خطبة صالح بن حميد إمام الحرم تستنفر إسرائيل.. هل يعزله ابن سلمان؟

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وطن – تعرض إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، لهجوم إسرائيلي واسع بسبب خطبة الجمعة الأخيرة له، بالمسجد الحرام والتي دعا فيها على اليهود وإسرائيل، ودعم فلسطين وشعبها.

خطبة صالح بن حميد والدعاء على اليهود

وكان الشيخ صالح بن حميد، قد قال في دعاء خطبته التي بدت مكتوبة: “اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك.”

وتابع: “اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.. اللهم ندرأ بك في نحورهم.. ونعوذ بك من شرورهم.”

وأثار هذا الدعاء غضب الإسرائيليين على شبكات التواصل، وهاجموا الشيخ بن حميد في مجموعة من التغريدات، لدرجة مطالبة ولي العهد محمد بن سلمان بعزله، مستندين إلى تصريحات ابن سلمان السابقة المغازلة لإسرائيل.

الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، طالب في هذا السياق باعتقال صالح بن حميد، ووصف خطبته الأخيرة بأنها تحتوي على “كراهية”.

لن نقبل اقل من اعتذار رسمي سعودي وفصل الكائن صالح بن عبدالله بن الحميد من إلقاء الخطب . — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 2, 2022

كما انتقد مغردون إسرائيليون آخرون يكتبون بالعربية إمام الحرم المكي.

وقال “جاي معيان” أن إرسال خطيب لكي يوزع الكراهية والعنصرية على قناة حكومية في بث مباشر لا يشير إلى التسامح الديني بل إلى العكس.

وتابع: “نحن اليهود لن ننسى اللاساميين ومن يعمل على توزيع العقائد اللاسامية كما لن ننسى من سكت تجاه هذه العنصرية.”

أيها الأخوة السعوديين 🇸🇦

إرسال خطيب لكي يوزع الكراهية والعنصرية على قناة حكومية في بث مباشر لا يشير إلى التسامح الديني بل إلى العكس.

نحن اليهود لن ننسى اللاسميين ومن يعمل على توزيع العقائد اللاسمية كما لن ننسى من سكت تجاه هذه العنصرية. https://t.co/eYZK4JddVf — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) August 2, 2022

وزعم “David Jalal” أن جميع اليهود وقفوا بالأمس مع المسلمين وأدانوا الإساءة الهندية على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتضامنوا على هاشتاق إلا رسول لله يامودى”.

واضاف زاعماً أن لليهود مواقف مشرفة في نصرة قضايا المظلومين “ومنها القضية الأحوازية والروهنغية الخ واليوم تخرج خطبة تحريضية من الكعبة المشرفة لإبادة اليهود شئ مؤلم جداً.”

بالأمس وقف جميع اليهود مع المسلمين وأدانوا الإساءة الهندية على الرسول صلى الله عليه وسلم وتضامنوا على هاشتاق #إلا_رسول_الله_يامودى ، ولهم مواقف مشرفة في نصرة قضايا المظلومين ومنها القضية الأحوازية والروهنغية الخ واليوم تخرج خطبة تحريضية من الكعبة المشرفة لإبادة اليهود شئ مؤلم جدا pic.twitter.com/0vfFKF5ZbG — David Jalal 🇮🇱 (@Mr_DavidJalal) August 1, 2022

وعلق الصحفي الإسرائيلي كوهين: “شيخ سعودي يلعن اليهود أكثر من ١٥ المليون يهودي من أهم منبر للإسلام في مكة المكرمة. “وبعض السعوديين زعلانين من تغريدات ايدي كوهين. ضربني وبكى وسبقني واشتكى.”

صدق او لا تصدق

شيخ سعودي يلعن اليهود أكثر من ١٥ المليون يهودي من أهم منبر للإسلام في مكة المكرمة. وبعض السعوديون زعلانين من تغريدات ايدي كوهين. ضربني وبكى وسبقني واشتكى. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 2, 2022

وفي تغريدة أخرى قال كوهين “أرسلت منذ قليل إلى الجهات الحكومية الإسرائيلية ترجمة عن خطبة المدعو صالح. الخطبة التحريضية ضد اليهود كما ارسلتها لجهات أمريكية”.

وأضاف: “لن نسمح لأحد أن يتطاول علينا أو على الشعب الإسرائيلي. من “تطاول”-بزعمه- سيدفع الثمن مهما كان .

ارسلت منذ قليل إلى الجهات الحكومية الإسرائيلية ترجمة عن خطبة المدعو صالح. الخطبة التحريضية ضد اليهود كما ارسلتها لجهات أمريكية .

لن نسمح لأحد أن يتطاول علينا أو على الشعب الإسرائيلي. من تطاول سيدفع الثمن مهما كان . — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 1, 2022

“كلنا الشيخ بن حميد”

هذا وأطلق مغرِّدون على موقع “تويتر”، حملة تضامن واسعة مع إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، ضد الهجوم الإسرائيلي عليه.

وتصدر هاشتاغ “كلنا_الشيخ_بن_حميد” قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة، ووصل عدد التغريدات عبر هذا الهاشتاغ إلى أكثر من 20 ألف تغريدة حتى الآن.

وعقب “عـلـي عـبــد الـكريــم” أن مقطعاً مدته ١٥ ثانية على منبر الحرم صدح به هذا الأسد يقصد بن حميد- أرعب الصهاينة والمتصهينين العرب، ونسف دعوات التقارب والأخوة المزعومة التي تبناها بني صهيون العرب ووأحيت في قلوب الملايين-كما قال- الولاء لله ورسوله والبراءة من اليهود.

#كلنا_الشيخ_بن_حميد حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية على طاعته.

مقطع مدته ١٥ ثانية على منبر الحرم صدح به هذا الأسد أرعب الصهاينة والمتصهينين العرب، ونسف دعوات التقارب والاخوة المزعومة التي تبناها بني صهيون العرب

وأحيت في قلوب الملايين الولاء لله ورسوله والبراءة من اليهود. pic.twitter.com/ZCvfcknAM1 — عـلـي عـبــدالـكريــم| 🤎 | (@ali_a9007) August 2, 2022

وفي السياق ذاته علق “حسامي” مخاطباً اليهود المنزعجين من الدعاء عليهم: لقد أفرحتونا بصياحكم؛ إذ كيف الدعاء يرجفكم، ويزلزل قلوبكم، وأنتم تعلمون رعب عودة الأمة إلى سابق عهدها”.

وأردف أن “هذا وعد اللّٰه ووعد رسوله ﷺ القريب: ﴿فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا﴾.

#كلنا_الشيخ_بن_حميد

أما أنتم يا اليهود، فقد أفرحتونا بصياحكم؛ إذ كيف الدعاء يرجفكم، ويزلزل قلوبكم، وأنتم تعلمون رعب عودة الأمة إلى سابق عهدها، وهذا قريبًا وعد اللّٰه ووعد رسوله ﷺ: ﴿فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا﴾. — حسامي (@SH_HUSAMI) August 2, 2022

وقال “كولومبوس” معلقاً على مظلومية اليهود كما أظهرتها تغريداتهم أن الإعلام الاسرائيلي دوماً يدعّي المظلومية والتباكي والمسكنة وأنهم مسالمون، بينما لم يكلفوا أنفسهم بأن يُوقفوا المناهج التعليمية في اسرائيل والتي تدعو وتزرع فيهم قتل العرب وهدم الأقصى”.

الاعلام الاسرائيلي دوماً يدعّي المظلومية والتباكي والمسكةنة وأنهم مسالمين بينما لم يكلفوا أنفسهم بأن يُوقفوا المناهج التعليمية في اسرائيل والتي تدعو وتزرع فيهم قتل العرب وهدم الأقصى. نسخة لـ (إيضي) كوهين 👨🏻‍🦰

فلاتزعجنا بصياحك يابو زلوف pic.twitter.com/4UDB0hJTUP — كولومبوس 🐪 (@Columbuos) August 1, 2022

ورد “بن شبلان” على مطالبة “إيدي كوهين” بمحاسبة الخطيب بن حميد ومنعه من الخطابة: “معنى كلامك أنك تُريد السعودية أن تُقدم إعتذار كل أسبوع بعد صلاة الجمعة وتمنع كافة خطباء الحرمين”.

وذكر بن شبلان كوهين بأن دعاء بن حميد ليس بالأمر الجديد وبالعودة ليوتيوب والإستماع لخُطب الجمعة وصلاة التراويح وخطب الأعياد وغيرها ستدرك أن ماتعترض عليه يُقال منذ سنوات ومستمر وفي كافة مساجد المملكة”

فعلاً شر البليّة مايُضحك معنى كلامك أنك تُريد السعودية أن تُقدم إعتذار كل أسبوع بعد صلاة الجمعة وتمنع كافة خطباء الحرمين

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الصعلوك كوهين: بالعودة ليوتيوب والإستماع لخُطب الجمعة وصلاة التراويح وخطب الأعياد وغيرها ستدرك أن ماتعترض عليه يُقال منذ سنوات ومستمر وفي كافة مساجد المملكة — بن شبلان (@d3ani001) August 2, 2022

وخاطب “محمد العميري” الإسرائيليين: “لستم أخوة لنا بل ستبقون أعداء للدول العربية والإسلامية ما دمتم تحتلون الأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان .

واستطرد أن “المبادرة العربية للسلام هو الخيار الوحيد إذا كنتم تريدون السلام مع الأمة العربية والإسلامية”.

لستم أخوة لنا بل ستبقون اعداء للدول العربية والإسلامية ما دمتم تحتلون الأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان . المبادرة العربية للسلام هو الخيار الوحيد إذا كنتم تريدون السلام مع الأمة العربية والاسلامية — محمد العميري (@ALAMIRI55436032) August 2, 2022

حملة تشويه كبيرة يقودها صهاينة العرب واليهود ضد الشيخ صالح بن حميد صاحب الكلمات والمواقف المشرفة، وذلك بعد أن دعا على اليهود المجرمين في خطبته الأخيرة في المسجد الحرام !!

اللهم احفظه بحفظك، واجعله في ضمانك وأمانك، وأخرس لسان كل من يتطاول عليه ويحرض ضده !!#كلنا_الشيخ_بن_حميد pic.twitter.com/dC8Za4PZK7 — جهاد حِلِّس (@jhelles) August 2, 2022

السعودية والتطبيع

وتتمسك المملكة العربية السعودية بمبادرة السلام العربية التي أُطلقت في القمة العربية ببيروت عام 2002. وتقترح المبادرة السعودية إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، بشرط انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وقبولها بإقامة دولة مستقلة لفلسطين عاصمتها القدس الشرقية، مع إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

هجوم إعلامي "إسرائيلي" شرس ضد إمام الحرم المكي الشيخ صالح بن حميد بسبب دعائه على الاحتلال الإسرائيلي في خطبة الجمعة!

دافعوا عن الشيخ الذي جهر بالحق في زمن الانبطاح والتطبيع!#كلنا_الشيخ_بن_حميد pic.twitter.com/nL2OgTjP6S — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) August 2, 2022

وقالت “أم سعود” “حتى الدعاء يريدون أن يطفئونه على المنابر،لأنه يخيفهم ويرعبهم ويفشل مشروعهم التوسعي خذلهم الله وأذلهم بذله الأكبر”.

ليعلم كل غافل كم هم اليهود متربصون ،،،

حتى الدعاء يريدون ان يطفئونه على المنابر ،لأنه يخيفهم ويرعبهم ويفشل مشروعهم التوسعي ،،،

خذلهم الله

واذلهم بذله الاكبر … — ام سعود |🌲| (@wYBvpZUxfBPa0yG) August 2, 2022

وعقب “عمر” بنبرة سخرية: الأسبوع القادم خطبة الجمعة حيقدمها الشيخ إيدي كوهين عن آبار النفط في السعودية لان الشيخ كمال الخطيب إجازة”.

وذلك في إشارة إلى ما قاله “كمال الخطيب”على منبره بحق السعودية ورموزها، ورئيس رابطة العالم الإسلامي”.

بينما رأى “فيصل بن يزيد أن الصهاينة اعتقدوا أن تطبيع المنافقين وتأييدهم لهم قد أعطاهم قبولاً بين المسلمين أو قد ينسيهم قضيتهم الخالدة وجرائم المحتلين بحقهم.

وتابع أن “ثواني بسيطه اتت على بنيانهم من القواعد فخّر عليهم السقف من فوقهم ،الله اكبر والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين”.

#كلنا_الشيخ_بن_حميد

اعتقد الصهاينه ان تطبيع المنافقين وتأييدهم لهم قد اعطاهم قبولاً بين المسلمين

قد ينسيهم قضيتهم الخالده وجرائم المحتلين بحقهم ،ثواني بسيطه اتت على بنيانهم من القواعد فخّر عليهم السقف من فوقهم ،الله اكبر والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون . pic.twitter.com/bi8i0EWqlp — بنت الغيم✨ (@fwg1mb) August 2, 2022

ويشار إلى أنه لدى الشيخ صالح بن حميد العديد من المؤلفات، من بينها “القدوة مبادئ ونماذج”، و”منهج في إعداد خطبة الجمعة”، و”مفهوم الحكمة في الدعوة”، بحسب ما أظهره موقع الإمام على الإنترنت.

جدير بالذكر أن السعودية لا تعترف بإسرائيل، وتُصر في تصريحاتها الرسمية حول التطبيع مع إسرائيل على أنها لن تُطبّع العلاقات ما لم تُحل القضية الفلسطينية.

لكن تصريحات سابقة لمحمد بن سلمان، وصف فيها إسرائيل بالصديق بالإضافة لمهاجمته فلسطين بطريقة غير مباشرة، دفعت إلى التكهن بوجود تطبيع سري لولي العهد مع الكيان المحتل.