ديلون” الإسبانية قال “توريل” إن “أسلوب حياتنا على وشك الاختفاء”، معبرا عن دهشته كيف يفضل المجتمع الاستمرار في إدارة ظهره للواقع، لافتا إلى أن هناك أربعة احتمالات قائمة وهي الفاشية البيئية ، أو الفاشية الجديدة، أو الانهيار أو العيش بنسبة 90٪ أقل مما لدينا”، مضيفا أن على المجتمع أن تختار الآن.

وفي رده على سؤال الصحيفة حول ما تخبر به الديناميكا الحرارية عما ينتظرنا بعد عشر سنوات من الآن، قال:” قوانين الديناميكا الحرارية محايدة ، لكنها تفرض قيودًا. إنهم يخبرونك بما لن تفعله ، لذا فإن ما نفعله أو لا نفعله سيعتمد على قراراتنا الخاصة. ما تقوله الديناميكا الحرارية هو أننا لن نستمر في النمو لأن هناك استحالة فيزيائية وجيولوجية ، ويمكنني أن أجرؤ على قول بيولوجي ، لأنه يتعلق بعمل النظم البيئية.
لاحقًا ، سيشير الخبراء إلى أزمات الطاقة التي وضعت العديد من البلدان في وضع مشابه لما حدث في دول مثل سريلانكا ، وغيرها من البلدان التي على وشك تجربة وضع مماثل”.

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لا يمكن التكيف مع الظروف الحالية

وفي حديثه حول التكيف مع الظروف الحالية، قال “توريل”:” “ليس إذا واصلنا كما كان من قبل. قد يكون أحد الاحتمالات هو التطور نحو الفاشية البيئية ، وهو نظام استبدادي يتم فيه فرض سلطوية متوافقة مع حدود الكوكب ، ولكن بطريقة قمعية. أعتقد أننا نسير في هذا الاتجاه. دعونا لا ننسى أننا نشهد عملية عسكرة للضمير مع الحرب في أوكرانيا مع تركيز أنظارنا على شمال إفريقيا.”

زيادة الإنفاق الدفاعي يعزز نظرية الغزو لدول شمال أفريقيا

وأوضح العالم الفيزيائي الإسباني بأن زيادة الإنفاق الدفاعي لدول أوروبا يعزز نظرية غزوها لدول شمال إفريقيا للحفاظ على مواردها، قائلا:”لقد قمنا بالفعل بالعديد من الأشياء بهذا المعنى. ومن الأمثلة على ذلك الحرب في مالي ، والتي لم تكن موجهة ضد ذلك البلد بل على النيجر ، وانسحبت القوات الفرنسية من هناك للتركيز حصريًا على النيجر ، بسبب الألغام. بما أن البلدان الأخرى لديها مشاكل ، مثل الجزائر ونيجيريا ، فإننا سنلصق أنوفنا دون أدنى شك.”
وفي رده على سؤال حول إن كان يقصد من حديثه “الجزائر” قال :”في عام 2016 كتبت منشورًا على مدونتي بعنوان ثلاثة أسئلة. كان أحدهم إذا كنا سنغزو الجزائر. إذا كنا بحاجة إلى الغاز ، فمن الجيد أن نقول إننا سنحقق لهم الديمقراطية”.

الجزائر تعلن تعليق معاهد الصداقة مع إسبانيا

يشار إلى انه في تصعيد غير مسبوق، قررت الجزائر في مايو/آيار الماضي تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا السارية المفعول منذ أكثر من عشرين عاما.
التصعيد الجزائري جاء كرد فعل على تغيير مدريد لموقفها من قضية الصحراء الغربية واعترافها الضمني بسيادة المغرب على هذا الإقليم، بعدما اعتبرت اقتراح الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحته الرباط، الخيار الأكثر واقعية لحل النزاع في المنطقة.
ويذكر أن الجزائر سحبت في مارس / آذار 2022 سفيرها المعتمد في مدريد للتشاور لنفس السبب. من جهتها، عبرت مدريد عن “أسفها” لقرار الجزائر، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة التزامها بمضمون المعاهدة.

كما اتخذ التصعيد الجزائري أيضا بعدا اقتصاديا، بعدما أعلن بيان لـ”جمعية المصارف الجزائرية” حظر كل عمليات الاستيراد من المملكة الإيبيرية وذلك مباشرة بعد تعليق المعاهدة.

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المصدردياريو ديلون ،توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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