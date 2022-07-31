سخرية أنغام من آمال ماهر تنقلب عليها.. الجمهور لقنها درسا لن تنساه (شاهد)

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وطن-أثارت المطربة المصرية أنغام، غضب جمهورها بعد سخريتها من المطربة آمال ماهر في أعقاب حفلها الناجح بمدينة العلمين الجديدة.

سبحان الله عمري ما حبيت #أنغام ولا بحب اغانيها إنسانة منافقة ومطبلاتية وبصورم و #امال_ماهر بعشرة زيها علي الاقل مش هتتحد ضد بنت بلدها مع واحد فاكر ان ممكن يشتري كل حاجه بفلوسه 😡 بس مهما عملت مش هتعرف تشتري حب الناس ولا احترامهم ليك يا تركي ال الشيخ pic.twitter.com/hFWJiT35MJ — 🌟Habiba Hamdy🌟 (@Habiba_Hamdy55) July 30, 2022

وغرد “D.hassan omer”: “دي عديمة احساس انغام غنت بخاف افرح اللي هي لمواطنتها ،مواطنتها اللي كانت غرقانا مشاكل. وكمان عايزه تغني اصل الاحساس”.

دي عديمة احساس#انغام غنت بخاف افرح اللي هي لمواطنتها ،مواطنتها اللي كانت غرقانا مشاكل. وكمان عايزه تغني اصل الاحساس#الاختشو ماتو — D.hassan omer (@Dhassanomer1) July 31, 2022

وكتبت “ᎡᎯ ᎠᏔᎯ”: “والله كنت بحب أنغام وبحب أغانيها لكن بعد تعليقها النهاردة عند تركي ال شيخ سقطت من نظري اوووي معرفش دي نفسنة وصورم ستات ولا هي عملت كده باوامر منة !؟ بس عيب تضحك وتشمت في بنت بلدها عند واحد قذر زي ده !!! عالم رخيصه بجد”.

والله كنت بحب أنغام وبحب أغانيها لكن بعد تعليقها النهاردة عند تركي ال شيخ سقطت من نظري اوووي معرفش دي نفسنة وصورم ستات ولا هي عملت كده باوامر منة !؟ بس عيب تضحك وتشمت في بنت بلدها عند واحد قذر زي ده !!! عالم رخيصه بجد — 🇪🇬ᎡᎯ ᎠᏔᎯ𓂀♌️ (@radwa_rody88) July 30, 2022

وقال “ALatif”: “عمري ما حبيت أنغام ولا قدرت حتى اكملها فيديو دقيقة فيها حاجة مش مريحة كده”.

عمري ما حبيت أنغام ولا قدرت حتى اكملها فيديو دقيقة فيها حاجة مش مريحة كده — 😴 (@ALatif_) July 30, 2022

أنغام تعرضت للهجوم الشديد، بعد أن تفاعلت بسخرية، على منشور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية، على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، حاول فيه الإدعاء بأن الحفل كان فاشلا وذلك على غير الحقيقة.

وقررت أنغام أن تحذف تعليقها على البوست، بعد الهجوم التي تعرضت له من محبي آمال ماهر ومتابعيها.

ونالت أنغام هجوما واسعا، حيث قالت “Habiba Hamdy”: “سبحان الله عمري ما حبيت #أنغام ولا بحب اغانيها إنسانة منافقة ومطبلاتية وبصورم و #امال_ماهر بعشرة زيها علي الاقل مش هتتحد ضد بنت بلدها مع واحد فاكر ان ممكن يشتري كل حاجه بفلوسه بس مهما عملت مش هتعرف تشتري حب الناس ولا احترامهم ليك يا تركي ال الشيخ”.

سبحان الله عمري ما حبيت #أنغام ولا بحب اغانيها إنسانة منافقة ومطبلاتية وبصورم و #امال_ماهر بعشرة زيها علي الاقل مش هتتحد ضد بنت بلدها مع واحد فاكر ان ممكن يشتري كل حاجه بفلوسه 😡 بس مهما عملت مش هتعرف تشتري حب الناس ولا احترامهم ليك يا تركي ال الشيخ pic.twitter.com/hFWJiT35MJ — 🌟Habiba Hamdy🌟 (@Habiba_Hamdy55) July 30, 2022

هذه الأزمة ليست الأولى بين أنغام وآمال ماهر، حيث أنه حصل بينهما أزمة سابقة منذ 3 سنوات، حول بيع أغنية “بخاف أفرح” التي سجّلتها آمال ماهر قبل عام لأنغام عن طريق شركة روتانا.

آمال ماهر لم تصدر أغنية “بخاف أفرح”، بصوتها ولكن عندما علمت أن أنغام سجلتها، اضطرت إلى إصدارها بسرعة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وقيل وقتها إن أنغام كانت لا تعلم من البداية بأن الأغنية مسجّلة بصوت آمال ماهر، لهذا وافقت ولم تخبر شركة روتانا أنغام بأن الأغنية هي لآمال، وصدرت الأغنية بصوت المطربتين.

وأغنية “بخاف أفرح”، من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز، ومن إنتاج شركة روتانا.

وأحيت آمال ماهر مساء الجمعة، حفلا غنائيا في العلمين الجديدة، ليكون عودة لها بعد غياب طويل، بسبب أزمتها مع تركي آل الشيخ، الذي سبق أن اعتدى عليها ودفع الملايين لعدم ظهورها مرة أخرى على الشاشة.

وقدمت آمال ماهر أغنتين من ألبومها الجديد، بعنوان “ذرة رجولة” والثانية “الحكاية في مشهدين”، كما أكدت خلال الحفل ان ألبومها سيصدر قريبا.

دي قادرة عالتحدي بجد 😂❤️

عاملة أغنية هتتخطف بسببها أهي 😂 pic.twitter.com/mot9SiPhUT — ما تخدلك واحدة؟ (@SoyAyat) July 30, 2022

“ذرة رجولة”، والتي رأي الكثيرون أنها موجهة خصيصا لطليقها تركي آل الشيخ، الذي تسبب بنفوذه وماله في عدم ظهورها لفترة طويلة.