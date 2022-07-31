(شاهد) تصرف صلاح وكيتا أثناء احتفال زملائهم بالخمور

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وطن – شهد احتفال فريق ليفربول بكأس الدرع الخيرية الإنجليزي للمرة ال16 في تاريخ مسيرته، ابتعاد المصري محمد صلاح وزميله الغيني نابي كيتا قليلاً، خلال سكب زملائهم الخمور على بعضهم البعض خلال احتفالهم باللقب.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تواجد صلاح وزميله كيتا على طرف منصة التتويج، أثناء فتح زملائهم زجاجات الخمر وسكبها على بعضهم البعض أثناء الاحتفال بالدرع الخيرية.

تصرف صلاح وكيتا

ويعبر الاحتفال بفتح زجاجات الخمور عند محتلف الدوريات الكبرى في القارة الأوروبية (العجوز)، من الأمور المعتاد عليها والشهيرة خلال احتفال اللاعبين وتتويجهم بالألقاب مع أنديتهم.

وشهدت المباراة التألق الملفت للمصري محمد صلاح في المباراة. أمام نظيره مانشسر سيتي (الأزرق السماوي)، وكذلك زميله الغيني نابي كيتا في وسط ميدان الريدز.

وساهم هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، صلاح بصنع الهدف الأول لزميله ترينت أرنولد، الذي سددها بقوة داخل شباك مرمى مانشستر سيتي. كما وأحرز المصري الهدف الثاني في المباراة من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

صاروخية من ترينت تسكن الشباك 😍

pic.twitter.com/0pb1XBVdEw — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 31, 2022

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كما وانتهت المباراة المثيرة والقوية، بفوز فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في اللقاء.

محمد صلاح والإنجاز التاريخي مع ليفربول

وتمكن الفرعون المصري صلاح، بعد التتويج مع فريقه ليفربول (الريدز)، بلقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزي للمرة ال16 في تاريخ مسيرة النادي. كما وحقق بذلك جميع الألقاب الممكنة. مع الفريق على الصعيد المحلي والقاري.

بهدوووووووووووووووووء 😉 محمد صلاح سدد الكرة بكل براعة من نقطة الجزاء داخل مرمى إيديرسون 😍pic.twitter.com/qE2Hgp0vuC — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 31, 2022

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كما وحصد المصري صلاح خلال مشواره مع الريدز الذي بدأ منذ قدومه عام 2017 إلى قلعة (الآنفليد)، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والرابطة الإنجليزية. ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

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وكان محمد صلاح قد توج الموسم الماضي، بالعديد من الألقاب الفردية مع نادي ليفربول، كان من أبرزها أفضل هداف وصناع أهداف في الدوري الممتاز (البريميرليج). وأفضل لاعب في إنجلترا لعام 2022، كما أنه مرشح لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في إنجلترا لهذا العام.

كما وجدد صلاح عقد بعد مفاوضات امتدت لعدة شهور، لمدة 3 مواسم قادمة، أي حتى صيف 2025، براتب يتراوح 350-400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً وفق ما ذكرته التقارير البريطانية.

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