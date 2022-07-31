انتقادات لحفل حسين الجسمي بالأردن بعد تملقه الملك عبدالله ومحمد بن زايد (فيديو)

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وطن- نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه بتويتر مقتطفات من حفله في الأردن، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا في العاصمة الأردنية عمان.

حفل حسين الجسمي في الأردن

ولم ينسى حسين الجسمي كعادته في حفلاته، بحسب النشطاء، التطبيل لرئيسه محمد بن زايد عبر أغانيه، وكذلك ملك الأردن عبدالله الثاني وامتداحهم.

ودائما ما يتعمد “الجسمي” تملق الحكام في البلاد التي ينظم حفلاته بها، بالإضافة لتملقه الدائم لحكام الإمارات ومحمد بن زايد، بحسب ما يرى نشطاء.

ويشار إلى أن هذا الحفل لحسين الجسمي في الأردن يأتي بعد فترة غياب طويلة امتدت لـ15 عاما.

الفنان الإماراتي #حسين_الجسمي أوصل رسالة لـ العالم العربي بصوته الجميل واللطيف بأن #الأردن و #الإمارات يد واحدة ومصير مشترك وفي خندق واحد …@7sainaljassmi pic.twitter.com/e9YSlmDmbX — ‏أُرِدْنِيُ نَشْمِيُ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (@HKJ_3G) July 30, 2022

وبعد صعوده على خشبة المسرح خاطب الجسمي الجماهير الأردنية بقوله: “مساء الخير عليكم أحبابنا، اشتقنالكم وجيناكم من الإمارات وكلنا فرح بلقاكم في الأردن الغالي.. بوجودكم وحضوركم اليوم اكتملت فرحتنا، والأردن في القلب”.

حسين الجسمي يتملق ملك الأردن ورئيس الإمارات

وسخر ناشطون من حسين الجسمي، وما وصفوه بمتلازمة “النحس” التي ترافقه دائما، حيث سبق أن طالت عدة دول غنى بها الجسمي سابقا كوارث عقب حفلاته هناك مباشرة.

أهلنا في الاردن طمنونا عسى الاوضاع للحين بعد حفلة #حسين_الجسمي أمس بخير؟!!😂🤣 pic.twitter.com/PKCrJL15E0 — كـــــاســـر🇰🇼 (@kasser____) July 30, 2022

وفي وصلة تملك وتطبيل لملك الأردن، قال الجسمي: “لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين «الله يطول عمره» كل الإحترام والتقدير على جهوده المثمرة والنيّرة من أجل هذا الوطن.”

وعلى مدار ساعتين تفاعل الجسمي في حفله بالأردن، مع الجمهور الحاضر الذي تخطى عدد الـ5500 شخص، حيث تنقل بين مجموعة كبيرة من أغنياته الخليجية والعربية.

واستكمل المغني الإماراتي وصلة تطبيله لملك الأردن عبدالله الثاني، بأغنية “يا بيرقنا العالي” التي حملت كلمات فخر بالملك، ورافقها إطلاق الألعاب النارية.

كما أعلن حسين الجسمي خلال الحفل عن تقديم أغنية “حي بالشهامة” عن تقديمه إهداء خاص من الإمارات وشعبها الى الأردن وشعبها، وعرض خلالها على الشاشات صور، محمد بن زايد رئيس الإمارات، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

حسين الجسمي يعلق على حفله في الأردن

ونظم هذا الحفل شركة ” Entertainment165″ في فعالية “عمّانLive Nights 22″ بمنطقة أرض المعارض بطريق المطار.

وشارك حسين الجسمى، صور من حفله الأخير فى الأردن عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصور قائلا:”حفل تاريخى وجمهور أسطورى”.

ويشار إلى أن الجسمى طرح الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان” ليه” على قناته الخاصة بموقع اليوتيوب.

والأغنية من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

وكان سبق وطرح النجم حسين الجسمى أغنية “أمى جنة”، من ألحانه وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.