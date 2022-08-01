فيديو صادم لمحافظ سقطرى الجديد الموالي للإمارات يشعل مواقع التواصل

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وطن – في واقعة جديدة تؤكد على نفوذ الإمارات في اليمن ومحاولاتها بكل الطرق فرض سيطرتها الكاملة على أرخبيل سقطرى، أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي قرارا بتعيين رأفت علي الثقلي القيادي في المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات محافظاً لمحافظة أرخبيل سقطرى، خلفاً للمحافظ السابق رمزي محروس.

وبحسب الوكالة الرسمية اليمنية “سبأ” فقد قضت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 2022م بتعيين رأفت علي إبراهيم الثقلي محافظا لمحافظة أرخبيل سقطرى”.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية”.

ويعد الثقلي قائد الانقلاب على الحكومة الشرعية في الأرخبيل، وقائد مهمة إدارة الميلشيات لصالح دولة الإمارات في الأرخبيل.

ومع صدور قرار الرئاسي اليمني بتعيينه محافظا للأرخبيل، اعتبر كثيرون بأن القرار يمثل كارثة بكل المقاييس، موضحين بأن “الثقلي” يلعب في جميع الاتجاهات مع الحوثيين والمجلس الانتقالي.

وفي هذا السياق، تداول ناشطون عبر “تويتر” مقطع فيديو له في لقاء سابق مع تلفزيون “المسيرة” التابع للحوثيين وهو يقوم بأداء الصرخة الحوثية الشهيرة.

رأفت علي إبراهيم الثقلي يؤدي الصرخة الحوثية

وخلال اللقاء حذر بداية من محاولات السيطرة على جزيرة سقطرى، باعتبارها يمنية وهويتها إسلامية، داعيا الحكومة اليمنية إلى الحفاظ عليها.

واختتم حديثه بترديد الصرخة الحوثية الشهيرة: “الموت لأمريكا..الموت لإسرائيل..اللعنة على اليهود”.

قرار تعيين رأفت الثقلي محافظا لسقطرى كارثة بكل المقاييس

الرجل يلعب في الاتجاهات مع الحوثي والانتقالي

حفظ الله سقطرى#سقطرى_يمنية pic.twitter.com/HXawMunekN — Hasan İsmail-حسن إسماعيل (@HasanAlkadasi2) July 31, 2022

ومنذ يونيو /حزيران 2020، تسيطر مليشيا المجلس الانتقالي على أرخبيل سقطرى، بعد مواجهات ضد القوات الحكومية، بدعم وتمويل من دولة الإمارات وتواطؤ سعودي.

وفي سياق آخر، أطاح رئيس المجلس الرئاسي اليمني، مساء الأحد، بمحافظ محافظة حضرموت، شرق البلاد، اللواء فرج البحسني، بعد خلافات عاصفة معه، على خلفية قرارات أصدرها تتجاوز صلاحياته.

تعيين مبخوت بن ماضي محافظا لحضرموت

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية”سبأ” أن قرارا جمهوريا رقم (18) لسنة 2022، قضى بتعيين مبخوت بن ماضي، محافظا لحضرموت، وهو برلماني عن حزب المؤتمر الشعبي العام.

وكانت حضرموت، في الأيام الماضية مسرحا لتوتر واحتقان بعد قرارات مثيرة أصدرها “البحسني” ـ المحافظ المقال ـ بإيقاف مسؤولين بينهم وكيل المحافظة في الوادي والصحراء، متجاوزا صلاحياته الممنوحة له وفق الدستور.

ولاقت قرارات البحسني –الذي تتأرجح مواقفه إرضاء لدولة الإمارات في معظمها وأحيانا للسعودية والذي ما زال يحتفظ بمنصبين هما قائد المنطقة العسكرية الثانية وعضو المجلس الرئاسي– رفضا محليا من أكبر تكتل سياسي واجتماعي وقبلي في وادي حضرموت.

وأعلنت مرجعية قبائل حضرموت رفضها لقرار البحسني، الذي قضى بإيقاف وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري.

تعيين رأفت علي إبراهيم الثقلي محافظا لمحافظة أرخبيل سقطرى.

الثقلي احد رجال الامارات في الارخبيل. المجلس الرئاسي يوقع القرارات التي تقدم له من خلال ضباط الارتباط السعوديين والاماراتيين وليس له اي قرار مستقل. — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) July 31, 2022

محافظ سقطرى الجديد "رأفت الثقلي" رئيس المجلس الانتقالي في سقطرى يردد صرخة الحوثيين خلال لقاء سابق مع تلفزيون المسيرة.. يعني حوثي انتقالي #خاربه_خاربه😅

pic.twitter.com/dJiR97mdV0 — بندر البكاري Bandar Albokari (@Al_bokari1) July 31, 2022

التحالف يعين رأفت الثقلي المجنس إماراتياً محافظ لسقطرى . pic.twitter.com/tHGxlg22RR — عادل الحسني (@Adelalhasanii) July 31, 2022