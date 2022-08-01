أول تعليق رسمي سعودي على أنباء مصرع مواطنين في تحطم طائرة جورجيا

- Advertisement -

وطن – كشفت السفارة السعودية في تبليسي، حقيقة الأنباء المتداولة حول وقوع وفيات لمواطنين سعوديين خلال حادث سقوط إحدى الطائرات في جورجيا.

وقال عامر سالم، القائم بالأعمال في السفارة السعودية في جورجيا، في تصريحات لصحيفة “سبق”، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع وفيات لمواطنين سعوديين خلال حادث سقوط إحدى الطائرات في جورجيا غير صحيح.

وفاة

مجموعة من السواح اليوم في #جورجيا 🇬🇪 أثر تحطم طائرة 🚁 هيلكوبتر علقت بين الأشجار وأدي لسقوطها. pic.twitter.com/s17Y0ZA1bB — ناصر فياض الودعاني (@nasser9395) August 1, 2022

وأضاف أن المقطع المتداول بالفعل لسقوط طائرة مروحية (قبل نحو 3 أيام) في منطقة جبلية في جورجيا، تبعد عن العاصمة 150 كيلومترا.

وأشار إلى أن هذه الطائرة جاءت لإنقاذ شخصين عالقين بعد سقوطهما من براشوت (مظلة)، فيما تعرضت الطائرة لحادث في الوادي، وتوفي جميع من في داخلها، وهم 8 أشخاص.

ولفت إلى أن الشخصين العالقين أحدهما من جنسية جورجية، والآخر أجنبي، ليس من الجنسية السعودية، وتوفي أحدهما، فيما أصيب الآخر.

وتحطمت طائرة هليكوبتر إثر اصطدامها بجانب جبل في جورجيا وتنفجر، بينما تحاول عبثًا الوصول إلى طيارين مظليين تقطعت بهم السبل.

وفاة مجموعة من السواح اليوم في جورجيا 🇬🇪 بينهم سعوديين 🇸🇦 أثر تحطم طائرة 🚁 هيلكوبتر علقت بين الأشجار وأدي لسقوطها.

*بعض الأنشطة خطرة والبعض يتهور للأسف*

الله يرحم الجميع 🙌 pic.twitter.com/b1mTnJLbgx — Mohammed Al Zahrani (@LordOfZahran) August 1, 2022

وفور وقوع الحادثة، ترددت الكثير من الأنباء عن أن سعوديين كانا من بين ضحايا الطائرة المنكوبة، قبل أن تنفي السلطات هذه المعلومات.

وكان فريق الطوارئ يحاول مساعدة شخصين محاصرين على منحدر عندما تحطمت في Gudauri ، وهو منتجع تزلج شهير أصبح بقعة ساخنة للطيران الشراعي والطيران المظلي في الصيف، وكان المسعفون وعمال الانقاذ على متن الطائرة.

وقالت تقارير إن خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة، هم طياران، وثلاثة من عمال الإنقاذ، وقت وقوع الحادث، في حين ذكرت وزارة الشؤون الداخلية، أن “طائرة هليكوبتر تابعة لوزارة الداخلية كانت تساعد في إنقاذ الطيران الشراعي في جودوري فقدت السيطرة وسقطت”.

وفاةمجموعة من السواح اليوم في جورجيا

بينهم سعوديين

أثر تحطم طائرة هيلكوبتر علقت بين الأشجار على سفح وادي ادي لسقوطها والمتوفين سعوديين سقطت بهم المظلة وسلمو تعلقو بالشجر ، وجاءت المروحية تنقذهم وانفجرت ..سبحان الله

الله يرحمهم جميعًا pic.twitter.com/XYxUA8MgwW — Mohammed Alsalamh (@Mohamme18345938) August 1, 2022

تحطم طائرات الهليكوبتر في جورجيا

يشار إلى أن تحطم طائرات الهليكوبتر أمر شائع في جورجيا، حيث تحذر وزارة الخارجية البريطانية المسافرين من معايير السلامة في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في قسم نصائح السفر: “كن على علم بأنه في بعض الحالات، قد لا يتم الالتزام بمعايير السلامة بشكل كاف”.

وسبق أن أصيب العديد من الأشخاص عندما تعطل مصعد التزلج في جودوري في مارس 2018.

كما تحطمت طائرة هليكوبتر سياحية بالقرب من ستيبانتسميندا (كازبيجي) في ربيع عام 2019″.

ولقي ثلاثة أشخاص آخرين مصرعهم في عام 2019 بعد تحطم مروحية تابعة لفندق منتجع للتزلج في نفس المنطقة من جورجيا.