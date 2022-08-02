جماهير اليونايتد غاضبة من تصرف رونالدو .. ماذا فعل؟!

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وطن – استهجن تصرف البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، استياء وغضب جماهير مانشستر يونايتد داخل المدرجات، بعد ظهوره الأول بقميص الشياطين الحمر في المباراة الودية أمام رايو فاليكانو الإسباني على أرض ملعب ( أولد ترافورد).

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن نادي مانشستر يونايتد تعتقد بأن البرتغالي رونالدو كان مثالاً سيئاً بعد مغادرته أرضية ملعب المباراة دون الالتفاء إلى الجماهير التي جاءت لرؤيته، بعد غياب عن الفريق لعدة أسابيع.

استياء جماهير مانشستر يونايتد من رونالدو

وأردفت الصحيفة، ” رونالدو شارك أساسياً في المباراة أمام فاليكانو، لكنه غاب عن المشاركة مع الفريق في الذهاب إلى تايلاند وأسترليا، كما وبعد جدل مع المدرب الجديد إريك هاج. قام المدرب باستبداله في المباراة”.

الدقيقة '46: خروج كريستيانو #رونالدو ونزول أماد ديالو الدقيقة '48: ديالو يسجل الهدف الأول لليونايتد في مرمى رايو فاليكانو بداية غير موفقة لكريستيانو في أول مباراة شارك بها مع مانشستر قبل انطلاق الموسم 👀#السعوديه_اليمن#اقاله_الشوالي_من_التعليق pic.twitter.com/GcrxTPDs7H — kooraline (@KooraLineSpoort) July 31, 2022

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كما وأضافت، ” كريستيانو بعد استبداله بقرار من المدرب، لم يذهب للجلوس على مقاعد دكة البدلاء. بل غادر الملعب قبل صافرة نهاية المباراة بعشرة دقائق”.

لن يعاقب رونالدو

وتابعت، ” مانشستر يونايتد لن يعاقب رونالدو بعد خروجه المبكر، لكن أحد المسؤولين في النادي قد عبر عن استيائه من خروج رونالدو خارج ملعب المباراة”.

🎥 كريستيانو رونالدو وتين هاغ من ودية اليونايتد الاخيرة pic.twitter.com/xEGHXu86ys — E P L W O R L D (@EPLworld) August 1, 2022

كما واستكملت، ” الأمر مختلف عندما يكون اللاعب على دكة البدلاء ولم يشارك، على عكس لاعب قد شارك في المباراة. يفضل من أي شخص قد لعب مع الفريق أن يبقى داخل غرفة تغيير الملابس للاستماع إلى أفكار المدرب”.

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وختمت الصحفية حديثها على لسان أحد المسؤولين التي لم تذكر هويته، ” هناك الكثير من الجماهير داخل المدرجات جاءت لرؤيته، حتى أنه لم يشارك في تحية الجماهير بعد صافرة نهاية المباراة مع فريقه”.

مباراة مانشستر يونايتد وفاليكانو

وخيم التعادل الإيجابي على المباراة الودية الختامية بين فريق مانشستر يونايتد ورايو فاليكانو الإسباني، بهدف لكليهما.

Happy to be back 💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/Fp6dpBTXcb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 31, 2022

كما وأحرز هدف الشياطين الحمر اللاعب الشاب أمد ديالو في الدقيقة ال48، قبل أن يسجل فريق الخصم فاليكانو هدف التعادل في الدقيقة ال57 عن طريق ألفارو ريفيرا.

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وخاض فريق مانشستر يونايتد 6 مباريات ودية قبيل بدء الموسم الجديد لدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حقق فيها الفوز في 3 مباريات والتعادل في مبارايتن. كما وتلقى الخسارة الوحيدة أمام أتلتيكو مدريد.

ويستعد الشياطين الحمر للمواجهة الأولى في افتتاح الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، أمام نظيره برايتون الأسبوع المقبل.

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