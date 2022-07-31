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رياضة

نيمار يصدم باريس سان جيرمان بقراره!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مستقبل نيمار الغامض مع باريس سان جيرمان watanserb.com
نيمار يرغب في البقاء مع باريس سان جيرمان والنادي يفكر في رحيله
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وطن- فاجأ البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد حسم قراره بشكل نهائي بعد رغبة النادي الباريسي في التخلص منه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن نيمار اختار البقاء مع صفوف باريس سان جيرمان، من أجل الحصول على فرصة آخرى لإثبات نفسه من جديد مع المدرب الفرنسي الجديد كريستوف غالتيير، إلا أن النادي ما زال يفكر في الاستغناء عن خدماته هذا الصيف.

نيمار يرغب في البقاء مع باريس سان جيرمان

وبينت الصحيفة، بأن المدير الرياضي البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، كانت خطة مشروعه الرياضي يتمثل في ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على حساب نيمار.

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كما وأردفت، ” انتقال ليفاندوفسكي إلى نادي برشلونة مع ارتفاع الراتب الذي يتقاضاه نيمار من النادي الباريسي. ساعد ذلك في بقاء الأخير ضمن خطته”.

تركيز نيمار

وأشارت الصحيفة الفرنسية، ” نيمار وسط الأحاديث والأقاويل الكثيرة التي ما تزال تحيط بمستقبله مع النادي الباريسي هذا الصيف، بدأ في حالة تركيز شديد خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد القادم وكأس العالم، إلى جانب تغيير سلوكه”.

كما ولفتت، ” اللاعب شارك في الجولة الآسيوية مع الفريق البايسي في خوض المباريات الودية للأندية، وفقد كذلك جزء من وزنه. بالإضافة إلى تقديم المستوى الجديد داخل الملعب”.

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وختمت، ” الأشخاص المقربون لنيمار، يشعرون بأن اللاعب لم يعد أحد العناصر المهمة في المشروع الرياضي الباريسي الجديد، كما أنهم يدرسون العديد من الخيارات الحالية مثل ذهابه إلى مانشستر يونايتد كخيار عن رحيل كريستيانو رونالدو. أو مانشستر سيتي أو تشيلسي”.

كأس السوبر الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان للمواجهة القوية، الأحد، أمام نظيره نانت. الذي انضم إليه المصري مصطفى محمد قادماً من صفوف غلطة سراي التركي، للصراع على لقب كأس الأبطال الفرنسي.

كما ويعد نادي باريس سان جيرمان الأكثر ناجحاً وتتويجاً بهذه البطولة المحلية، حيث بلغ ما حصده النادي طوال مسيرته 10 ألقاب حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، بأن انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم 2022-2023، سيكون في ال6 من شهر أغسطس/ آب القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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