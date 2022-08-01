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الهدهد

فيديو صادم لمحافظ سقطرى الجديد الموالي للإمارات يشعل مواقع التواصل

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
رأفت علي الثقلي watanserb.com
تعيين رأفت علي الثقلي محافظاً لمحافظة أرخبيل سقطرى
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وطن – في واقعة جديدة تؤكد على نفوذ الإمارات في اليمن ومحاولاتها بكل الطرق فرض سيطرتها الكاملة على أرخبيل سقطرى، أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي قرارا بتعيين رأفت علي الثقلي القيادي في المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات محافظاً لمحافظة أرخبيل سقطرى، خلفاً للمحافظ السابق رمزي محروس.

وبحسب الوكالة الرسمية اليمنية “سبأ” فقد قضت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 2022م بتعيين رأفت علي إبراهيم الثقلي محافظا لمحافظة أرخبيل سقطرى”.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية”.

ويعد الثقلي قائد الانقلاب على الحكومة الشرعية في الأرخبيل، وقائد مهمة إدارة الميلشيات لصالح دولة الإمارات في الأرخبيل.

ومع صدور قرار الرئاسي اليمني بتعيينه محافظا للأرخبيل، اعتبر كثيرون بأن القرار يمثل كارثة بكل المقاييس، موضحين بأن “الثقلي” يلعب في جميع الاتجاهات مع الحوثيين والمجلس الانتقالي.

وفي هذا السياق، تداول ناشطون عبر “تويتر” مقطع فيديو له في لقاء سابق مع تلفزيون “المسيرة” التابع للحوثيين وهو يقوم بأداء الصرخة الحوثية الشهيرة.

رأفت علي إبراهيم الثقلي يؤدي الصرخة الحوثية

وخلال اللقاء حذر بداية من محاولات السيطرة على جزيرة سقطرى، باعتبارها يمنية وهويتها إسلامية، داعيا الحكومة اليمنية إلى الحفاظ عليها.

واختتم حديثه بترديد الصرخة الحوثية الشهيرة: “الموت لأمريكا..الموت لإسرائيل..اللعنة على اليهود”.

ومنذ يونيو /حزيران 2020، تسيطر مليشيا المجلس الانتقالي على أرخبيل سقطرى، بعد مواجهات ضد القوات الحكومية، بدعم وتمويل من دولة الإمارات وتواطؤ سعودي.

وفي سياق آخر، أطاح رئيس المجلس الرئاسي اليمني، مساء الأحد، بمحافظ محافظة حضرموت، شرق البلاد، اللواء فرج البحسني، بعد خلافات عاصفة معه، على خلفية قرارات أصدرها تتجاوز صلاحياته.

تعيين مبخوت بن ماضي محافظا لحضرموت

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية”سبأ” أن قرارا جمهوريا رقم (18) لسنة 2022، قضى بتعيين مبخوت بن ماضي، محافظا لحضرموت، وهو برلماني عن حزب المؤتمر الشعبي العام.

تعيين مبخوت بن ماضي محافظا لحضرموت

وكانت حضرموت، في الأيام الماضية مسرحا لتوتر واحتقان بعد قرارات مثيرة أصدرها “البحسني” ـ المحافظ المقال ـ بإيقاف مسؤولين بينهم وكيل المحافظة في الوادي والصحراء، متجاوزا صلاحياته الممنوحة له وفق الدستور.

ولاقت قرارات البحسني –الذي تتأرجح مواقفه إرضاء لدولة الإمارات في معظمها وأحيانا للسعودية والذي ما زال يحتفظ بمنصبين هما قائد المنطقة العسكرية الثانية وعضو المجلس الرئاسي– رفضا محليا من أكبر تكتل سياسي واجتماعي وقبلي في وادي حضرموت.

وأعلنت مرجعية قبائل حضرموت رفضها لقرار البحسني، الذي قضى بإيقاف وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري.

المصدرالوكالة الرسمية اليمنية + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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