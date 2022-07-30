ويل سميث في المغرب ويحتضن لبنى خلخالي عروس عادل العربي (شاهد)

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وطن- حل الفنان الأمريكي ونجم هوليود “ويل سميث” صاحب أشهر صفعة في تاريخ الأوسكار في مدينة طنجة شمال المغرب، لحضور حفل زفاف صديقه المغربي “عادل العربي”، مخرج الفيلم الأمريكي “Bad Boys for life”.

ويل سميث في المغرب لحضور زفاف المخرج عادل العربي

وأقيم الحفل في “قصر الأنوار” بكورنيش طنجة، بحضور أهل وأصدقاء المخرج عادل العربي وزوجته الصحفية المغربية لبنى خلخالي.

ونشر المخرج “عادل العربي ” المقيم في بلجيكا على حسابه في انستغرام صوراً لحفل الزفاف وهو يقف إلى جانب سميث مع كلمات الشكر للنجم الأمريكي لكونه احد ضيوف الشرف في الحفل.

من جانبه كشف موقع “LE360” عن مصدر مقرب، أن ويل سميث حل بالمغرب قبل يومين.

حيث استقر لوحده بفندق “ميراج” بمنطقة أشقار، وسط حراسة أمينة مشددة، ومن المرتقب أن يقوم النجم العالمي، السبت، بزيارة للمدينة القديمة بطنجة ومغارة هرقل.

صفعة الأوسكار

وكان “ويل سميث” قد أثار الجدل بعد أن صفع المذيع كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار في آذار مارس 2022، وذلك بعدما مازح كريس جادا حول قصة شعرها، التي تعاني من مرض الثعلبة الذي يسبب تساقط الشعر.

واليوم، السبت، فاجأ الممثل العالمي ويل سميث متابعيه وجمهوره بعد مرور 4 شهور على واقعة ضربه الممثل كريس روك فى حفل الأوسكار، من خلال فيديو اعتذر فيه بشكل علني للجميع عما فعله بحفل الأوسكار حينما صفع كريس أمام الجميع بعد دعابته الذي اعتبرها سميث بمثابة سخريته من زوجته.

ولكن هذا التصرف كلف ويل سميث الكثير من التداعيات ومن أبرزها إبعاده عن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار.

ويل سميث أكد إنه حاول التواصل مع كريس بعدها والاعتذار، ولكن الرسالة الذى تلقاها من كريس كانت صادمة حيث أكد له الأخير: غير مستعد للحديث حاليا.

وأضاف ويل سميث موجها حديثه لكريس انا مستعد للحديث معه حينما يكون جاهزا للتواصل، واعتذر مرة أخري لأني خيبت أمال جمهوري بتصرفى، والذى لم يكن مقبولا أمام أي ظرف أو مبرر.