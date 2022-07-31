الأحد, يوليو 31, 2022
الرئيسيةالهدهد"سجين فلسطيني اغتصبني مرارا".. مزاعم حارسة "جلبوع" عن الاستعباد الجنسي تفجر جدلا
الهدهد

“سجين فلسطيني اغتصبني مرارا”.. مزاعم حارسة “جلبوع” عن الاستعباد الجنسي تفجر جدلا

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
حارسة جلبوع watanserb.com
حارسة جلبوع
- Advertisement -

وطن- زعمت مجندات إسرائيليات تعرضهن للابتزاز الجنسي على يد ضباط في سجن جلبوع، وادعين أنهم سمحوا لسجناء أمنيين فلسطينيين بالتحرش بهن وحتى اغتصابهن من أجل الحصول منهم على معلومات أمنية.

“عبدة الجنس الخاصة” لسجين فلسطيني

وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، منذ سنوات، تقارير عن تعرض حارسات للاعتداء من قبل نزلاء سجن جلبوع لكن إدارة السجن خضعت لتدقيق جديد، في سبتمبر العام الماضي. عندما فر 6 سجناء فلسطينيين من جلبوع، عبر حفر نفق من زنازينهم عبر نظام الصرف الصحي، في عملية هروب احتلت عناوين الصحف العالمية.

وقالت يائيل “اسم مستعار” التي فضحت القضية حسب تقرير لموقع “mako” الإسرائيلي إن ضباطاً في السجن اعتقدت أنهم يحرسونها، تركوها وحيدة مع سجناء مدانين ليحاولوا إيذاءها بـ”وحشية” والإساءة إليها جنسياً بشكل متكرر.

وكان يمكن أن يقتلوها أو يأخذوها كرهينة-حسب قولها-من أجل استدراج السجناء للبوح بمعلومات أمنية.

وقالت إن المشرفين عليها “سلموها” لسجين فلسطيني يدعى “محمد عطا الله” وأصبحت “عبدة الجنس الخاصة به”.

وأضافت: “لم أرغب في أن أتعرض للاغتصاب، وأن أُستغل مرارا وتكرارا”.

سجين يدير السجن

وكشفت هيلا (اسم مستعار)عن تعرضها للاغتصاب بشكل متكرر من قبل سجين أمني “كان يدير” السجن في ذلك الوقت ويدعى “محمد عطا الله”.

وهو حسب زعمها “إرهابي فلسطيني”، وكانت لديه -حسب قولها- سيطرة على جميع الضباط والموظفين الذين كانوا يقومون بتنفيذ كل طلباته دون أي جدال وكان يقوم بملامسة أجساد المجندات دون أي عائق.

وروت يائيل للموقع أن السجين عطا الله كان يمارس حياته في السجن وكأنه الملك، حيث يختار الخروج من الجناح متى يشاء ودون قيود، ويشرب السيجارة والقهوة ويتكلم مع أهله وأقاربه بهاتف الجناح ويخرج إلى التنفس وقتما يشاء.

وواجهت -كما تقول- التحرش اللفظي من قبله ولكنها لم تهتم للأمر، وذات يوم طلب منها أن تنقله من جناح إلى جناح آخر فسمح لنفسه بأن يلمسها. وأعلنت احتجاجها أمام ضباط السجن وعدم موافقتها على العمل في الجناح.

صمت المدعي العام

وعبرت “كيرين باراك” محامية ضحايا التحرش في حديث لقناة N12 عن استغرابها من إصرار النيابة العامة عدم نشر هذه المعلومات، متهمة مكتب المدعي العام بالتباطؤ في التحقيق بالقضية الذي استمر-حسب قولها- لشهور. وكان لدى وحدة التحقيق عدد من الشهادات الجديدة من حارسات السجن اللاتي خدمن ، بما في ذلك شهادة حارسة السجن هيلا ، ولكن لم يتم الاستماع لها حتى الآن “.

وردا على ذلك، أكد لبيد لمجلس وزرائه، الأحد، أنه “لا يمكن (التسامح) مع اغتصاب جندية من قبل إرهابي أثناء خدمتها”.

وقال: “يجب، وسيجري، التحقيق. سوف نتأكد من أن الجندية تتلقى المساعدة”.

يذكر أن “مكتب المدعي العام” الإسرائيلي أغلق حوالي 84 بالمئة من قضايا الجرائم الجنسية في عام 2019، وفقا لجمعية مراكز أزمات الاغتصاب الإسرائيلية، بينما انتهى 16 بالمئة فقط من القضايا بإصدار لائحة اتهام.

حظر النشر

وذكر وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، في بيان منفصل، الأحد، بحسب وكالة “فرانس برس”أن “القضية التي شهدها سجن جلبوع قبل بضع سنوات هزت الرأي العام الإسرائيلي”، وأوضح “قرأت الشهادات التي تم نشرها وأنا مصدوم بكل بساطة”.

وقال إن جوانب القضية تخضع لأمر حظر النشر، لكنه أجرى مناقشات مع مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري “لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى”.

وتحتجز إسرائيل في سجن “جلبوع”، الواقع في شمال البلاد، عددا من الفلسطينيين المدانين بالتورط في هجمات ضد إسرائيليين.

“التمثيل صار حقيقة”.. مسلسل فلسطيني تم إنتاجه عام 2014 صور ما حدث في سجن جلبوع تماما (فيديو)

المصدرموقع "mako" الإسرائيلي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو صادم من السعودية لسائق بجدة يحاول اغتصاب سيدة ومطالبات “بحق سعاد محمد”

حياتنا

أب يشارك صديقه في اغتصاب ابنته: دسّا لها المخدر في العصير وتناوبا عليها!

الهدهد

إيران: معلم قرآن يغتصب طالباته.. نفذ عليهن مقاطع إباحية وبرر جريمته بـ “زواج المتعة”

الهدهد

فيديو فتاة جدة التي تعرضت لفعل الفاحشة يقلب السعودية وهذا مصير الجاني

الهدهد

بالفيديو.. المعتقلة “512” تكشف مأساة اغتصابها داخل معتقلات “الأسد” وهوية الضابط

حياتنا

جريمة بشعة تهز العراق.. يقتل زوجته ويعتدي بوحشية على ابنته ثم يحرق المنزل

حياتنا

طفلة أسيوط..تعرضت للاغتصاب بعد دخولها حمام الرجال بالخطأ.. لن تصدق عمر المغتصب!

حياتنا

مصري يذبح ابنة خاله خلال محاولته اغتصابها بعدما شاهد فيديو إباحي لها! (صورة)

حياتنا

3 ذئاب بشرية تناوبوا عليها.. تفاصيل اغتصاب فتاة سودانية في شارع الهرم بمصر

حياتنا

اغتصاب سائحة في مرحاض فندق على يد سائح من عائلة ثرية!

حياتنا

فضيحة بالفيديو .. طبيب يغتصب امرأة حامل أثناء تخديرها للخضوع لعملية قيصرية!

حياتنا

اغتصاب 20 طفل في لبنان وتصويرهم .. الضحايا وجدوا أنفسهم عراة بعد تخديرهم!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تركي آل الشيخ يبعث برسالة غامضة لآمال ماهر عبر “آية قرآنية” ويثير الجدل

حماس تكشف مصير أحد أسراها الإسرائيليين في معركة سيف القدس

استغلال جنسي لمغربيات في إسبانيا.. هكذا تم إنقاذهم وتفاصيل صادمة

ما حقيقة تحالف رغد صدام حسين مع مقتدى الصدر؟

فيديو صادم من السعودية لسائق بجدة يحاول اغتصاب سيدة ومطالبات “بحق سعاد محمد”

شاهد أين ظهرت ليندسي لوهان وزوجها الإماراتي لأول مرة منذ زواجهما! (صور)

الدولار أصابه الجنون.. سعر جميع العملات في السوق السوداء بالسودان

طقوس بوذية ورقص نسائي في الجامع الأموي بدمشق (شاهد)

في الأردن .. قصة فتاة أرسلت صورها عارية لشاب وابتلعت 40 حبة دواء لتنتحر!

كارثة جديدة في مرفأ بيروت ولحظة انهيار صوامع القمح (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC