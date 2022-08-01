الرئيسيةتقاريرما هو سر إلغاء "ابن سلمان" زيارته للجزائر في اللحظات الأخيرة وتوتر...
تقارير

ما هو سر إلغاء “ابن سلمان” زيارته للجزائر في اللحظات الأخيرة وتوتر لقائه مع “ماكرون” ؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
لقاء ابن سلمان وماكرون watanserb.com
لقاء ابن سلمان وماكرون
- Advertisement -

وطن- كشف مراسل صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية جورجس مالبرونوت تفاصيل صادمة عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرنسا ولقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون وما شهدها من توتر في اللحظات الأخيرة.

وقال “مالبرونوت” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” نقلا عن مصدرين مطلعين، إن زيارة “ابن سلمان” لفرنسا التي تمت قبل أيم لم تكن على مايرام.

وأوضحت المصادر بأن “ابن سلمان” تأخر أكثر من 30 دقيقة على العشاء مع “ماكرون”، وكان هناك توتر في اللحظة الأخيرة من جانب ابن سلمان.

وأكدت المصادر أن ولي العهد السعودي غادر فرنسا ليلاً، بعد ساعات قليلة، وألغى رحلته المخططة إلى الجزائر.

ونقل الصحفي الفرنسي عن أحد المصدرين قوله:” “تساءل بعض الوزراء السعوديين على العشاء مع نظرائهم الفرنسيين عما يفعلونه هناك”، ليؤكد مرة أخرى أن “ابن سلمان غادر فرنسا بعد ساعات قليلة خلال الليل، وقام بتأجيل رحلته المخططة إلى الجزائر.

وكات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استقبل مساء الخميس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على العشاء، خلال أول زيارة يقوم بها الأخير لأوروبا منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

خاشقجي يطارد محمد بن سلمان حيا وميتا.. تفعيل شكوى ضده في فرنسا ولا حصانة له

وبحسب وسائل إعلام فرنسية تشكل هذه الزيارة التي أثارت غضب المدافعين عن حقوق الإنسان، خطوة “لرد الاعتبار” للأمير السعودي، الذي كان منبوذا بسبب قضية خاشقجي.

ومن جهة أخرى جاءت هذه الزيارة في إطار الجهود الغربية الرامية إلى التقرب أكثر من أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في ظل الحرب الأوكرانية والمحادثات المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.
يشار إلى ان موقع “أفريكان إنتليجنس” كان قد كشف قبل أيام عن استعداد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإجراء زيارة رسمية إلى الجزائر؛ حيث كان يُتوقَّع أن يقابله الرئيس عبد المجيد تبون، الجمعة 29 يوليو/تموز 2022، في ختام جولته التي بدأها باليونان ثم فرنسا، بينما ستكون هذه الزيارة الأولى له إلى الجزائر منذ 2018.

خلاف سعودي – جزائري حول التطبيع

وقال الموقع أن القضية الفلسطينية كانت ستكون على جدول الأعمال، في ظل مواصلة المملكة السعودية تقديم تنازلات لإسرائيل -لا سيما مع فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية- لكنها لم تبدأ بعد في تطبيع العلاقات بشكل رسمي.
وبحسب الموقع تثير هذه التحركات استياء الجزائر التي اعتبرت تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب إهانة، كما نجح تبون في الجمع بين الرئيس الفلسطيني وزعيم حركة فتح محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بمناسبة الاحتفال باستقلال الجزائر في الخامس من يوليو/تموز الحالي.
عودة النظام السوري للجامعة العربية
على رأس القضايا التي كان من المتوقع أن يناقشها البلدان، مسألة إعادة دمج النظام السوري في جامعة الدول العربية؛ حيث السعودية والجزائر على خلاف حول هذه القضية.
ولا يزال السعوديون يعارضون ذلك بشدة في الوقت الحالي، في حين قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية، رمطان لعمامرة، خلال زيارة لدمشق في 25 يوليو/تموز، إن غياب سوريا عن جامعة الدول العربية “يضر بالمساعي العربية المشتركة”.

رفع قضية ضد “ابن سلمان” في فرنسا

يشار إلى انه خلال تواجد محمد بن سلمان في فرنسا أعلنت منظمتان غير حكوميتين ومحاميهما الفرنسي أنهما قدّمتا شكوى الخميس (28 تموز/يوليو 2022) في باريس ضد ولي العهد السعودي بتهمة التواطؤ في تعذيب الصحافي جمال خاشقجي وإخفائه القسري.

وقالت منظمتا “الديموقراطية الآن للعالم العربي” و”ترايل إنترناشونال” إن هذه الشكوى المؤلفة من 42 صفحة تؤكد أن محمد بن سلمان “متواطئ في تعذيب خاشقجي وإخفائه القسري في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018” وأنه “لا يتمتع بحصانة من الملاحقة لأنه كولي عهد، ليس رئيس دولة”.

وأثارت زيارة ولي العهد ضمن أول جولة له في أوروبا منذ مقتل خاشقجي، غضب المدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار على تويتر قبيل زيارة ولي العهد السعودي “تحسين صورة الأمير القاتل ستساق له الذرائع في فرنسا كما حدث في الولايات المتحدةبمقتضيات الواقعية السياسية. لنواجه الحقيقة!، المساومة لها الغلبة”.

جولة محمد بن سلمان الأوروبية.. بذخ شديد وطلبات غريبة وخوف من التسمم

المصدرلوفيغارو ،توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

قيس سعيد يصدر قرارا يخص دخول الجزائريين إلى تونس

الهدهد

لماذا حذفت الرئاسة الجزائرية حديث “تبون” عن التحالف المغربي-الإسرائيلي؟!

تقارير

خاشقجي يطارد محمد بن سلمان حيا وميتا.. تفعيل شكوى ضده في فرنسا ولا حصانة له

الهدهد

موقف شديد الإحراج.. رئيس بنين ينفض كتفه بسبب لمسة ماكرون (فيديو)

الهدهد

جولة محمد بن سلمان الأوروبية.. بذخ شديد وطلبات غريبة وخوف من التسمم

الهدهد

ما دلالة افتتاح الجزائر لـ”غار جبيلات” بالتزامن مع موعد عيد العرش في المغرب؟

الهدهد

بالفيديو.. محتجون يغلقون السفارة السعودية في باريس ويحرقون صور “ابن سلمان” ويدوسونها بالأقدام

تقارير

إيكونوميست تكشف عن عُقد “ابن سلمان” النفسية وواقعة ضربه لزوجته ونعته بـ”ابن البدوية”

رياضة

سبب وفاة أيمن شاشو لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري عن عمر 15 عاما؟!

الهدهد

فرنسا تقرر طرد إمام مغربي بسبب اليهود.. ما القصة؟

الهدهد

رد جديد.. الجزائر تفسخ عقدا مع إسبانيا وتستأجر قاذفات روسية لمكافحة الحرائق

الهدهد

لماذا يجذب المغرب الفرنسيين كثيرا؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

بعد سماحها لإسرائيليين.. مصر تمنع مطربة فلسطينية من دخول أراضيها لإحياء حفل في الأوبرا

قتل أيمن الظواهري.. ماذا قال أوباما عن استهداف زعيم القاعدة في غارة أمريكية؟

بيتسو موسيماني قريب من الوداد وشرط وحيد قد يعرقل المفاوضات

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. ارتفاع طفيف

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. تغير صادم في سعر اليورو والإسترليني

صور من عملية اغتيال أيمن الظواهري وتدمير منزله بأفغانستان (شاهد)

آخر ظهور لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة قبل مقتله (شاهد)

تفاصيل مقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية بأفغانستان بعد 11 عاما من اغتيال بن لادن

سيول وفيضانات.. تحذير لعُمان وقطر والإمارات من طقس اليومين المقبلين تحديدا

استئصال “كُلية” أردنية بالخطأ.. شقيق ضحية مستشفى الزرقاء يكشف ما حدث (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا