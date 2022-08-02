أجمل 10 جزر في العالم عليك زيارتها (صور)

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وطن– اختيار الوجهة المفضلة نحو جزيرة لعطلتك القادمة يمكن أن يكون مهمة صعبة.

ولكن لا داعي للقلق، هنا ستجد قائمة بها أكثر الجزر جمالاً وسحراً على سطح كوكب الأرض، حسب موقع timeout.

جزيرة سانت بارتس (St Barts)



تعتبر هذه الجزيرة إحدى الجزر الرائعة والمميزة في منطقة الكاريبي.

فبالإضافة إلى تمتعها بتاريخ طويل. تشتهر هذه الجزيرة بنقاط القوة التي تجذب السياح، فضلا عن مناظر غروب الشمس الخلابة والهندسة المعمارية والمياه الزرقاء المتلألئة.

جزيرة بورا بورا (Bora Bora)



تقع جزيرة بورا بورا في جنوب المحيط الهادي في مقاطعة بولينيزيا الفرنسية.

تشتهر هذه الجزيرة، التي تتكون من بقايا براكين خامدة، بالفاكهة الاستوائية الطازجة وبغوص السكوبا وبالمنتجعات الفاخرة.

جزيرة كيب بريتون ( Cape Breton)

تقع جزيرة كيب بريتون في شرق مقاطعة نوفا سكوتيا بكندا، ويرى البعض أن هذه الأخيرة تشتهر خاصة بمسار كابوت، وهو طريق بطول 298 كيلومترًا يتميز بمناظر ساحلية سيحبها أي مسافر.



بالإضافة إلى ذلك، يوجد فيها أكبر تمثال لآلة الكمان، والذي يبلغ ارتفاعه نحو 60 قدم

جزيرة هفار (Hvar)



تقع جزيرة هفار بالقرب من الساحل الدلماسي في جنوب كرواتيا.



هذه الجزيرة مليئة بالمعالم التاريخية ووسائل الراحة الحديثة.

تستحق جزر براتش وكركا وبرفيتش وجميع الجزر الكرواتية الأخرى الاهتمام، لكن جزيرة هفار في الواقع تتفوق عليهم بكثير.



جزيرة أروبا (Aruba)

تقع جزيرة أروبا على بعد 29 كيلومترًا شمال فنزويلا. كما أنها إحدى الدول المكونة لمملكة هولندا والتي تضم ما يزيد قليلاً عن 100 ألف شخص.

تشتهر هذه الجزيرة برمالها البيضاء الرائعة وبالمناظر الخلابة ومهرجاناتها الفنية النابضة بالحياة والهندسة المعمارية الجذابة.

جزيرة إسكيا (Ischia)

تقع هذه الجزيرة في الجزء الشمالي من خليج نابولي.

هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها في هذه الجزيرة، منها زيارة شاطىء مارونتي.

جزيرة بالاوان ( Palawan )

غالبا ما يشار إلى بالاوان باعتبارها الجزيرة الأكثر روعة على هذا الكوكب.

ويمكن القول إنها أكثر الأماكن رومانسية في الفلبين.



جزيرة زنجبار (Zanzibar)



من مواقع الغوص الرائعة إلى الشواطئ الخلابة ذات الرمال البيضاء، تعتبر هذه الجزيرة المكان المثالي الذي يستحق السفر والسياحة فيه.



جزيرة كاواي (Kauai)

تعتبر جزيرة كاواي الجنة الاستوائية لقضاء عطلة مميزة.



تعرف كذلك هذه الجزيرة بإسمGarden Isle “ “.

علاوة على ذلك، تشتهر بغاباتها الاستوائية المطيرة ومنحدراتها وشواطئها الرائعة وجبالها الشهيرة

جزر المالديف (Maldives)



المالديف مجموعة من الجزر تقع في قارة آسيا، وتحديداً في المحيط الهندي.