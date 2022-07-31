نيمار يصدم باريس سان جيرمان بقراره!

- Advertisement -

وطن- فاجأ البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد حسم قراره بشكل نهائي بعد رغبة النادي الباريسي في التخلص منه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن نيمار اختار البقاء مع صفوف باريس سان جيرمان، من أجل الحصول على فرصة آخرى لإثبات نفسه من جديد مع المدرب الفرنسي الجديد كريستوف غالتيير، إلا أن النادي ما زال يفكر في الاستغناء عن خدماته هذا الصيف.

نيمار يرغب في البقاء مع باريس سان جيرمان

وبينت الصحيفة، بأن المدير الرياضي البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، كانت خطة مشروعه الرياضي يتمثل في ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على حساب نيمار.

اقرأ أيضاً:

كما وأردفت، ” انتقال ليفاندوفسكي إلى نادي برشلونة مع ارتفاع الراتب الذي يتقاضاه نيمار من النادي الباريسي. ساعد ذلك في بقاء الأخير ضمن خطته”.

تركيز نيمار

وأشارت الصحيفة الفرنسية، ” نيمار وسط الأحاديث والأقاويل الكثيرة التي ما تزال تحيط بمستقبله مع النادي الباريسي هذا الصيف، بدأ في حالة تركيز شديد خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد القادم وكأس العالم، إلى جانب تغيير سلوكه”.

🔛 الاستعدادات جارية على قدم وساق #TDC2022 🔴🔵 pic.twitter.com/N7yDPcSrU0 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 30, 2022

كما ولفتت، ” اللاعب شارك في الجولة الآسيوية مع الفريق البايسي في خوض المباريات الودية للأندية، وفقد كذلك جزء من وزنه. بالإضافة إلى تقديم المستوى الجديد داخل الملعب”.

اقرأ أيضاً:

وختمت، ” الأشخاص المقربون لنيمار، يشعرون بأن اللاعب لم يعد أحد العناصر المهمة في المشروع الرياضي الباريسي الجديد، كما أنهم يدرسون العديد من الخيارات الحالية مثل ذهابه إلى مانشستر يونايتد كخيار عن رحيل كريستيانو رونالدو. أو مانشستر سيتي أو تشيلسي”.

كأس السوبر الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان للمواجهة القوية، الأحد، أمام نظيره نانت. الذي انضم إليه المصري مصطفى محمد قادماً من صفوف غلطة سراي التركي، للصراع على لقب كأس الأبطال الفرنسي.

📹 آخر حصة تدريبية قبيل خوض نهائي #TDC2022 ! 🔴🔵

pic.twitter.com/l7ZG3ndRUd — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 30, 2022

كما ويعد نادي باريس سان جيرمان الأكثر ناجحاً وتتويجاً بهذه البطولة المحلية، حيث بلغ ما حصده النادي طوال مسيرته 10 ألقاب حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، بأن انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم 2022-2023، سيكون في ال6 من شهر أغسطس/ آب القادم.

قد يهمك أيضاً: