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رياضة

كأس العرب للشباب: السعودية ومصر والجزائر وفلسطين إلى النصف النهائي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
السعودية ومصر والجزائر وفلسطين يتأهلون إلى نصف نهائي كأس العرب للشباب watanserb.com
السعودية ومصر والجزائر وفلسطين يتأهلون إلى نصف نهائي كأس العرب للشباب
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وطن – نجح رباعي المنتخبات العربية السعودية ومصر والجزائر وفلسطين، الأحد، من التأهل إلى الدور النصف النهائي لكأس العرب للشباب لعام 2022، على حساب اليمن والمغرب وتونس والأردن.

مباراة السعودية واليمن

وتمكن المنتخب السعودي (الخصر أو النسور) من العبور إلى النصف النهائي من كأس العرب للشباب تحت سن ال20 عاماً، بعد فوزه على اليمن بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، كما وجاء ذلك بعد انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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مباراة فلسطين والأردن

كما وعبر المنتخب الفلسطيني (الفدائي) إلى النصف النهائي على حساب نظيره الأردني (النشامى)، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

كما ونال اللاعب الفلسطيني محمد صندوقة، قائد المنتخب الفدائي جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام النشامى الأردني.

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مباراة الجزائر وتونس

وأقصى منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، نظيره تونس ( نسور قرطاج)، من دور الربع النهائي لبطولة كأس العرب للشباب المقامة في المملكة العربية السعودية، بهدف نظيف دون مقابل.

مباراة مصر والمغرب

كما وحسم منتخب مصر ( الفراعنة) التأهل إلى دور النصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب 2022، على حساب منافسه المغربي ( أسود الأطلس)، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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كما وشهدت مواجهات الربع النهائية في الأدوار الاقصائية الإثارة والقوة، بين المنتخبات العربية المتأهلة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، انتهاء بالحسم من خلال ركلات الترجيح.

مواجهات نصف نهائي كأس العرب للشباب 2022

وسيواجه الفدائي الفلسطيني نظيره السعودي حامل اللقب، الأربعاء، في مواجهة صعبة ومثيرة في دور النصف النهائي من البطولة العربية للشباب.

كما وسيلتقي منتخب الجزائر أمام منافسه مصر في قمة عربية أفريقية. بين كلا المنتخبين، لحسم المتأهل منهما إلى نهائي بطولة كأس العرب للشباب لعام 2022.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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