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انتقادات لحفل حسين الجسمي بالأردن بعد تملقه الملك عبدالله ومحمد بن زايد (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
حفل حسين الجسمي watanserb.com
حفل حسين الجسمي
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وطن- نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه بتويتر مقتطفات من حفله في الأردن، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا في العاصمة الأردنية عمان.

حفل حسين الجسمي في الأردن

ولم ينسى حسين الجسمي كعادته في حفلاته، بحسب النشطاء، التطبيل لرئيسه محمد بن زايد عبر أغانيه، وكذلك ملك الأردن عبدالله الثاني وامتداحهم.

ودائما ما يتعمد “الجسمي” تملق الحكام في البلاد التي ينظم حفلاته بها، بالإضافة لتملقه الدائم لحكام الإمارات ومحمد بن زايد، بحسب ما يرى نشطاء.

ويشار إلى أن هذا الحفل لحسين الجسمي في الأردن يأتي بعد فترة غياب طويلة امتدت لـ15 عاما.

وبعد صعوده على خشبة المسرح خاطب الجسمي الجماهير الأردنية بقوله: “مساء الخير عليكم أحبابنا، اشتقنالكم وجيناكم من الإمارات وكلنا فرح بلقاكم في الأردن الغالي.. بوجودكم وحضوركم اليوم اكتملت فرحتنا، والأردن في القلب”.

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حسين الجسمي يتملق ملك الأردن ورئيس الإمارات

وسخر ناشطون من حسين الجسمي، وما وصفوه بمتلازمة “النحس” التي ترافقه دائما، حيث سبق أن طالت عدة دول غنى بها الجسمي سابقا كوارث عقب حفلاته هناك مباشرة.

وفي وصلة تملك وتطبيل لملك الأردن، قال الجسمي: “لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين «الله يطول عمره» كل الإحترام والتقدير على جهوده المثمرة والنيّرة من أجل هذا الوطن.”

وعلى مدار ساعتين تفاعل الجسمي في حفله بالأردن، مع الجمهور الحاضر الذي تخطى عدد الـ5500 شخص، حيث تنقل بين مجموعة كبيرة من أغنياته الخليجية والعربية.

واستكمل المغني الإماراتي وصلة تطبيله لملك الأردن عبدالله الثاني، بأغنية “يا بيرقنا العالي” التي حملت كلمات فخر بالملك، ورافقها إطلاق الألعاب النارية.

كما أعلن حسين الجسمي خلال الحفل عن تقديم أغنية “حي بالشهامة” عن تقديمه إهداء خاص من الإمارات وشعبها الى الأردن وشعبها، وعرض خلالها على الشاشات صور، محمد بن زايد رئيس الإمارات، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

حسين الجسمي يعلق على حفله في الأردن

ونظم هذا الحفل شركة ” Entertainment165″ في فعالية “عمّانLive Nights 22″ بمنطقة أرض المعارض بطريق المطار.

وشارك حسين الجسمى، صور من حفله الأخير فى الأردن عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصور قائلا:”حفل تاريخى وجمهور أسطورى”.

ويشار إلى أن الجسمى طرح الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان” ليه” على قناته الخاصة بموقع اليوتيوب.

والأغنية من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

وكان سبق وطرح النجم حسين الجسمى أغنية “أمى جنة”، من ألحانه وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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