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هل أنت سعيد بحياتك؟ وهم بصري يكشف ذلك في ثوان!

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
هل أنت سعيد بحياتك؟ وهم بصري يحدد ذلك في ثوان watanserb.com
ماذا رأيت أولاََ في الصورة؟
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وطن– نشر موقع jagranjosh صورة تحمل وهما بصريا، ستختبر ما إذا كنت سعيدًا ومقتنعًا بحياتك أم لا، كما ستكشف لك عن السمات التي تجلب لك السعادة الداخلية.

الصورة التي اختارها الموقع تظهر شجرة جميلة وخلفها يوجد عشب أخضر وأشجار صفراء يمكن رؤيتها من بعيد.

ماذا رأيت أولاً هنا ؟

Optical Illusion Personality Test: Image tells if you are happy

يرى البعض أول شي شجرة أرجوانية، بينما يرى البعض الآخر وجه.

إذا رأيت الشجرة أولاََ، فهذا يعني:

أنت من بين الأشخاص الذين يشعرون بالرضا التام عن حياتهم وأنت في الحقيقة سعيد بحياتك.

كما أن الأشياء من حولك جيدة وأنت تحب كل ما يحدث معك حاليًا ولا تفرط في التفكير في المواقف وهو أمر جيد بالنسبة لك.

أنت بشكل عام تقبل الأشياء بمجرد دخولها في حياتك. ليس لديك طبيعة التذمر والشكوى.

بشكل عام، أنت راضٍ تمامًا عما لديك في الوقت الحالي.

إذا رأيت وجه أولاََ، فهذا يعني:

أنت تميل إلى الإفراط في التفكير ويمكن لهذه الأفكار بمرور الوقت أن تعرضك للمشاكل في حياتك. لذا عليك أن تأخذ الأمور ببساطة.

إن ترك الأشياء كما هي وترك القدر يأخذ مجراه سيكون مفيدًا لك وسيعمل لصالحك.

المصدرموقع jagranjoshـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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