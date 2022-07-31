برشلونة يتربع على الصدارة .. أكثر 10 أندية إنفاقاً في ميركاتو 2022

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وطن- يتصدر نادي برشلونة على رأس قائمة الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقاً في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي 2022، على تمويل الصفقات القوية والمثيرة، في إطار الاستعداد لبدء الموسم الجديد الشهر المقبل.

وفق موقع (ترانسفير ماركت) الألماني المتخصص في إحصائيات وأخبار كرة القدم، فإن نادي برشلونة يعد من الأكثر الأندية على مستوى القارة الأوروبية (العجوز)، إنفاقاً على تمويل الصفقات المهمة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة الأكثر إنفاقاً في ميركاتو 2022

كما وأردف الموقع، ” برشلونة أبرم العديد من الصفقات في سوق ميركاتو صيف 2022، حيث تعاقد مع 5 لاعبين حتى الآن، وهم فرانك كيسي، أندرياس كريستنسن، رافينيا دياز، وروبرت ليفاندوفسكي، جول كوندي”.

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كما وأضاف، ” نادي البرسا دفع 130 مليون يورو، وهي فقط تمويل صفقات الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي، ورافينا دياز، وجول كوندي. حيث أن الرئيس خوان لابورتا يدعم المدرب تشافي المدير الفني للفريق في الميركاتو الصيفي، من أجل التنافس على جميع المسابقات في الموسم الجديد”.

صفقات برشلونة تثير الجدل والحيرة.. من أين جاءت كل هذه الأموال؟ 👀 pic.twitter.com/2qY8MXsd6B — Kooora (@kooora) July 25, 2022

برشلونة وصفقة برناردو سيلفا

وتابع، ” برشلونة لا يزال يتطلع لإتمام صفقة آخرى في سوق الانتقالات الحالية، وهو التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، بعد عرضه من قبل النادي للبيع”. كما ومن المحتمل أن يتنافس غريمه ريال مدريد على تلك الصفقة.

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كما ذكرت تقارير صحيفة آخرى، بأن التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، لا يكون الصفقة الأخيرة. كما ارتبط اسم سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو من نادي تشيلسي إلى النادي الكتالوني هذا الصيف.

🚨 صفقات برشلونة الرسمية 'حتى الآن' 🤯 • فرانك كيسيه ✅

• كريستنسن ✅

• رافينيا ✅

• ليفاندوفيسكي ✅

• كوندي ✅ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 pic.twitter.com/nR3UK3igaD — عز (@MnbrMadrid5) July 28, 2022

وجاء نادي أرسنال في وصافة أكثر الأندية إنفاقاً على مستوى القارة الأوروبية في سوق الانتقالات الصيفية 2022، بقيمة 118 مليون يورو.

كما ويليه في ثالث الترتيب نادي وست هام يونايتد ب91 مليون يورو. وتشيلسي في المركز الرابع ب86 مليون يورو، كما وآتى وباريس سان جيرمان في المركز الخامس ب80 مليون يورو.

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وجاءت ترتيب الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقاً في سوق الميركاتو الصيفي 2022، كما يلي:

1. برشلونة ( إسبانيا) 130 مليون يورو.

2. أرسنال ( إنجلترا) 118 مليون يورو.

3. وست هام يونايند (إنجلترا) 91 مليون يورو.

4. تشيلسي ( إنجلترا) 86 مليون يورو.

5. باريس سان جيرمان (فرنسا) 80 مليون يورو

6. نوتنغهام فورست ( إنجلترا) 77 مليون يورو.

لابورتا يعقد مؤتمر صحفي 🗣 🔴الذين تفاجئوا من صفقات برشلونه اهدؤوا ..هناك مفاجإت اكثر 🔴تصريحات البايرن حول صفقه ليفاندويسكي هي لتشويه الحقائق ..لقد دفعنا الكثير من المال في صفقة ليفاندويسكي عليهم التحقق من حساباتهم ..هم لايعرفون قوة برشلونه وقيمتها pic.twitter.com/9pjDmRFFio — VISCA FCB (@VISCAFCB13) July 29, 2022

7. ريال مدريد ( إسبانيا) 73 مليون يورو.

8. نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) 66 مليون يورو.

9. توتنهام ( إنجلترا) 64 مليون يورو.

10. مانشستر يونايتد (إنجلترا) 63 مليون يورو.

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