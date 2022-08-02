بعد سماحها لإسرائيليين.. مصر تمنع مطربة فلسطينية من دخول أراضيها لإحياء حفل في الأوبرا

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وطن- رغم سماحها لدخول العديد من المطربين والفرق الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، أعلنت المطربة الفلسطينية، ناي البرغوثي، عن منع السلطات الأمنية المصرية لها من دخول مصر لإحياء حفل معد مسبقا في دار الأوبرا دون إبداء أسباب.

وقالت “البرعوثي” في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:”أحبائي في مصر، أمّ الدنيا … كما قرأتم، قرّرت دار الأوبرا في مصر تأجيل حفلتيّ في القاهرة والإسكندرية إلى موعد غير محدّد بعد، وهذا بعد منعي في مطار القاهرة من دخول مصر الحبيبة لأسباب لا أعرفها حتى الآن”.

وأوضحت أنه رغم محاولاتها “وبعد 8 ساعات انتظار. صُدِمت … حَزِنت … وانتابتني مشاعر عديدة متضاربة، أهمها الفقدان … فقدان الفرصة للتواصل معكم/ن بعد طول انتظار”.

توجهت “البرغوثي” مخاطبة جمهورها في مصر بالقول:”لقد أعددْت لكم/ن برنامجاً غنائياً وموسيقياً غنياً، مميزاً، يليق بكم/ن، يليق بشعب مصر الشقيق ومكانة مصر في قلب الأمة العربية”.

وعبرت عن اشتياقها لجمهورها في مصر قائلة:”كم كنت أتحرق شوقاً للقائكم/ن في القاهرة والإسكندرية، في مصر سيد درويش وعبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم/ن من العمالقة، ولكني الآن مضطرة لأنتظر فرصة مستقبلية، آمل أن تكون قريبة، لأكون بينكم/ن وأشارككم/ن به.”

واختتمت “البرغوثي” تدوينتها بالقول:”كفنانة فلسطينية تربّت على قِيَم الصمود والكرامة، أرفض التنازل عن الأمل. بدعمكم/ن الجميل، وبقوة وعمق رسالتي الفنية والإنسانية، أرفع رأسي عالياً لأعِدكم/ن: لنا لقاء ولو بعد حين”.



فرقة إسرائيلية تحيي حفلا في الأهرامات

يشار إلى انه في شهر مايو/آيار الماضي كشفت قناة “كان” العبرية الرسمية، إنه للمرة الأولى منذ 40 عامًا، تقدم أوركسترا إسرائيلية عرضًا في مصر عند الأهرامات بمناسبة احتفالات ما يُسمى “عيد الاستقلال” الذي يوافق إقامة دولة إسرائيل، بينما يطلق عليه الفلسطينيون والعرب اسم “النكبة”، وهو ما أثار موجة غضب عارمة حينها.

وقال موقع “I24” الإسرائيلي حينها إن الحفل أحيته فرقة النور، وهي أوركسترا إسرائيلية أُسست عام 2013 وتعزف الموسيقى العربية الكلاسيكية والشرقية.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن السفيرة الإسرائيلية في مصر قولها إن “مثل هذه الاحتفالات تعبّر عن الطريقة التي يمكن أن تتحول بها كلمات السلام والاستقرار، التي يستخدمها الدبلوماسيون كثيرًا، إلى واقع حقيقي”.

בפעם הראשונה אחרי 40 שנה: תזמורת ישראלית הופיעה ברקע הפירמידות במצרים, במסגרת אירועים לציון יום העצמאות של ישראל בשגרירות בקהיר. @mayarachlin שוחחה על ההופעה ההיסטורית עם המנהל המוזיקלי והמנצח של תזמורת פירקת אלנור הישראלית, אריאל כהן#ערבערב pic.twitter.com/0Kf07ffWWD — כאן חדשות (@kann_news) May 24, 2022

حملة لمقاطعة فندق “توليب” بعد عزمة إقامة حفل لفرقة إسرائيلية

وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، دعت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل “BDS‎” إلى مقاطعة فندق توليب التابع للقوات المسلحة المصرية وذلك بسبب سماحه لجهة إسرائيلية بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع.

وقالت الحملة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك“: “ندعوكم لمقاطعة فندق Tolip الذي تقام فيه هذه المهرجانات المسيئة لكل المصريين، والتدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن استضافتها امتثالاً لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي”، قبل ان تعلن لاحقا قيام الفندق بإلغاء الحفل عقب موجة الغضب التي اندلعت ضده.