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بعد سماحها لإسرائيليين.. مصر تمنع مطربة فلسطينية من دخول أراضيها لإحياء حفل في الأوبرا

باسل النجار
كتب باسل النجار
منع مطربة فلسطينية من دخول مصر watanserb.com
منع مطربة فلسطينية من دخول مصر
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وطن- رغم سماحها لدخول العديد من المطربين والفرق الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، أعلنت المطربة الفلسطينية، ناي البرغوثي، عن منع السلطات الأمنية المصرية لها من دخول مصر لإحياء حفل معد مسبقا في دار الأوبرا دون إبداء أسباب.

وقالت “البرعوثي” في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:”أحبائي في مصر، أمّ الدنيا … كما قرأتم، قرّرت دار الأوبرا في مصر تأجيل حفلتيّ في القاهرة والإسكندرية إلى موعد غير محدّد بعد، وهذا بعد منعي في مطار القاهرة من دخول مصر الحبيبة لأسباب لا أعرفها حتى الآن”.

وأوضحت أنه رغم محاولاتها “وبعد 8 ساعات انتظار. صُدِمت … حَزِنت … وانتابتني مشاعر عديدة متضاربة، أهمها الفقدان … فقدان الفرصة للتواصل معكم/ن بعد طول انتظار”.

توجهت “البرغوثي” مخاطبة جمهورها في مصر بالقول:”لقد أعددْت لكم/ن برنامجاً غنائياً وموسيقياً غنياً، مميزاً، يليق بكم/ن، يليق بشعب مصر الشقيق ومكانة مصر في قلب الأمة العربية”.

وعبرت عن اشتياقها لجمهورها في مصر قائلة:”كم كنت أتحرق شوقاً للقائكم/ن في القاهرة والإسكندرية، في مصر سيد درويش وعبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم/ن من العمالقة، ولكني الآن مضطرة لأنتظر فرصة مستقبلية، آمل أن تكون قريبة، لأكون بينكم/ن وأشارككم/ن به.”

واختتمت “البرغوثي” تدوينتها بالقول:”كفنانة فلسطينية تربّت على قِيَم الصمود والكرامة، أرفض التنازل عن الأمل. بدعمكم/ن الجميل، وبقوة وعمق رسالتي الفنية والإنسانية، أرفع رأسي عالياً لأعِدكم/ن: لنا لقاء ولو بعد حين”.

فرقة إسرائيلية تحيي حفلا في الأهرامات

يشار إلى انه في شهر مايو/آيار الماضي كشفت قناة “كان” العبرية الرسمية، إنه للمرة الأولى منذ 40 عامًا، تقدم أوركسترا إسرائيلية عرضًا في مصر عند الأهرامات بمناسبة احتفالات ما يُسمى “عيد الاستقلال” الذي يوافق إقامة دولة إسرائيل، بينما يطلق عليه الفلسطينيون والعرب اسم “النكبة”، وهو ما أثار موجة غضب عارمة حينها.
وقال موقع “I24” الإسرائيلي حينها إن الحفل أحيته فرقة النور، وهي أوركسترا إسرائيلية أُسست عام 2013 وتعزف الموسيقى العربية الكلاسيكية والشرقية.
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن السفيرة الإسرائيلية في مصر قولها إن “مثل هذه الاحتفالات تعبّر عن الطريقة التي يمكن أن تتحول بها كلمات السلام والاستقرار، التي يستخدمها الدبلوماسيون كثيرًا، إلى واقع حقيقي”.

حملة لمقاطعة فندق “توليب” بعد عزمة إقامة حفل لفرقة إسرائيلية

وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، دعت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل “BDS‎” إلى مقاطعة فندق توليب التابع للقوات المسلحة المصرية وذلك بسبب سماحه لجهة إسرائيلية بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع.
وقالت الحملة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك“: “ندعوكم لمقاطعة فندق Tolip الذي تقام فيه هذه المهرجانات المسيئة لكل المصريين، والتدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن استضافتها امتثالاً لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي”، قبل ان تعلن لاحقا قيام الفندق بإلغاء الحفل عقب موجة الغضب التي اندلعت ضده.

هذا ما فعله أطفال مصريون مع سائح إسرائيلي حينما علموا بجنسيته

 

المصدرفيسبوك ،توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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