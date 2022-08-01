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وجهتها دولة عربية.. أول سفينة حبوب تغادر ميناء أوديسا الأوكراني

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
watanserb.com
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وطن – غادرت أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني اليوم الاثنين، وذلك بموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في إسطنبول.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع التركية، أن سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان، وينتظر أن تصل إلى إسطنبول في الثاني من أغسطس،وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول.

وأعلنت الدفاع التركية في بيان، أن أول شحنة حبوب أوكرانية ستغادر ميناء أوديسا في أوكرانيا صباح اليوم.

وأضافت أن شحنات أخرى ستلي على طول الممرات (البحرية) لأن الإجراءات قد أنجزت.

وأشارت الوزارة التركية، إلى أن السفينة الأولى المحملة بالذرة والقادمة من ميناء أوديسا الأوكراني، تصل إسطنبول غداً الثلاثاء، بحسب وكالة “الأناضول“.

وستخضع لعملية تفتيش من قبل الأطراف المعنية، قبل مواصلة رحلتها نحو وجهتها الأخيرة في لبنان.

وفي 22 يوليو الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

والاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب، يهدف إلى التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي أدت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم.

وشوهدت الباخرة رازوني على رصيف مرفأ أوديسا الأوكراني صباح اليوم الاثنين، قبل أن تبحر لاحقا.

وبنيت سفنية رازوني العام 1996 ويبلغ طولها 186 مترا وعرضها 25 مترا وهي قادرة على حمل 30 ألف طن.

ودشن مركز التنسيق المشترك، المكلف الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية، عبر البحر الأسود يوم الأربعاء في إسطنبول، بموجب الاتفاق الموقّع، ويضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلا عن تركيا والأمم المتحدة.

ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب، ويتتبعها عبر الاتنترت والأقمار الاصطناعية ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.

المصدرالأناضول
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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