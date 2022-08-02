الثلاثاء, أغسطس 2, 2022
الرئيسيةالهدهدتحذير أممي غير مسبوق: العالم على بعد خطوة من حرب نووية مدمرة
الهدهد

تحذير أممي غير مسبوق: العالم على بعد خطوة من حرب نووية مدمرة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حرب نووية مدمرة watanserb.com
حرب نووية مدمرة
- Advertisement -

وطن- حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم تفصله “خطوة واحدة غير محسوبة” عن حرب نووية مدمّرة.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، حيث قال إن العالم يواجه مخاطر لم يشهدها منذ حقبة الحرب الباردة.

وأضاف: “لقد كنا محظوظين للغاية حتى الآن.. وسط تصاعد التوتر في العالم، فالإنسانية تبعد بمقدار سوء تفاهم واحد أو زلّة واحدة عن إبادة نووية”.

ووقعت المعاهدة عام 1968، بعد ما عُرف بأزمة الصواريخ الكوبية، الحدث الذي صوّر على أنه كان الأقرب في التسبب في اندلاع حرب نووية عالمية.

وانضمت لاحقا العديد من الدول إلى المعاهدة بهدف تحقيق الهدف النهائي وهو منع انتشار الأسلحة النووية، ووقعت تقريبا جميع دول العالم على هذه المعاهدة، بمن في ذلك القوى الخمس النووية الكبرى.

وقال أمين عام الأمم المتحدة إن “الحظ” الذي حالف العالم لتجنّب كارثة نووية قد لا يدوم، وحثّ العالم على تجديد الدفع باتجاه نزع جميع الأسلحة المماثلة، بحسب شبكة “بي بي سي“.

وأشار غوتيريش إلى أن “الحظّ ليس استراتيجية، ولا يحمي من التوترات الجيوسياسية التي تغلي على صفيح نزاع نووي.

وحذّر من أن تلك التوترات العالمية تبلغ مستويات مرتفعة، مشيرا بالتحديد إلى غزو روسيا لأوكرانيا، والتوترات في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط على سبيل المثال.

واتهمت روسيا على نطاق واسع بتصعيد التوتر بعد أيام من غزو أوكرانيا في فبراير، عندما وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات النووية في حالة تأهب قصوى.

وتتضمن استراتيجية روسيا النووية استخدام الأسلحة النووية في حال تعرّضت الدولة لخطر وجودي.

وأمس الاثنين، وجّه بوتين رسالة إلى مؤتمر نزع الأسلحة النووية الذي افتتحه غوتيريش، أعلن من خلالها أنه “لن يكون هناك فائز في حرب نووية، ولا يجوز إطلاقاً أن يطلق العنان لها”.

ووجهت انتقادات لروسيا خلال المؤتمر، حيث أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ما وصفه بقرع طبول الحرب من قبل روسيا، وأشار إلى أن أوكرانيا سلّمت أسلحتها النووية التي تعود إلى الحقبة السوفييتية عام 1994، بعد تلقيها ضمانات بخصوص أمنها من روسيا ودول أخرى.

“حرب نووية” تلوح بالأفق.. بوتين يحدد موعد نشر سلاحه الخارق الجديد (شاهد)

ويرجّح وجود نحو 13 ألف سلاح نووي في ترسانات الدول النووية التسع، وهو أقلّ بكثير من عدد الأسلحة في منتصف الثمانينيات الذي قدر حينها بنحو 60 ألفاً.

وتصاعدت التهديدات والتحذيرات من اندلاع حرب نووية عالمية في أعقاب دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون “قوات الردع النووي” في بلاده للاستعداد الدائم لمواجهة أي هجوم عسكري من الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك

وارتفع مستوى الخوف من مواجهة نووية في أعقاب التهديدات الحادة التي وجهها كيم جونغ أون -ردًا على تهديدات النظام الكوري الجنوبي المدعوم من الولايات المتحدة- وقال فيها: “إذا اعتقد النظام الكوري الجنوبي ومجرموه العسكريون أنهم يستطيعون مواجهتنا في المجال العسكري وبواسطة بعض الوسائط أو الطرق العسكرية لتحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل وقائي فهم مخطئون! سيتم إيقاف هذه المحاولة الخطيرة على الفور بقوة هائلة، وسيتم تدمير نظام (رئيس كوريا الجنوبية) يون سوك يول وجيشه”.

وكانت مجلة “ناشونال إنترست” الأميركية، قد نشرت تحليلا تناول تطورات أحداث الحرب الروسية الأوكرانية والمسارات التي قد تفضي إذا سلكتها الحرب إلى استخدام السلاح النووي.

وقال مقال المجلة إن احتمال استخدام السلاح النووي في حرب أوكرانيا منخفض، لكنه ليس معدوما.

ولذلك فإن المحللين الذين يجزمون سريعا باستبعاد احتمال حدوث تصعيد نووي، ومعظم أولئك الذين يعربون عن خشيتهم من تطور الصراع إلى حرب نووية، يبالغون في تبسيط المسارات العديدة للحرب التي يمكن أن تؤدي إلى استخدام السلاح النووي عن قصد أو غير قصد.

ويقول كاتبا المقال، جيلز ديفيد أرسينو، أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة كولورادو الأميركية وراشيل تيكوت الأستاذة المساعدة في الحرب البحرية الأميركية، إن تحديد تلك المسارات بوضوح من شأنه مساعدة صناع القرار على فهم الخيارات السياسية المثلى التي يمكن أن تعزز أهداف الولايات المتحدة وحلفائها على نحو آمن، والسياسات التي ينبغي التعامل معها بمستوى كبير من الحذر وضبط النفس.

يُذكّرُ المقال بأنه في اليوم الذي انطلق فيه “الغزو” الروسي لأوكرانيا، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي معارضة للجهود الروسية ستؤدي إلى عواقب “لم تروها في تاريخكم بأكمله”. وبعد مضي أيام من الحرب، وضع بوتين القوة النووية الروسية في حالة تأهب قصوى.

مُصمَّم للنجاة من حرب نووية .. بوتين ينقل عائلته إلى مخبأ تحت الأرض!

المصدربي بي سي ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

سعر البرميل قد يتجاوز 200 دولار.. عقوبات الغرب على روسيا ركزت على الهدف الخطأ (تقرير)

الهدهد

فيكتور بوت.. من هو “تاجر الموت” الروسي الذي عرضت واشنطن مبادلته بمسجونين أمريكيين

الهدهد

“CNN” تكشف عن مخطط لتهريب الذهب السوداني إلى روسيا بالتعاون مع القيادة العسكرية

الهدهد

لماذا تخشى اليابان التهديدات الروسية؟

الهدهد

روسيا تحل الوكالة اليهودية على أراضيها وإسرائيل تستنفر

الهدهد

هذا ما طلبه بوتين من محمد بن سلمان مباشرة بعد 6 أيام من زيارة بايدن

الهدهد

مقاتل أوكراني يطلق قذيفة على الروس وهو يصرخ:”هذه من أجل سوريا” (فيديو)

تقارير

وفاة بوتين العام المقبل.. هل تصدق نبوءات “العرافين” في روسيا؟

الهدهد

قانون روسي جديد لشل عمل المنظمات اليهودية والإسرائيلية على الأراضي الروسية

تقارير

تقرير بريطاني: بوتين يستعد لتجويع ملايين السوريين بخطة “شيطانية”

الهدهد

روسيا تأمر الوكالة اليهودية بوقف أنشطتها على أراضيها وتفرض قيودا على الهجرة لإسرائيل

الهدهد

هنري كيسنجر يكشف 3 سيناريوهات لانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية أحدها صادم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

قتل أيمن الظواهري.. تفاصيل دقيقة جدا عن استهداف زعيم القاعدة والشرفة التي أنهت القصة

استقطاب سياسي وتحرك عسكري.. هل تشعل زيارة بيلوسي لتايوان صداما صينيا أمريكيا؟

جماهير اليونايتد غاضبة من تصرف رونالدو .. ماذا فعل؟!

مضيفة طيران تكشف: لو كانت مكان المسافرين لن أفعل هذه الأمور في الطائرة!

شاهد.. نجم “سان جيرمان” إدريسا غاي يزور المسجد الأقصى ويعلق: “هنا السيطرة لله وحده”

أجمل 10 جزر في العالم عليك زيارتها (صور)

شقيقة آمبر هيرد صرخت في مقر عملها حين علمت بهذا الأمر.. مفاجأة جديدة تكشفها الوثائق!

“حميدتي” يعترف: انقلابنا فشل والسودان يسير نحو الأسوأ

ما التلوث الضوئي وكيف يؤثر على البيئة والبشر؟

بين تأييد وسخرية.. مبادرة لنشر رسائل إيجابية على طرق عمان تثير جدلا واسعا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC