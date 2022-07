(شاهد) تصرف صلاح وكيتا أثناء احتفال زملائهم بالخمور

وطن – شهد احتفال فريق ليفربول بكأس الدرع الخيرية الإنجليزي للمرة ال16 في تاريخ مسيرته، ابتعاد المصري محمد صلاح وزميله الغيني نابي كيتا قليلاً، خلال سكب زملائهم الخمور على بعضهم البعض خلال احتفالهم باللقب.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تواجد صلاح وزميله كيتا على طرف منصة التتويج، أثناء فتح زملائهم زجاجات الخمر وسكبها على بعضهم البعض أثناء الاحتفال بالدرع الخيرية.

The #EmiratesFACup winners have now won the #CommunityShield 🙌

More silverware for @LFC 🏆 pic.twitter.com/E9zxENRv0I

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 30, 2022