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سخرية أنغام من آمال ماهر تنقلب عليها.. الجمهور لقنها درسا لن تنساه (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
أنغام و آمال ماهر watanserb.com
أنغام و آمال ماهر
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وطن-أثارت المطربة المصرية أنغام، غضب جمهورها بعد سخريتها من المطربة آمال ماهر في أعقاب حفلها الناجح بمدينة العلمين الجديدة.

وغرد “D.hassan omer”: “دي عديمة احساس انغام غنت بخاف افرح اللي هي لمواطنتها ،مواطنتها اللي كانت غرقانا مشاكل. وكمان عايزه تغني اصل الاحساس”.

وكتبت “ᎡᎯ ᎠᏔᎯ”: “والله كنت بحب أنغام وبحب أغانيها لكن بعد تعليقها النهاردة عند تركي ال شيخ سقطت من نظري اوووي معرفش دي نفسنة وصورم ستات ولا هي عملت كده باوامر منة !؟ بس عيب تضحك وتشمت في بنت بلدها عند واحد قذر زي ده !!! عالم رخيصه بجد”.

وقال “ALatif”: “عمري ما حبيت أنغام ولا قدرت حتى اكملها فيديو دقيقة فيها حاجة مش مريحة كده”.

أنغام تعرضت للهجوم الشديد، بعد أن تفاعلت بسخرية، على منشور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية، على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، حاول فيه الإدعاء بأن الحفل كان فاشلا وذلك على غير الحقيقة.

حفل آمال ماهر وفضيحة تركي آل الشيخ.. هكذا حاول الانتقام منها فجاءت النتيجة عكسية

وقررت أنغام أن تحذف تعليقها على البوست، بعد الهجوم التي تعرضت له من محبي آمال ماهر ومتابعيها.

ونالت أنغام هجوما واسعا، حيث قالت “Habiba Hamdy”: “سبحان الله عمري ما حبيت #أنغام ولا بحب اغانيها إنسانة منافقة ومطبلاتية وبصورم و #امال_ماهر بعشرة زيها علي الاقل مش هتتحد ضد بنت بلدها مع واحد فاكر ان ممكن يشتري كل حاجه بفلوسه بس مهما عملت مش هتعرف تشتري حب الناس ولا احترامهم ليك يا تركي ال الشيخ”.

هذه الأزمة ليست الأولى بين أنغام وآمال ماهر، حيث أنه حصل بينهما أزمة سابقة منذ 3 سنوات، حول بيع أغنية “بخاف أفرح” التي سجّلتها آمال ماهر قبل عام لأنغام عن طريق شركة روتانا.

آمال ماهر لم تصدر أغنية “بخاف أفرح”، بصوتها ولكن عندما علمت أن أنغام سجلتها، اضطرت إلى إصدارها بسرعة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وقيل وقتها إن أنغام كانت لا تعلم من البداية بأن الأغنية مسجّلة بصوت آمال ماهر، لهذا وافقت ولم تخبر شركة روتانا أنغام بأن الأغنية هي لآمال، وصدرت الأغنية بصوت المطربتين.

وأغنية “بخاف أفرح”، من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز، ومن إنتاج شركة روتانا.

وأحيت آمال ماهر مساء الجمعة، حفلا غنائيا في العلمين الجديدة، ليكون عودة لها بعد غياب طويل، بسبب أزمتها مع تركي آل الشيخ، الذي سبق أن اعتدى عليها ودفع الملايين لعدم ظهورها مرة أخرى على الشاشة.

وقدمت آمال ماهر أغنتين من ألبومها الجديد، بعنوان “ذرة رجولة” والثانية “الحكاية في مشهدين”، كما أكدت خلال الحفل ان ألبومها سيصدر قريبا.

“ذرة رجولة”، والتي رأي الكثيرون أنها موجهة خصيصا لطليقها تركي آل الشيخ، الذي تسبب بنفوذه وماله في عدم ظهورها لفترة طويلة.

“ذرة رجولة”.. آمال ماهر تُحرج تركي آل الشيخ على الهواء (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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