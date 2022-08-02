بعدما أحرجت عاهل البحرين.. ماذا تفعل مي آل خليفة مع عم ملك الأردن؟

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وطن – تفاعل ناشطون بشكل لافت مع أحدث ظهور للشيخة مي آل خليفة، وزيرة الثقافة البحرينية السابقة التي أقالها ملك البحرين حمد بن عيسى، لرفضها التطبيع من خلال رفض مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة.

الشيخة مي آل خليفة مع الأمير الحسن بن طلال

وكانت الشيخة مي قد تسببت بحرج كبير لملك البحرين، بعد تداول وسائل التواصل والمواقع الإخبارية لقصتها على نطاق واسع، حيث حظيت بدعم كبير، وفي المقابل شن النشطاء هجوما عنيفا على حمد بن عيسى.

مع صاحب السمو الملكي الأمير

الحسن بن طلال، من سموه نتعلم

كيف نقرأ الأثر، لنفهم الحاضر

وننظر للمستقبل. pic.twitter.com/tT1klNp5BZ — ميّ بنت محمد (@Mai_AlKhalifa) August 2, 2022

ونشرت الشيخة مي آل خليفة، صورة حديثة لها أظهرت تواجدها مع الأمير الأردني الحسن بن طلال.

الصورة التي نشرتها الشيخة البحرينية عبر حسابها الرسمي بتويتر ورصدتها (وطن)، أظهرتها مع عم ملك الأردن الحالي عبدالله بن الحسين، وشقيق الملك الراحل الحسين بن طلال.

وعلقت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، على صورتها مع الأمير الأردني بقولها: “مع صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، من سموه نتعلم

كيف نقرأ الأثر، لنفهم الحاضر وننظر للمستقبل.”

فيما لم تذكر “آل خليفة” سبب لقائها بالأمير الأردني البارز، أو مكان تواجدها وما إذا كانت قابلته مصادفة أم هناك اجتماعا بينهما.

أزمة الشيخة مي آل خليفة تحرج ملك البحرين

وكان مقطع فيديو متداول أظهر جانبا من حفل توديع الشيخة مي، والذي حضره جميع موظفي الوزارة لتكريمها.

جانب من وداع الشيخة مي آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار السابقة التي أقيلت لأنها رفضت مصافحة السفير الإسرائيلي بالمنامة. وداع يليق بها وموقفها سيبقى محفوراً في الذاكرة. pic.twitter.com/U4HLiz0KCw — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) July 26, 2022

واعتبر هذا الحفل بمثابة رفض للتطبيع مع الاحتلال وتحدي لملك البحرين الذي أقال الشيخة مي، الرافضة للتطبيع.

ولم يتمالك العديد من الموظفين بوزارة الثقافة البحرينية، دموعهم أثناء توديع الوزيرة المقالة.

وتبادلت مي آل الخليفة الأحضان مع عدد من الموظفات اللائي ظهرن يبكين لرحيلها، فيما علت تصفيقات الحضور.

وتوجهت وزيرة الثقافة المقالة بكلمة للحضور، شكرتهم فيها على مشاعرهم النبيلة وحفل التكريم، مشيدة بالفترة التي جمعتها بهم في العمل.

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، احتفت بوزيرة الثقافة البحرينية المقالة بسبب رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

ودشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر تويتر، خلال الأيام الماضية وسما بعنوان “شكرا مي”. احتل صدارة الوسوم الأكثر تداولا في البحرين ودول الخليج، عبروا من خلاله عن دعمهم لها ووقوفهم بجانبها.

كما أشاد النشطاء بتصرف مي آل خليفة، الذي وصفوفه بـ القوي والشجاع في عصر الانبطاح للكيان الصهيوني.

وكانت الشيخة مي كانت قد أعلنت خبر إقالتها بشكل غير مباشر، قبل أيام في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر.

من القلب ألف شكر لكل رسالة وصلتني، وحدها المحبة تحمينا وتقوّينا — ميّ بنت محمد (@Mai_AlKhalifa) July 22, 2022

وكتبت الشيخة مي في تغريدتها بتاريخ، 22 يوليو الجاري ما نصه:”من القلب ألف شكر لكل رسالة وصلتني، وحدها المحبة تحمينا وتقوّينا.”

ليتأكد بعدها خبر إقالتها من قبل ملك البحرين، بسبب رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة.