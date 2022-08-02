الرئيسيةالهدهدبعدما أحرجت عاهل البحرين.. ماذا تفعل مي آل خليفة مع عم ملك...
الهدهد

بعدما أحرجت عاهل البحرين.. ماذا تفعل مي آل خليفة مع عم ملك الأردن؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
مي ال خليفة watanserb.com
وزيرة الثقافة البحرينية السابقة مي آل خليفة
- Advertisement -

وطن – تفاعل ناشطون بشكل لافت مع أحدث ظهور للشيخة مي آل خليفة، وزيرة الثقافة البحرينية السابقة التي أقالها ملك البحرين حمد بن عيسى، لرفضها التطبيع من خلال رفض مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة.

الشيخة مي آل خليفة مع الأمير الحسن بن طلال

وكانت الشيخة مي قد تسببت بحرج كبير لملك البحرين، بعد تداول وسائل التواصل والمواقع الإخبارية لقصتها على نطاق واسع، حيث حظيت بدعم كبير، وفي المقابل شن النشطاء هجوما عنيفا على حمد بن عيسى.

ونشرت الشيخة مي آل خليفة، صورة حديثة لها أظهرت تواجدها مع الأمير الأردني الحسن بن طلال.

الصورة التي نشرتها الشيخة البحرينية عبر حسابها الرسمي بتويتر ورصدتها (وطن)، أظهرتها مع عم ملك الأردن الحالي عبدالله بن الحسين، وشقيق الملك الراحل الحسين بن طلال.

وعلقت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، على صورتها مع الأمير الأردني بقولها: “مع صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، من سموه نتعلم
كيف نقرأ الأثر، لنفهم الحاضر وننظر للمستقبل.”

فيما لم تذكر “آل خليفة” سبب لقائها بالأمير الأردني البارز، أو مكان تواجدها وما إذا كانت قابلته مصادفة أم هناك اجتماعا بينهما.

أزمة الشيخة مي آل خليفة تحرج ملك البحرين

وكان مقطع فيديو متداول أظهر جانبا من حفل توديع الشيخة مي، والذي حضره جميع موظفي الوزارة لتكريمها.

واعتبر هذا الحفل بمثابة رفض للتطبيع مع الاحتلال وتحدي لملك البحرين الذي أقال الشيخة مي، الرافضة للتطبيع.

ولم يتمالك العديد من الموظفين بوزارة الثقافة البحرينية، دموعهم أثناء توديع الوزيرة المقالة.

وتبادلت مي آل الخليفة الأحضان مع عدد من الموظفات اللائي ظهرن يبكين لرحيلها، فيما علت تصفيقات الحضور.

وتوجهت وزيرة الثقافة المقالة بكلمة للحضور، شكرتهم فيها على مشاعرهم النبيلة وحفل التكريم، مشيدة بالفترة التي جمعتها بهم في العمل.

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، احتفت بوزيرة الثقافة البحرينية المقالة بسبب رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

ودشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر تويتر، خلال الأيام الماضية وسما بعنوان “شكرا مي”. احتل صدارة الوسوم الأكثر تداولا في البحرين ودول الخليج، عبروا من خلاله عن دعمهم لها ووقوفهم بجانبها.

كما أشاد النشطاء بتصرف مي آل خليفة، الذي وصفوفه بـ القوي والشجاع في عصر الانبطاح للكيان الصهيوني.

وكانت الشيخة مي كانت قد أعلنت خبر إقالتها بشكل غير مباشر، قبل أيام في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر.

وكتبت الشيخة مي في تغريدتها بتاريخ، 22 يوليو الجاري ما نصه:”من القلب ألف شكر لكل رسالة وصلتني، وحدها المحبة تحمينا وتقوّينا.”

ليتأكد بعدها خبر إقالتها من قبل ملك البحرين، بسبب رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا