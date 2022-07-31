عمرو دياب يثير السخرية بملابسه النسائية في الساحل الشمالي (شاهد)

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وطن– فاجأ الفنان المصري عمرو دياب جمهوره في حفل افتتاح منتجع صول في مراسي بالساحل الشمالي، بأزيائه الغريبة على طريقة الفنان المغربي سعد لمجرد.

كارديجان أبيض

وارتدى دياب في الحفل تيشرت أبيض مفتوح بدون أكمام، مع بنطال أبيض أيضاً.

وارتدى الهضبة فوقهم “كارديجان” طويل أبيض اللون أيضاً، وحذاء بنفس اللون.

وشبه الجمهور أزياء الهضبة بملابس النساء، خاصة أن “الكارديجان” قطعة نسائية.

أزياء سعد لمجرد

بينما اتهمه آخرون بتقليد سعد لمجرد ، والذي أثار الجدل حديثاً بأزيائه الغريبة في إحدى حفلات الزفاف الخاصة التي أحياها في مصر.

وانتشرت فيديوهات وصور لسعد لمجرد، وهو يرقص ويغني بالحفل، مرتدياً قميص وبنطال ملونين بنفس النقشة.

وسخر المتابعون من ملابس سعد لمجرد التي شبهوها ببيجامة النوم.

نيكول سعفان وطارق العريان

هذا وقد حضر حفل الهضبة نخبة من النجوم ورجال الأعمال، على رأسهم رجل الاعمال الاماراتي محمد العبار ، والذي ألقى كلمة بمناسبة افتتاح “صول” التي تمثل شراكة بينه وبين عمرو دياب.

كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، ” برفقة المخرج طارق العريان في الحفل.

وظهرت نيكول في مقطع فيديو وهي ترقص إلى جانب طليق أصالة على أنغام أغنية (اللي يمشي) للهضبة.

وفي مقطع فيديو آخر ظهرت نيكول وهي تمسك بذراع طارق العريان، وتتمايل معه واضعة رأسها على كتفه في لقطات رومانسية أثناء التفاعل مع أغاني عمرو دياب في الحفل .