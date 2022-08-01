وجهتها دولة عربية.. أول سفينة حبوب تغادر ميناء أوديسا الأوكراني

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وطن – غادرت أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني اليوم الاثنين، وذلك بموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في إسطنبول.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع التركية، أن سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان، وينتظر أن تصل إلى إسطنبول في الثاني من أغسطس،وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول.

وأعلنت الدفاع التركية في بيان، أن أول شحنة حبوب أوكرانية ستغادر ميناء أوديسا في أوكرانيا صباح اليوم.

وزارة الدفاع التركية تعلن انطلاق أول سفينة تحمل الحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني منذ بدء الهجوم الروسي باتجاه لبنان وتصل إلى إسطنبول غداً الثلاثاء.. تفاصيل أكثر مع مراسل TRT عربي pic.twitter.com/vD7Ow9zmOm — TRT عربي (@TRTArabi) August 1, 2022

وأضافت أن شحنات أخرى ستلي على طول الممرات (البحرية) لأن الإجراءات قد أنجزت.

وأشارت الوزارة التركية، إلى أن السفينة الأولى المحملة بالذرة والقادمة من ميناء أوديسا الأوكراني، تصل إسطنبول غداً الثلاثاء، بحسب وكالة “الأناضول“.

عاجل | غوتيريش: أرحب بمغادرة أول سفينة من ميناء أوديسا وضمان نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية يعد ضرورة إنسانية — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) August 1, 2022

وستخضع لعملية تفتيش من قبل الأطراف المعنية، قبل مواصلة رحلتها نحو وجهتها الأخيرة في لبنان.

مغادرة أول سفينة تنقل الحبوب من #أوكرانيا إلى #لبنان بموجب اتفاق اسطنبول pic.twitter.com/Ap2j9Eb2Pc — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 1, 2022

وفي 22 يوليو الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

والاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب، يهدف إلى التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي أدت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم.

#أوكرانيا: أول سفينة حبوب غادرت ميناء أوديسا قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن سفينة تحمل حبوبا أوكرانية غادرت ميناء أوديسا اليوم الاثنين، وذلك في أول صفقة ضمن اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود#إرم_نيوز pic.twitter.com/WxY2uxVSbi — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 1, 2022

وشوهدت الباخرة رازوني على رصيف مرفأ أوديسا الأوكراني صباح اليوم الاثنين، قبل أن تبحر لاحقا.

وبنيت سفنية رازوني العام 1996 ويبلغ طولها 186 مترا وعرضها 25 مترا وهي قادرة على حمل 30 ألف طن.

ودشن مركز التنسيق المشترك، المكلف الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية، عبر البحر الأسود يوم الأربعاء في إسطنبول، بموجب الاتفاق الموقّع، ويضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلا عن تركيا والأمم المتحدة.

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرفأ في أوكرانيا للاطلاع على تحميل أول شحنة من الحبوب على سفينة بغرض تصديرها، في أعقاب اتفاق مع روسيا برعاية أممية وتركية#نتصدر_المشهد pic.twitter.com/pXNQbi4CWn — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) July 29, 2022

ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب، ويتتبعها عبر الاتنترت والأقمار الاصطناعية ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.