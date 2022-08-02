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الهدهد

شاهد.. البحرين تجبر جميع الفنادق في البلاد على إضافة قناة”i24″ الإسرائيلية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إضافة قناة i24 الإسرائيلية في البحرين watanserb.com
إضافة قناة i24 الإسرائيلية في البحرين
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وطن-  في أحدث خطوة تطبيعية تعكس ارتماء مملكة البحرين في أحضان دولة الاحتلال عقب إقالة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة لوزيرة الثقافة مي بنت محمد آل خليفة لرفضها مصافحة السفير الإسرائيلي، أصدرت هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعميما للفنادق تطلب فيه برمجة أجهزة الاستقبال التلفزيونية وإضافة قناة “i24” الإسرائيلية.

ووفقا لتقرير مصور بثته قناة “اللؤلؤة” المعارضة، فإن القرار جاء بموجب توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الاتصال الوطني البحريني مع الشبكة العبرية.

وأكد تقرير القناة، على ان هذه الخطوة تمثل خطوة جديدة في فرض التطبيع على المواطن البحريني، بل وتمكين دولة الاحتلال في التدخل في السيادة البحرينية.

ملك البحرين يقيل مسؤولة كبيرة ومقربة لرفضها مصافحة السفير الإسرائيلي

تفاصيل إقالة مي بنت محمد آل خليفة

وكانت مصادر إعلامية بالبحرين قد كشفت، الأسبوع الماضي أن الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، أقال رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الوزيرة الشيخة “مي بنت محمد آل خليفة” من منصبها، بسبب رفضها لتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل، في موقف عبّرت عنه مؤخرا برفضها مصافحة السفيرة الإسرائيلي في المنامة “إيتان نائيه”.

وأوضحت المصادر أن الإقالة جرت، يوم 21 تموز/ يوليو المنصرم، حيث أصدر الملك مرسوما بتعيين الشيخ “خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة”، رئيسا لهيئة البحرين للثقافة والآثار.

وجاء قرار الإقالة بعد رفض الشيخة “مي”، التي عملت في الإعلام والثقافة لأكثر من 20 عاما، لمصافحة السفير الإسرائيلي لدى المنامة، في مجلس عزاء خاص، أقامه السفير الأمريكي “ستيفن بوندي”، في منزله في العاصمة البحرينية.

الوقعة حدثت في منزل السفير الأمريكي

وأقام “بوندي” مجلس العزاء، في 16 حزيران/ يونيو الماضي، بمناسبة وفاة والده، ودعا إليه سفراء ومسؤولين، من بينهم السفير الإسرائيلي والشيخة “مي”.

وخلال التصوير في مجلس العزاء، رفضت المسؤولة البحرينية المنحدرة من العائلة الحاكمة، مصافحة سفير إسرائيل بعد أن علمت جنسيته، وقررت الانسحاب من المكان، وطلبت من السفارة الأمريكية عدم نشر أية صورة لها في مجلس العزاء.

رفض تهويد المنامة

وكانت الشيخة “مي” قد رفضت تهويد أحياء قديمة في العاصمة البحرينية، ورفضت السماح لمستثمرين يهود بتشييد حي يهودي من باب البحرين حتى الكنيس اليهودي في المنامة.

كما استضاف مركز الشيخ إبراهيم، الذي تديره الشيخة “مي”، المؤرخ والمفكر اليهودي “إيلان بابيه”، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في ندوة طرح خلالها أن الحل المستقبلي المنشود للقضية الفلسطينية يتمثل في إلغاء الاستعمار الاستيطاني العنصري الصهيوني لفلسطين، في نشاط ثقافي شكل ضربة لجهود التطبيع مع إسرائيل.

احتفاء مواقع التواصل بالشيخة مي بنت محمد آل خليفة

وعقب تداول الانباء، احتفت مواقع التواصل الاجتماعي بوزيرة الثقافة البحرينية المقالة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.
ودشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر وسما بعنوان “شكرا مي” احتل صدارة الوسوم الأكثر تداولا في البحرين ودول الخليج، عبروا من خلاله عن دعمهم لها ووقوفهم بجانبها، مشيدين بتصرفها القوي والشجاع في عصر الانبطاح للكيان الصهيوني.

الإسرائيليون فعلوا في قلب البحرين مالم يجرؤوا على فعله بتل أبيب نفسها

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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