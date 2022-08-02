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رياضة

جماهير اليونايتد غاضبة من تصرف رونالدو .. ماذا فعل؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تصرف كريستيانو رونالدو يغضب جماهير مانشستر يونايتد watanserb.com
تصرف كريستيانو رونالدو يغضب جماهير مانشستر يونايتد
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وطن – استهجن تصرف البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، استياء وغضب جماهير مانشستر يونايتد داخل المدرجات، بعد ظهوره الأول بقميص الشياطين الحمر في المباراة الودية أمام رايو فاليكانو الإسباني على أرض ملعب ( أولد ترافورد).

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن نادي مانشستر يونايتد تعتقد بأن البرتغالي رونالدو كان مثالاً سيئاً بعد مغادرته أرضية ملعب المباراة دون الالتفاء إلى الجماهير التي جاءت لرؤيته، بعد غياب عن الفريق لعدة أسابيع.

استياء جماهير مانشستر يونايتد من رونالدو

وأردفت الصحيفة، ” رونالدو شارك أساسياً في المباراة أمام فاليكانو، لكنه غاب عن المشاركة مع الفريق في الذهاب إلى تايلاند وأسترليا، كما وبعد جدل مع المدرب الجديد إريك هاج. قام المدرب باستبداله في المباراة”.

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كما وأضافت، ” كريستيانو بعد استبداله بقرار من المدرب، لم يذهب للجلوس على مقاعد دكة البدلاء. بل غادر الملعب قبل صافرة نهاية المباراة بعشرة دقائق”.

لن يعاقب رونالدو

وتابعت، ” مانشستر يونايتد لن يعاقب رونالدو بعد خروجه المبكر، لكن أحد المسؤولين في النادي قد عبر عن استيائه من خروج رونالدو خارج ملعب المباراة”.

كما واستكملت، ” الأمر مختلف عندما يكون اللاعب على دكة البدلاء ولم يشارك، على عكس لاعب قد شارك في المباراة. يفضل من أي شخص قد لعب مع الفريق أن يبقى داخل غرفة تغيير الملابس للاستماع إلى أفكار المدرب”.

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وختمت الصحفية حديثها على لسان أحد المسؤولين التي لم تذكر هويته، ” هناك الكثير من الجماهير داخل المدرجات جاءت لرؤيته، حتى أنه لم يشارك في تحية الجماهير بعد صافرة نهاية المباراة مع فريقه”.

مباراة مانشستر يونايتد وفاليكانو

وخيم التعادل الإيجابي على المباراة الودية الختامية بين فريق مانشستر يونايتد ورايو فاليكانو الإسباني، بهدف لكليهما.

كما وأحرز هدف الشياطين الحمر اللاعب الشاب أمد ديالو في الدقيقة ال48، قبل أن يسجل فريق الخصم فاليكانو هدف التعادل في الدقيقة ال57 عن طريق ألفارو ريفيرا.

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وخاض فريق مانشستر يونايتد 6 مباريات ودية قبيل بدء الموسم الجديد لدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حقق فيها الفوز في 3 مباريات والتعادل في مبارايتن. كما وتلقى الخسارة الوحيدة أمام أتلتيكو مدريد.

ويستعد الشياطين الحمر للمواجهة الأولى في افتتاح الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، أمام نظيره برايتون الأسبوع المقبل.

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المصدروطن + ذا صن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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