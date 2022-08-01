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أول تعليق رسمي سعودي على أنباء مصرع مواطنين في تحطم طائرة جورجيا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
تحطم مروحية جورجيا watanserb.com
تحطم مروحية في جورجيا
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وطن – كشفت السفارة السعودية في تبليسي، حقيقة الأنباء المتداولة حول وقوع وفيات لمواطنين سعوديين خلال حادث سقوط إحدى الطائرات في جورجيا.

وقال عامر سالم، القائم بالأعمال في السفارة السعودية في جورجيا، في تصريحات لصحيفة “سبق”، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع وفيات لمواطنين سعوديين خلال حادث سقوط إحدى الطائرات في جورجيا غير صحيح.

وأضاف أن المقطع المتداول بالفعل لسقوط طائرة مروحية (قبل نحو 3 أيام) في منطقة جبلية في جورجيا، تبعد عن العاصمة 150 كيلومترا.

وأشار إلى أن هذه الطائرة جاءت لإنقاذ شخصين عالقين بعد سقوطهما من براشوت (مظلة)، فيما تعرضت الطائرة لحادث في الوادي، وتوفي جميع من في داخلها، وهم 8 أشخاص.

ولفت إلى أن الشخصين العالقين أحدهما من جنسية جورجية، والآخر أجنبي، ليس من الجنسية السعودية، وتوفي أحدهما، فيما أصيب الآخر.

وتحطمت طائرة هليكوبتر إثر اصطدامها بجانب جبل في جورجيا وتنفجر، بينما تحاول عبثًا الوصول إلى طيارين مظليين تقطعت بهم السبل.

وفور وقوع الحادثة، ترددت الكثير من الأنباء عن أن سعوديين كانا من بين ضحايا الطائرة المنكوبة، قبل أن تنفي السلطات هذه المعلومات.

وكان فريق الطوارئ يحاول مساعدة شخصين محاصرين على منحدر عندما تحطمت في Gudauri ، وهو منتجع تزلج شهير أصبح بقعة ساخنة للطيران الشراعي والطيران المظلي في الصيف، وكان المسعفون وعمال الانقاذ على متن الطائرة.

وقالت تقارير إن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة، هم طياران، وثلاثة من عمال الإنقاذ، وقت وقوع الحادث، في حين ذكرت وزارة الشؤون الداخلية، أن “طائرة هليكوبتر تابعة لوزارة الداخلية كانت تساعد في إنقاذ الطيران الشراعي في جودوري فقدت السيطرة وسقطت”.

تحطم طائرات الهليكوبتر في جورجيا

يشار إلى أن تحطم طائرات الهليكوبتر أمر شائع في جورجيا، حيث تحذر وزارة الخارجية البريطانية المسافرين من معايير السلامة في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في قسم نصائح السفر: “كن على علم بأنه في بعض الحالات، قد لا يتم الالتزام بمعايير السلامة بشكل كاف”.

وسبق أن أصيب العديد من الأشخاص عندما تعطل مصعد التزلج في جودوري في مارس 2018.

كما تحطمت طائرة هليكوبتر سياحية بالقرب من ستيبانتسميندا (كازبيجي) في ربيع عام 2019″.

ولقي ثلاثة أشخاص آخرين مصرعهم في عام 2019 بعد تحطم مروحية تابعة لفندق منتجع للتزلج في نفس المنطقة من جورجيا.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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