ما حقيقة تحالف رغد صدام حسين مع مقتدى الصدر؟

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وطن- نفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، ما نسب إليها من تصريحات عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وما أشيع عن دعمها له مؤخرا.

هل دعمت رغد صدام حسين مقتدى الصدر؟

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت منشورين لابنة الرئيس الراحل وهي تحيي في الأول منهما ما أسمته “الجمهور العراقي العربي الأصيل”، المتمثل بالتيار الصدري للحيلولة من انتخاب مرشح الإطار الإيراني.

كلام نسب لي وغير صحيح.. pic.twitter.com/NAbymMibqS — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 31, 2022

وبحسب المنشور المنسوب فإن “رغد” قالت للعراقيين استمروا على نهج المرجع الصدر الذي كان صديقاً لوالدها الشهيد صدام. واليوم ابنه على خطاه رافضاً الوصاية الإيرانية والتبعية.

وعلقت الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فوق صورة للمنشور على حسابها في “تويتر” قائلة: كلام نسب لي وغير صحيح.”واضعة إشارة إكس عليه لتنفي صحة هذه التصريحات شكلا وموضوعا.

وكان مستخدمو مواقع التواصل قد تداولوا منذ أيام أيضاً صورة لمقتدى الصدر ورغد صدام مرفوقة بالنص الآتي: “شكرا لك أثلجت قلوبنا وسنكون سندا لك دائما حتى اخذ الثأر”. في إشارة إلى حراك أنصار الصدر واقتحامهم للبرلمان العراقي قبل أيام.

مما دفع رغد التي لا تخفي طموحاتها السياسية إلى نفي التصريح المنسوب إليها من خلال نشر لقطة شاشة للخبر معلقة عليه “غير صحيح”، وذلك عبر تغريدة لها بتاريخ 29 تموز 2022.

غير صحيح .. pic.twitter.com/uFkXLFTDSX — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 29, 2022

شعبية رغد صدام

وتحظى رغد بشعبية كبيرة في العالم العربي، استلهمتها من والدها الذي أكسبه تاريخ وطريقة تنفيذ حكم الإعدام فيه عام 2006، مزيداً من المتعاطفين والمؤيدين المناهضين للغزو الأمريكي للعراق والنفوذ الإيراني فيه.

جدل على مواقع التواصل

وتسببت التغريدتان المنسوبتان لها بجداول واسع بين العراقيين من مؤيدي الأحزاب المتناحرة ، وخاطب “أحمد سامي ابنة الرئيس الشهيد: “رحم الله أباك كان رمزاً للشجاعة وحب للوطن وأهله”.

واستدرك:”لا يهمك صوت القرود التي ترمي الكلام فهم بالحسين رضي الله عنه غدرو كيف بغيره “.

رحم الله اباكِ كان رمز للشجاعة و حب للوطن واهله ..ولا يهمك صوت القرود التي ترمي الكلام فهم بالحسين رضي الله عنه غدرو كيف بغيره . pic.twitter.com/nHQLMC1nYp — Ahmad sami (@samia4428) July 31, 2022

أما “غسان العملة” فعلق : “نعلم أن هذا الكلام غير صحيح فأنتي بنت الشهيد القائد صدام حسين”

وأضاف: “كان العراق وجيشه مع قضايا الأُمة العربية، كان السند والعون لهم لحد ما غدروا بيه أخوة يوسف وما زالوا يدعمون من يُدمِر الوطن العربي الكبير اتقوا الله الأيام دواره سوف يمر عليكم أيام سوداء”.

نعلم ان هذا الكلام غير صحيح فأنتي بنت الشهيد القائد صدام حسين كان العراق وجيشه مع قضايا الأُمة العربية كان السند والعون لهم لحد ما غدروا بيه أخوة يوسف وما زالو يدعمون من يُدمِر الوطن العربي الكبير اتقوا الله الأيام دواره سوف يمر عليكم ايام سوداء — غسان العمله (@hEPBq7pQtclvF0T) July 31, 2022

وبدوره سلم “ابراهيم أبو شمالة” بحقيقة المنشور ونسبته لرغد صدام حسين وخاطبها قائلاً، أن مقتدى الصدر هو الذي خطط لقتل المهيب صدام حسين. ونجح بإطاحته من الحكم.

وأضاف أبو شمالة: يجب أن تطالبي المجتمع الدولي بمحاكمة الصدر لأنه “سبب دمار العراق وسبب دخول تنظيم الدولة وسبب الاحتلال وسبب شنق الرئيس” واستدرك أن “الصدر لعب اللعبة كما يريد وأكثر وفاز”.

مقتدى الصدر هو الذي لعب العبة وخطط لقتل المهيب صدام حسين. ونجح باطاحة الحكم المفترض انتي ك @RghadSaddam وطالبي المجتمع الدولي بمحاكمة الصدر اصلا الصدر سبب دمار العراق وسبب دخول داعش وسبب الاحتلال وسبب شنق الرئيس يعني من الاخر لعب العبة زي ما يريد وأكثر وفاز — Ibrahim Abu shamala (@IbrahimAbusham8) July 29, 2022

ومن جانبه عبر “ياسر محمد” عن اعتقاده بأن بنت مهيب الركن-لقب صدام- لاتقول هذا الكلام ولا تقف مع احد اذرع إيران الإرهابية مقتدي الصدر الإرهابي العميل”.

بينما تساءل “خليفة الريحان”: “تخيلوا لو يسويها مقتدى الصدر ويتحالف مع السيدة رغد صدام حسين نكايةً في الإطار كيف سيكون مصير العملية السياسية في العراق ؟ واستدرك: “أنا تخيلت وجاني صداع”.

اقتحام المنطقة الخضراء

ويعاني العراق من مأزق سياسي منذ فشل أنصار الصدر في تشكيل حكومة، رغم الانتصار في الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد حملة انتخابية تعهدوا خلالها بمحاربة الفساد والحد من النفوذ الإيراني داخل العراق.

وكان أنصار الصدر قد اقتحموا منذ أيام مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، واجتازوا كل حواجز الأمن، قبل أن يرددوا هتافات مناهضة لإيران داخل المبنى.

خيبة أمل من الواقع

وبعد سنوات من إخفاق الحكومات المتتالية في العراق منذ عام 2003، على إرساء أي مظاهر للاستقرار في بلد غني ومتنوع الموارد، يعبر كثير من العراقيين عن خيبتهم من ذلك الواقع باستذكار حكم الرئيس صدام حسين، لكنهم يجابهون أيضاً بانتقادات مواطنين آخرين.