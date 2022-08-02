تحذير أممي غير مسبوق: العالم على بعد خطوة من حرب نووية مدمرة

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وطن- حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم تفصله “خطوة واحدة غير محسوبة” عن حرب نووية مدمّرة.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، حيث قال إن العالم يواجه مخاطر لم يشهدها منذ حقبة الحرب الباردة.

وأضاف: “لقد كنا محظوظين للغاية حتى الآن.. وسط تصاعد التوتر في العالم، فالإنسانية تبعد بمقدار سوء تفاهم واحد أو زلّة واحدة عن إبادة نووية”.

ووقعت المعاهدة عام 1968، بعد ما عُرف بأزمة الصواريخ الكوبية، الحدث الذي صوّر على أنه كان الأقرب في التسبب في اندلاع حرب نووية عالمية.

بسم الله الرحمن الرحيم

كل السيناريوهات مطروحة الان امام ساحات الحرب.بما فيهم السلاح النووي.

🪖♟🎖

اذا اعتقد ان فى الحرب و اثناء المعارك ان عدوك حينًا يترنح للخسارة ولديه سلاح نووي☢️ولم يستخدمه فإنك بذلك ستخسر الكثير.

عليكم دائما ان تكون مستعدين الى اى سيناريوهات. النصر من الله pic.twitter.com/EtcAD6ug9b — Ryan SPIRIT POWER (@allah_war) August 2, 2022

وانضمت لاحقا العديد من الدول إلى المعاهدة بهدف تحقيق الهدف النهائي وهو منع انتشار الأسلحة النووية، ووقعت تقريبا جميع دول العالم على هذه المعاهدة، بمن في ذلك القوى الخمس النووية الكبرى.

وقال أمين عام الأمم المتحدة إن “الحظ” الذي حالف العالم لتجنّب كارثة نووية قد لا يدوم، وحثّ العالم على تجديد الدفع باتجاه نزع جميع الأسلحة المماثلة، بحسب شبكة “بي بي سي“.

وأشار غوتيريش إلى أن “الحظّ ليس استراتيجية، ولا يحمي من التوترات الجيوسياسية التي تغلي على صفيح نزاع نووي.

وحذّر من أن تلك التوترات العالمية تبلغ مستويات مرتفعة، مشيرا بالتحديد إلى غزو روسيا لأوكرانيا، والتوترات في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط على سبيل المثال.

واتهمت روسيا على نطاق واسع بتصعيد التوتر بعد أيام من غزو أوكرانيا في فبراير، عندما وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات النووية في حالة تأهب قصوى.

مجلة ناشيونال إنترست: استمرار الحرب الروسية الأوكرانية قد يؤدي إلى حدوث تصعيد نووي قد ينتهي بكارثة

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وتتضمن استراتيجية روسيا النووية استخدام الأسلحة النووية في حال تعرّضت الدولة لخطر وجودي.

وأمس الاثنين، وجّه بوتين رسالة إلى مؤتمر نزع الأسلحة النووية الذي افتتحه غوتيريش، أعلن من خلالها أنه “لن يكون هناك فائز في حرب نووية، ولا يجوز إطلاقاً أن يطلق العنان لها”.

ووجهت انتقادات لروسيا خلال المؤتمر، حيث أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ما وصفه بقرع طبول الحرب من قبل روسيا، وأشار إلى أن أوكرانيا سلّمت أسلحتها النووية التي تعود إلى الحقبة السوفييتية عام 1994، بعد تلقيها ضمانات بخصوص أمنها من روسيا ودول أخرى.

ويرجّح وجود نحو 13 ألف سلاح نووي في ترسانات الدول النووية التسع، وهو أقلّ بكثير من عدد الأسلحة في منتصف الثمانينيات الذي قدر حينها بنحو 60 ألفاً.

وتصاعدت التهديدات والتحذيرات من اندلاع حرب نووية عالمية في أعقاب دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون “قوات الردع النووي” في بلاده للاستعداد الدائم لمواجهة أي هجوم عسكري من الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك

وارتفع مستوى الخوف من مواجهة نووية في أعقاب التهديدات الحادة التي وجهها كيم جونغ أون -ردًا على تهديدات النظام الكوري الجنوبي المدعوم من الولايات المتحدة- وقال فيها: “إذا اعتقد النظام الكوري الجنوبي ومجرموه العسكريون أنهم يستطيعون مواجهتنا في المجال العسكري وبواسطة بعض الوسائط أو الطرق العسكرية لتحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل وقائي فهم مخطئون! سيتم إيقاف هذه المحاولة الخطيرة على الفور بقوة هائلة، وسيتم تدمير نظام (رئيس كوريا الجنوبية) يون سوك يول وجيشه”.

وكانت مجلة “ناشونال إنترست” الأميركية، قد نشرت تحليلا تناول تطورات أحداث الحرب الروسية الأوكرانية والمسارات التي قد تفضي إذا سلكتها الحرب إلى استخدام السلاح النووي.

وقال مقال المجلة إن احتمال استخدام السلاح النووي في حرب أوكرانيا منخفض، لكنه ليس معدوما.

ولذلك فإن المحللين الذين يجزمون سريعا باستبعاد احتمال حدوث تصعيد نووي، ومعظم أولئك الذين يعربون عن خشيتهم من تطور الصراع إلى حرب نووية، يبالغون في تبسيط المسارات العديدة للحرب التي يمكن أن تؤدي إلى استخدام السلاح النووي عن قصد أو غير قصد.

ويقول كاتبا المقال، جيلز ديفيد أرسينو، أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة كولورادو الأميركية وراشيل تيكوت الأستاذة المساعدة في الحرب البحرية الأميركية، إن تحديد تلك المسارات بوضوح من شأنه مساعدة صناع القرار على فهم الخيارات السياسية المثلى التي يمكن أن تعزز أهداف الولايات المتحدة وحلفائها على نحو آمن، والسياسات التي ينبغي التعامل معها بمستوى كبير من الحذر وضبط النفس.

يُذكّرُ المقال بأنه في اليوم الذي انطلق فيه “الغزو” الروسي لأوكرانيا، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي معارضة للجهود الروسية ستؤدي إلى عواقب “لم تروها في تاريخكم بأكمله”. وبعد مضي أيام من الحرب، وضع بوتين القوة النووية الروسية في حالة تأهب قصوى.