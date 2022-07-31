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سائق في جدة بالسعودية يحاول اغتصاب سيدة ومطالبات “بحق سعاد محمد” (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
سائق في جدة بالسعودية watanserb.com
سائق في جدة بالسعودية
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وطن- كشف ناشطون سعوديون بموقع التواصل تويتر، تفاصيل جريمة صادمة لمحاولة سائق تاكسي في جدة، اغتصاب سيدة تدعى “سعاد محمد” والاعتداء عليها.

سائق تاكسي بجدة يحاول اغتصاب سيدة

وعبر وسم راج في تويتر السعودية بعنوان “حق سعاد محمد”، تداول النشطاء مقطعا مصورا للسيدة المعتدى عليها تكشف فيه تفاصيل مع حدث معها.

وكشف ناشطون أن السيدة سعاد مقيمة في المملكة، وزوجها مريض يعاني من الشلل وأن أوضاعها صعبة.

وقالت السيدة سعاد محمد في المقطع الذي رصدته (وطن)، إنه جريمة الاعتداء عليها وقعت يوم، الجمعة، وتحديدا الساعة السابعة والنصف عقب صلاة المغرب.

وقالت إنها تعرضت للاعتداء ومحاولة الاغتصاب من سائق تاكسي بجدة، كان حاول أن يختطفها لمكان بعيد بعدما ركبت معه لتذهب إلى منزلها. لكنها لاحظت أنه سلك طريق مختلف عن طريق منزلها.

وحاول السائق أن يرواغ ونزل من السيارة، لتحاول هي فتح الباب لتفاجئ بأنه أغلق جميع أبواب السيارة، وبعدها دخل إليها في وانهال عليها بالضرب وأراد اغتصابها.

وتابعت السيدة سعاد محمد:”هاجمني من رقبتي وخنقني.. وقال لي سوف أفقدك الوعي وأغتصبك وأقتلك.”

وأوضحت أنها تلقت منه ضربات عنيفة برأسه في وجهها، وكذلك ضربها في عينها “أدخل يده الاثنين في عيني”، كما تلقت ضربات في الحبل السري، حسب وصفها.

واستطردت السيدة المعتدى عليها سعاد محمد، أنه بعد مقاومة كبيرة منها اضطر السائق لتركها، وقالت “نجاني الله رب العالمين منه وفتحت الباب وخرجت.. وطلعت لقيت اثنين سعوديين رأوا وضعي وأوصلوني للمستشفى.”

واختمت سعاد محمد المقطع بالإشارة إلى أنها صورت هذه الفيديو ليصل الأمر للجميع ويعرفون أن هناك سائق مجرم يجب الحذر منه.

وقالت:”المجرم من البوابة 5 لازم هيتمسك.. ولو ما اتلاقى انا رب العالمين هياخدلي حقي.. وكل الناس لازم يعرفوا إن فيه مجرمين خطيرين.. وأنا طلعت معه ما توقعت إنه مجرم ونذل.. ولولا الله نجاني لكنت ميتة.”

فيديو فتاة جدة التي تعرضت لفعل الفاحشة يقلب السعودية وهذا مصير الجاني

“حق سعاد محمد”

وطالب العديد من النشطاء عبر الوسم بدعم السيدة المعتدى عليها، وضرورة القبض على الجاني وجعله عبرة.

وفي هذا السياق كتبت “سهام”:”حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حقها لا يضيع تكفون.”

فيما دون ناشط آخر:”هذه السيدة اسمها سعاد محمد من جدة،
تم الاعتداء عليها من قبل سائق أجرة.. جعل أيده الكسر ويتم القبض عليه أنشروا الفيديو.”

وقال مغرد معبرا عن غضبه:”امرأه كبيرة اعتدى عليها مجرم لعين واطي، ضربها واعدم عيونها، خنزير عديم مروءة.”

وعن الإصابة التي ظهرت في عينيها كتبت “حنين”:”أتمنى ماتكون خسرت عيونها عشان متحرش حقير وإن حصل المفروض يتم إعدامه!.”

وتابعت أن السيدة “مقيمه وزوجها مشلول، وماديتهم واضح بسيطه جدًا ورغم هذا تخسر أعز ماتملك عشان شهوة ثواني.”

ودعت حنين الجميع للمشاركة بالوسم وقالت:”المرأة لاحول لها ولا قوة وتتكلم بكل ضعف، المجرم عايش وماندري كم ضحيه بتكون مثل سعاد!!”

ودونت مغردة سعودية عبر الوسم:”اكتبوا عن سعاد في كل مكان، امرأه قاومت وبصعوبة رجل مجرم مسخ حاول اغتصابها وبالمقابل اعتدى عليها وفقع عيونها وهددها وحاول يقتلها.”

وتابعت:”اكتبوا عنها املًا في ان يتم معاقبة المجرم الذي وبالتأكيد ان سعاد ليست ضحيته الوحيده.. نبرة الخذلان والاستنجداء في صوتها موجعة، ياحبيبتي هي.”

فتاة جدة التي تعرضت لفعل الفاحشة تثير الجدل

ويشار إلى أنه قبل ايام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بقصة فتاة تم احتجازها داخل مركز شرطة بجدة رغم تعرضها للاغتصاب بدعوى أن عليها قضايا محظورة.

وأظهر فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي الفتاة التي لم تعرف جنسيتها، وهي تقول إنها محتجزة داخل مركز الشرطة بجدة، وتؤكد أنها تعرضت لفعل الفاحشة دون القبض على الجاني.

وبحسب ما كشفه الصحفي السعودي عبدالله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة “سبق”، فإن الفتاة مقيمة ابنة مواطنة.

وأوضح “البرقاوي” في تغريدته أنه تم إيقافها من جانب الشرطة تنفيذًا لأمر قبض من المحكمة وعليها قضايا منظورة.

فيما لم يوضح الصحفي السعودي طبيعة هذه القضايا التي يعتقد أنها مخالفة أنظمة الإقامة.

وأكد الصحفي عبد الله البرقاوي، “أن شرطة جدة ألقت القبض على المتهم في فعل الفاحشة مع الفتاة، خلال 24 ساعة من البلاغ المقدم ضده ولكن لم يكشف عن اسمه أو هويته.”

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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