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محكمة عسكرية في قطاع غزة تقضي بإعدام جبريل قرموط رميا بالرصاص

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إعدام جبريل قرموط watanserb.com
المحكمة العسكرية في غزة تصدر حكما بإعدام القاتل جبريل قرموط رميا بالرصاص
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وطن – أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في قطاع غزة حكما بالإعدام رمياً بالرصاص للمدان جبريل قرموط الذي قتل مواطن وطفلة من عائلة “دردونة” شمال قطاع غزة يوم 14يوليو/تموز الماضي.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد عقدت المحكمة، صباح اليوم الإثنين جلستها في القضية رقم (2022/80) للنطق بالحكم، وذلك بعد عقد عدة جلسات بشكل يومي منذ 20 يوليو/ تموز الماضي.

عسكري برتبة رقيب أول

وقضت المحكمة على المدان جبريل قرموط وهو عسكري برتبة رقيب أول، مواليد عام 1996م، من سكان بلدة جباليا شمال غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنصوص مواد الاتهام المسندة في لائحة الاتهام.

كما قضت المحكمة على المدان الثاني وهو محمد قرموط مواليد 1972م، من سكان بلدة جباليا، بالحبس مدة سنة مع احتساب مدة التوقيف.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية فقد قد أدانت المحكمة المتهم الأول بالتُّهم التالية:

  1.  القتل قصداً خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (124) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
  2.  محاولة القتل خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (70) من نفس القانون.
  3.  إيقاع أذى بليغ خلافاً لنص المادة (386) معطوفاً عليها المادة (388) من نفس القانون.
  4.  حمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.
  5.  حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لنص المادة (25/2) من قانون الأسلحة والذخائر رقم (2) لعام 1992م.
  6.  إقلاق الراحة العامة خلافاً لنص المادة (102/1) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.
  7.  إطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لنص المادة (380) من قانون العقوبات رقم (74).

التهم الموجهة للمتهم الثاني

كما أدانت المحكمة المتهم الثاني بتُهمتَي:

-الذم خلافاً لنص المادة (258) معطوفاً عليها المادة (404) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

– حمل أداة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م. وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر حضورياً، وبالإجماع، وخاضعاً للاستئناف بحق المدان الأول، وقابلاً للاستئناف بحق المدان الثاني.

تفاصيل الجريمة

وكان مواطن وابنته قد لقيا مصرعهما في جريمة اطلاق نار وقعت مساء الخميس 14 يوليو/تموز الماضي في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي حينها، ان مواطن يبلغ من العمر 43 عاماً، وطفلة 13 عاماً قتلا، وأصيب عدد آخر في اطلاق نار خلال شجار عائلي وقع شمال القطاع.

وفي وقت لاحق قال العقيد البطنيجي، أن الشرطة ألقت القبض على الجاني وهو جبريل قرموط 26 عاماً، وصادرت سلاح الجريمة، مشيراً الى أن الجاني قام بقتل والد زوجته وطفلة نتيجة خلاف عائلي بينهما.

المصدروطن - رصد فيسبوك
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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