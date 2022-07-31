سائق في جدة بالسعودية يحاول اغتصاب سيدة ومطالبات “بحق سعاد محمد” (فيديو)

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وطن- كشف ناشطون سعوديون بموقع التواصل تويتر، تفاصيل جريمة صادمة لمحاولة سائق تاكسي في جدة، اغتصاب سيدة تدعى “سعاد محمد” والاعتداء عليها.

سائق تاكسي بجدة يحاول اغتصاب سيدة

وعبر وسم راج في تويتر السعودية بعنوان “حق سعاد محمد”، تداول النشطاء مقطعا مصورا للسيدة المعتدى عليها تكشف فيه تفاصيل مع حدث معها.

وكشف ناشطون أن السيدة سعاد مقيمة في المملكة، وزوجها مريض يعاني من الشلل وأن أوضاعها صعبة.

امراة تتعرض للضرب و محاولة اغتصـ اب من قبل سائق اجرة في #جدة 😔

لو ان ما تصدره الحكومة من بيانات #تم_القبض صحيحة، لما كانت هذه الحالات بازدياد كما نراها اليوم. pic.twitter.com/XgxcP2Hru8 — حقوق الضعوف (@hukusfof) July 31, 2022

وقالت السيدة سعاد محمد في المقطع الذي رصدته (وطن)، إنه جريمة الاعتداء عليها وقعت يوم، الجمعة، وتحديدا الساعة السابعة والنصف عقب صلاة المغرب.

وقالت إنها تعرضت للاعتداء ومحاولة الاغتصاب من سائق تاكسي بجدة، كان حاول أن يختطفها لمكان بعيد بعدما ركبت معه لتذهب إلى منزلها. لكنها لاحظت أنه سلك طريق مختلف عن طريق منزلها.

وحاول السائق أن يرواغ ونزل من السيارة، لتحاول هي فتح الباب لتفاجئ بأنه أغلق جميع أبواب السيارة، وبعدها دخل إليها في وانهال عليها بالضرب وأراد اغتصابها.

امرأه تعرضت للاعتداء من سائق تكسي، كان يحاول يختطفها لمكان ابعد لكن بعدما لاحظت انه سلك طريق مختلف عن طريق منزلها حاول يرواغ ونزل من السياره وحاولت هي تفتح الباب واكتشفت انه مأمنه"قفل الباب بحيث ماينفتح الا من برا".

بعدها دخل لعندها في السياره وانهال عليها بالضرب.#حق_سعاد_محمد https://t.co/6Xn4I3f3Qf — Dark (@Dark_lifi) July 31, 2022

وتابعت السيدة سعاد محمد:”هاجمني من رقبتي وخنقني.. وقال لي سوف أفقدك الوعي وأغتصبك وأقتلك.”

وأوضحت أنها تلقت منه ضربات عنيفة برأسه في وجهها، وكذلك ضربها في عينها “أدخل يده الاثنين في عيني”، كما تلقت ضربات في الحبل السري، حسب وصفها.

واستطردت السيدة المعتدى عليها سعاد محمد، أنه بعد مقاومة كبيرة منها اضطر السائق لتركها، وقالت “نجاني الله رب العالمين منه وفتحت الباب وخرجت.. وطلعت لقيت اثنين سعوديين رأوا وضعي وأوصلوني للمستشفى.”

واختمت سعاد محمد المقطع بالإشارة إلى أنها صورت هذه الفيديو ليصل الأمر للجميع ويعرفون أن هناك سائق مجرم يجب الحذر منه.

وقالت:”المجرم من البوابة 5 لازم هيتمسك.. ولو ما اتلاقى انا رب العالمين هياخدلي حقي.. وكل الناس لازم يعرفوا إن فيه مجرمين خطيرين.. وأنا طلعت معه ما توقعت إنه مجرم ونذل.. ولولا الله نجاني لكنت ميتة.”

“حق سعاد محمد”

وطالب العديد من النشطاء عبر الوسم بدعم السيدة المعتدى عليها، وضرورة القبض على الجاني وجعله عبرة.

وفي هذا السياق كتبت “سهام”:”حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حقها لا يضيع تكفون.”

#حق_سعاد_محمد

حسبي الله ونعم الوكيل فيه ، حقها لا يضيع تكفون 😩💔💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/1nex02e3vm — سـِهام ‏ (@_Seh1m) July 31, 2022

فيما دون ناشط آخر:”هذه السيدة اسمها سعاد محمد من جدة،

تم الاعتداء عليها من قبل سائق أجرة.. جعل أيده الكسر ويتم القبض عليه أنشروا الفيديو.”

وقال مغرد معبرا عن غضبه:”امرأه كبيرة اعتدى عليها مجرم لعين واطي، ضربها واعدم عيونها، خنزير عديم مروءة.”

وعن الإصابة التي ظهرت في عينيها كتبت “حنين”:”أتمنى ماتكون خسرت عيونها عشان متحرش حقير وإن حصل المفروض يتم إعدامه!.”

أتمنى ماتكون خسرت عيونها عشان متحرش حقير وإن حصل المفروض يتم إعدامه !!

مقيمه وزوجها مشلول، وماديتهم واضح بسيطه جدًا ورغم هذا تخسر أعز ماتملك عشان شهوة ثواني !! #حق_سعاد_محمد شاركوا بالتاق، المرأة لاحول لها ولا قوه وتتكلم بكل ضعف، المجرم عايش وماندري كم ضحيه بتكون مثل سعاد !! — Hanin (@Clllll0_) July 31, 2022

وتابعت أن السيدة “مقيمه وزوجها مشلول، وماديتهم واضح بسيطه جدًا ورغم هذا تخسر أعز ماتملك عشان شهوة ثواني.”

ودعت حنين الجميع للمشاركة بالوسم وقالت:”المرأة لاحول لها ولا قوة وتتكلم بكل ضعف، المجرم عايش وماندري كم ضحيه بتكون مثل سعاد!!”

ودونت مغردة سعودية عبر الوسم:”اكتبوا عن سعاد في كل مكان، امرأه قاومت وبصعوبة رجل مجرم مسخ حاول اغتصابها وبالمقابل اعتدى عليها وفقع عيونها وهددها وحاول يقتلها.”

وتابعت:”اكتبوا عنها املًا في ان يتم معاقبة المجرم الذي وبالتأكيد ان سعاد ليست ضحيته الوحيده.. نبرة الخذلان والاستنجداء في صوتها موجعة، ياحبيبتي هي.”

فتاة جدة التي تعرضت لفعل الفاحشة تثير الجدل

ويشار إلى أنه قبل ايام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بقصة فتاة تم احتجازها داخل مركز شرطة بجدة رغم تعرضها للاغتصاب بدعوى أن عليها قضايا محظورة.

📌بشأن فيديو فتاة تفيد بأنها محتجزة في مركز شرطة بجدة، وتعرضها لفعل الفاحشة دون القبض على الجاني

🚨مصادر: الفتاة مقيمة ابنة مواطنة، وإيقافها بالشرطة تنفيذًا لأمر قبض من المحكمة وعليها قضايا منظورة، والمتهم بقضية الحمل قُبض عليه خلال 24 ساعة من بلاغها

🚨سيتخذ اللازم حيال ادعاءاتها pic.twitter.com/PGH3vhnJZA — عبدالله البرقاوي (@albargawy) July 25, 2022

وأظهر فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي الفتاة التي لم تعرف جنسيتها، وهي تقول إنها محتجزة داخل مركز الشرطة بجدة، وتؤكد أنها تعرضت لفعل الفاحشة دون القبض على الجاني.

وبحسب ما كشفه الصحفي السعودي عبدالله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة “سبق”، فإن الفتاة مقيمة ابنة مواطنة.

وأوضح “البرقاوي” في تغريدته أنه تم إيقافها من جانب الشرطة تنفيذًا لأمر قبض من المحكمة وعليها قضايا منظورة.

فيما لم يوضح الصحفي السعودي طبيعة هذه القضايا التي يعتقد أنها مخالفة أنظمة الإقامة.

وأكد الصحفي عبد الله البرقاوي، “أن شرطة جدة ألقت القبض على المتهم في فعل الفاحشة مع الفتاة، خلال 24 ساعة من البلاغ المقدم ضده ولكن لم يكشف عن اسمه أو هويته.”