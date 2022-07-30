السبت, يوليو 30, 2022
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ويل سميث في المغرب ويحتضن لبنى خلخالي عروس عادل العربي (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
حفل زفاف عادل العربي watanserb.com
حفل زفاف عادل العربي
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وطن- حل الفنان الأمريكي ونجم هوليود “ويل سميث” صاحب أشهر صفعة في تاريخ الأوسكار في مدينة طنجة شمال المغرب، لحضور حفل زفاف صديقه المغربي “عادل العربي”، مخرج الفيلم الأمريكي “Bad Boys for life”.

ويل سميث في المغرب لحضور زفاف المخرج عادل العربي

وأقيم الحفل في “قصر الأنوار” بكورنيش طنجة، بحضور أهل وأصدقاء المخرج عادل العربي وزوجته الصحفية المغربية لبنى خلخالي.

ونشر المخرج “عادل العربي ” المقيم في بلجيكا على حسابه في انستغرام صوراً لحفل الزفاف وهو يقف إلى جانب سميث مع كلمات الشكر للنجم الأمريكي لكونه احد ضيوف الشرف في الحفل.

من جانبه كشف موقع “LE360” عن مصدر مقرب، أن ويل سميث حل بالمغرب قبل يومين.

حيث استقر لوحده بفندق “ميراج” بمنطقة أشقار، وسط حراسة أمينة مشددة، ومن المرتقب أن يقوم النجم العالمي، السبت، بزيارة للمدينة القديمة بطنجة ومغارة هرقل.

والدة كريس روك تخرج عن صمتها بعد صفعة ويل سميث .. ماذا قالت؟

صفعة الأوسكار

وكان “ويل سميث” قد أثار الجدل بعد أن صفع المذيع كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار في آذار مارس 2022، وذلك بعدما مازح كريس جادا حول قصة شعرها، التي تعاني من مرض الثعلبة الذي يسبب تساقط الشعر.

واليوم، السبت، فاجأ الممثل العالمي ويل سميث متابعيه وجمهوره بعد مرور 4 شهور على واقعة ضربه الممثل كريس روك فى حفل الأوسكار، من خلال فيديو اعتذر فيه بشكل علني للجميع عما فعله بحفل الأوسكار حينما صفع كريس أمام الجميع بعد دعابته الذي اعتبرها سميث بمثابة سخريته من زوجته.

ولكن هذا التصرف كلف ويل سميث الكثير من التداعيات ومن أبرزها إبعاده عن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار.

ويل سميث أكد إنه حاول التواصل مع كريس بعدها والاعتذار، ولكن الرسالة الذى تلقاها من كريس كانت صادمة حيث أكد له الأخير: غير مستعد للحديث حاليا.

وأضاف ويل سميث موجها حديثه لكريس انا مستعد للحديث معه حينما يكون جاهزا للتواصل، واعتذر مرة أخري لأني خيبت أمال جمهوري بتصرفى، والذى لم يكن مقبولا أمام أي ظرف أو مبرر.

مفاجأة .. طلاق ويل سميث وزوجته على الأبواب بسبب الصفعة التي كانت دفاعاً عنها!

المصدرانستجرام، موقع LE360، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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