كأس العرب للشباب: السعودية ومصر والجزائر وفلسطين إلى النصف النهائي (فيديو)

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وطن – نجح رباعي المنتخبات العربية السعودية ومصر والجزائر وفلسطين، الأحد، من التأهل إلى الدور النصف النهائي لكأس العرب للشباب لعام 2022، على حساب اليمن والمغرب وتونس والأردن.

مباراة السعودية واليمن

وتمكن المنتخب السعودي (الخصر أو النسور) من العبور إلى النصف النهائي من كأس العرب للشباب تحت سن ال20 عاماً، بعد فوزه على اليمن بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، كما وجاء ذلك بعد انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

#كأس_العرب_للشباب | 🎥هكذا كانت مباراة اليوم الثانية – دور ربع النهائي – الجماهيرية المثيرة #السعودية: 0#اليمن : 0 * نتيجة ركلات الترجيح

(3 للسعودية 1 لليمن). pic.twitter.com/8HUNv7cukX — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 31, 2022

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مباراة فلسطين والأردن

كما وعبر المنتخب الفلسطيني (الفدائي) إلى النصف النهائي على حساب نظيره الأردني (النشامى)، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

#كأس_العرب_للشباب | 🎥ملخص مرئي لمباراة اليوم الأولى – دور ربع النهائي :#الاردن : 1

علاء ديه #فلسطين : 1

محمد صندوقه * نتيجة ركلات الترجيح

(الأردن 4 – فلسطين 5). pic.twitter.com/b0REewfwmF — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 31, 2022

كما ونال اللاعب الفلسطيني محمد صندوقة، قائد المنتخب الفدائي جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام النشامى الأردني.

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مباراة الجزائر وتونس

وأقصى منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، نظيره تونس ( نسور قرطاج)، من دور الربع النهائي لبطولة كأس العرب للشباب المقامة في المملكة العربية السعودية، بهدف نظيف دون مقابل.

❘❲🏆.. ڪـأس الـ؏ـرب – (U20) ..🇸🇨❳❘

🏷️.. ربـ؏ النہـائــي ..🏷️ تونس 0 ✘ 1 الجزائر | هدف الجزائر الأول عن طريق حاجي عفاري … HD 🎥#كأس_العرب_للشباب pic.twitter.com/yktKO9Q6h0 — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) July 31, 2022

مباراة مصر والمغرب

كما وحسم منتخب مصر ( الفراعنة) التأهل إلى دور النصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب 2022، على حساب منافسه المغربي ( أسود الأطلس)، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

#كأس_العرب_للشباب | 🎥ملخص مرئي لمباراة اليوم الثالثة – دور ربع النهائي – بين منتخبي :#مصر : 2

أحمد حواش

صلاح مصطفى#المغرب : 1

أسامة اليعقوبي. pic.twitter.com/vJeKK2FNtc — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 31, 2022

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كما وشهدت مواجهات الربع النهائية في الأدوار الاقصائية الإثارة والقوة، بين المنتخبات العربية المتأهلة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، انتهاء بالحسم من خلال ركلات الترجيح.

مواجهات نصف نهائي كأس العرب للشباب 2022

وسيواجه الفدائي الفلسطيني نظيره السعودي حامل اللقب، الأربعاء، في مواجهة صعبة ومثيرة في دور النصف النهائي من البطولة العربية للشباب.

#كأس_العرب_للشباب | تهانينا لجميع المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي .. pic.twitter.com/91yZNdCKmy — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 31, 2022

كما وسيلتقي منتخب الجزائر أمام منافسه مصر في قمة عربية أفريقية. بين كلا المنتخبين، لحسم المتأهل منهما إلى نهائي بطولة كأس العرب للشباب لعام 2022.

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