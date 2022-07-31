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رسالة لإسرائيل .. حزب الله ينشر إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
إحداثيات منصات استخراج الغاز watanserb.com
إحداثيات منصات استخراج الغاز
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وطن- نشر الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني، مقطع فيديو يوثق “إحداثيات منصات استخراج الغاز” على ساحل فلسطين.

ونقلت قناة “المنار” المقربة من حزب الله عن “الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية”، مقطع فيديو لـ”إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة”.

وقال الإعلام الحربي: “الرسالة للعدو الإسرائيلي..اللعب بالوقت غير مفيد..فماذا بعد؟” فيما اختتم الفيديو بجملة “في المرمى”، باللغتين العربية والعبرية.

يأتي ذلك وسط أزمة بخصوص الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وتهديدات بينهما حول استخراج الغاز من المناطق المتنازع عليها.

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ويصل إلى بيروت، اليوم الأحد، المبعوث الأمريكي الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، أموس هوكشتاين.

وكان الوسيط الأمريكي قد وصل لبنان منتصف الشهر الماضي بعد وصول منصة (حفار) الغاز إلى حقل “كاريش” بالبحر المتوسط، ما تسبب في ضجة في لبنان والذي يقول إن الحقل المذكور يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.

وخلال زيارته لبيروت، استمع هوكشتاين إلى الاقتراح اللبناني من كبار المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم الرئيس ميشال عون.

وبحسب تقارير إعلامية لبنانية، فإن الاقتراح اللبناني شمل استرجاع حقل قانا في الجزء اللبناني الذي ينحرف عن الخط 23 (خط النزاع الأصلي)، ولكن ليس حقل “كاريش” في منطقة الخط 29.

لكن، بحسب تقارير في بيروت، طالب الجانب اللبناني بأنه حتى يتم التوصل إلى اتفاق، على إسرائيل التوقف عن استخراج الغاز من حقل “كاريش”، وإخراج الحفار من هناك.

بالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية تحاكي حربا ضد “حزب الله” اللبناني، في قبرص.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، الأحد، أن لواء المظليين الإسرائيلي أجرى مناورات عسكرية في قرية في قبرص، بهدف محاكاة مواجهة مقاتلي “حزب الله” داخل القرى اللبنانية، والعمل على إخراجهم من مخابئهم وإجبارهم على القتال وجها لوجه.

وأكد الموقع العبري أن الجيش الإسرائيلي أجرى مناورات في قرية داخل إحدى الغابات القبرصية من أجل محاكاة حقيقية للحرب مع مقاتلي “حزب الله” اللبناني، داخل مزارع وأشجار وغابة طبيعية وبساتين، للتدريب الحقيقي على مواجهة عناصر الحزب اللبناني.

ومن المتوقع أن يعقد المجلس الوازري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” اجتماعا مهما اليوم الأحد، لمناقشة تهديدات “حزب الله” اللبناني لحقول الغاز في المتوسط.

وكانت إسرائيل قد نقلت، الأربعاء الماضي، اقتراحا جديدا للإدارة الأمريكية بشأن الخلاف مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية.

وزعم الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، أن إيال خولتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي قد نقل إلى البيت الأبيض موقف بلاده من قدوم المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى بيروت، وهو الاقتراح الذي يقضي بتوزيع الأرباح من احتياطيات الغاز المحتملة في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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