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رياضة

برشلونة يتربع على الصدارة .. أكثر 10 أندية إنفاقاً في ميركاتو 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يتربع على صدارة الأندية إنفاقاً في أوروبا في الميركاتو الصيفي watanserb.com
برشلونة يتربع على صدارة الأندية إنفاقاً في أوروبا في الميركاتو الصيفي
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وطن- يتصدر نادي برشلونة على رأس قائمة الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقاً في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي 2022، على تمويل الصفقات القوية والمثيرة، في إطار الاستعداد لبدء الموسم الجديد الشهر المقبل.

وفق موقع (ترانسفير ماركت) الألماني المتخصص في إحصائيات وأخبار كرة القدم، فإن نادي برشلونة يعد من الأكثر الأندية على مستوى القارة الأوروبية (العجوز)، إنفاقاً على تمويل الصفقات المهمة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة الأكثر إنفاقاً في ميركاتو 2022

كما وأردف الموقع، ” برشلونة أبرم العديد من الصفقات في سوق ميركاتو صيف 2022، حيث تعاقد مع 5 لاعبين حتى الآن، وهم فرانك كيسي، أندرياس كريستنسن، رافينيا دياز، وروبرت ليفاندوفسكي، جول كوندي”.

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كما وأضاف، ” نادي البرسا دفع 130 مليون يورو، وهي فقط تمويل صفقات الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي، ورافينا دياز، وجول كوندي. حيث أن الرئيس خوان لابورتا يدعم المدرب تشافي المدير الفني للفريق في الميركاتو الصيفي، من أجل التنافس على جميع المسابقات في الموسم الجديد”.

برشلونة وصفقة برناردو سيلفا

وتابع، ” برشلونة لا يزال يتطلع لإتمام صفقة آخرى في سوق الانتقالات الحالية، وهو التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، بعد عرضه من قبل النادي للبيع”. كما ومن المحتمل أن يتنافس غريمه ريال مدريد على تلك الصفقة.

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كما ذكرت تقارير صحيفة آخرى، بأن التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، لا يكون الصفقة الأخيرة. كما ارتبط اسم سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو من نادي تشيلسي إلى النادي الكتالوني هذا الصيف.

وجاء نادي أرسنال في وصافة أكثر الأندية إنفاقاً على مستوى القارة الأوروبية في سوق الانتقالات الصيفية 2022، بقيمة 118 مليون يورو.

كما ويليه في ثالث الترتيب نادي وست هام يونايتد ب91 مليون يورو. وتشيلسي في المركز الرابع ب86 مليون يورو، كما وآتى وباريس سان جيرمان في المركز الخامس ب80 مليون يورو.

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وجاءت ترتيب الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقاً في سوق الميركاتو الصيفي 2022، كما يلي:

1. برشلونة ( إسبانيا) 130 مليون يورو.

2. أرسنال ( إنجلترا) 118 مليون يورو.

3. وست هام يونايند (إنجلترا) 91 مليون يورو.

4. تشيلسي ( إنجلترا) 86 مليون يورو.

5. باريس سان جيرمان (فرنسا) 80 مليون يورو

6. نوتنغهام فورست ( إنجلترا) 77 مليون يورو.

7. ريال مدريد ( إسبانيا) 73 مليون يورو.

8. نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) 66 مليون يورو.

9. توتنهام ( إنجلترا) 64 مليون يورو.

10. مانشستر يونايتد (إنجلترا) 63 مليون يورو.

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المصدروطن + ترانسفير ماركت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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